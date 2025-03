Rocío Marengo rompió en llanto por las inundaciones en Bahía Blanca y contó el gesto solidario que tuvo su hermano

El llanto de Rocío Marengo por el temporal en Bahía Blanca

Las inundaciones que sufre Bahía Blanca y varias ciudades aledañas, movilizaron a todo un país. Rocío Marengo, quien nació en la ciudad y tiene a su madre y a su hermano viviendo allí, compartió su tristeza por lo que sucede con el temporal y en TN se conmovió hasta las lágrimas al referirse a la situación que enfrenta el lugar en el que nació. Además, contó el gesto que tuvo su hermano en el reconocimiento de Rubén Salazar, el hombre que se encontraba perdido y que fue hallado sin vida.

“Yo soy de Bahía Blanca y… Ay, perdóname. ¡Dios!”, comenzó diciendo, en comunicación telefónica con el canal de noticias, momento en el que no pudo contener la tristeza y terminó rompiendo en llanto. “Estoy muy emocionada, consternada, hablando con amigas y ver que tanta gente está sufriendo es muy difícil. Como todo el país, estamos todos movilizados haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder ayudar. Hay que ayudar y todos podemos”, señaló.

“Es muy difícil ver imágenes de lugares que yo visité de chica y ver que está todo perdido. No hay nada. A todos nos conmueve y nos toca. Hay que ayudar a esa gente que tanto nos necesita”, se sinceró la actriz. Luego contó que Alejandro Marengo, su hermano mayor, sufrió el temporal y cómo logró interceptar la camioneta de un hombre al que se lo estaba buscando.

“Mi hermano está allá. Él estaba en Añelo, en Neuquén, cuando pasó todo esto. Fue muy rápido. Él estaba volviendo y no pudo llegar a Bahía Blanca porque estaban las rutas cortadas. Él se desvió y se fue”, contó.

“Nosotros tenemos campo en Mayor Buratovich, en la provincia de Buenos Aires. Cuando se empezó a hablar de esta camioneta que faltaba, que no la encontraban y que las nenas estaban en el techo, mi hermano fue porque conoce muy bien la zona. El campo nuestro da a la costa y conoce muy bien de marea, de agua y de todo. Salió con su avioneta a rastrillar la zona. Automáticamente sacó las fotos y las envió al municipio que pudo localizar la camioneta. Como mi hermano, todo el mundo está haciendo lo que está a su alcance”, destacó.

“Esa es la imagen que tomó mi hermano y enseguida fueron a ver. Lamentablemente no había nadie, antes de que sepa el trágico final del señor que estaba en la camioneta y de las nenitas que no aparecen”, agregó, sobre la catástrofe que lleva al momento 16 personas muertas.

El temporal en Bahía Blanca produjo muertes y destrozos (Gustavo Gavotti)

La animadora también recordó el temporal del 16 de diciembre de 2023 que afectó a la ciudad. “En aquel momento se cayeron muchos árboles. Fue una catástrofe. Eso yo no lo veía de chica, no pasaba. Se cayeron muchos pinos que tenían 100 años. Verlos en el piso arrancados de raíz. Ya era muy triste lo que había pasado, como para que vuelva a pasar. Yo no recuerdo algo tan terrible en el país como esto que está pasando”, comparó.

“Tengo conocidos en Cerri. Mi papá cuando era joven jugaba ahí al fútbol, tengo a gente más grande que me conoce de chica. La verdad, es lamentable lo que tiene que vivir. Yo voy a viajar esta semana para estar cerca de mi familia y de mis amigos”, se lamentó la comediante. “Es durísimo. Parece una película. Mi mamá me llamó hace 10 minutos para decirme que tiene luz, pero estuvo sin electricidad hasta ahora”

Hacía el final, se refirió a la intensa búsqueda de Delfina y Pilar Heker, de 1 y 5 años. “Pobre la familia. Ojalá aparezcan y que se recupere Bahía, Ingeniero White y Cerri lo más pronto. Es muy duro lo que están pasando”, se lamentó.