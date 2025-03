Los secretos de la torta de cumpleaños de la China Suárez: una lluvia de glitter y una carrera contrarreloj

La torta de cumpleaños de la China Suárez (IG damianbakeoff)

La luz se apagó de repente. Un murmullo cruzó la atmósfera cargada de expectativa en el exterior de un exclusivo hotel céntrico mientras La China Suárez se preparaba para soplar las velas en el medio de una celebración majestuosa, que le había organizado su novio, Mauro Icardi. El aire quedó suspendido por un segundo que pareció eterno, hasta que un estallido de glitter dorado, como una lluvia de pequeñas estrellas, explotó en el centro de la escena. Las partículas brillantes flotaron en el ambiente antes de chocar contra el lente de la cámara. La imagen resultante fue un destello fugaz, casi onírico, el efecto exacto que desde un principio habían imaginado.

Pero detrás de esa imagen, perfecta en su fugacidad, se escondía una carrera contra el tiempo. Damián Basile, el pastelero que conquistó la edición 2020 del reality Bake Off, contó los secretos de la preparación y de los exclusivos pedidos de Icardi. En sus redes, relató cómo fue la carrera contrarreloj sin margen para el error.

“Acompañame a hacer la torta que eligió Mauro para el festejo del cumpleaños de la China“, comenzó el maestro pastelero, con la voz cargada de adrenalina.

La China Suárez, instantes antes de soplar la vela de cumpleaños

La premura fue el verdadero ingrediente secreto. Damián había recibido el pedido apenas unos días antes, y un cumpleaños de 15 la noche anterior jugaba en su contra. Sin dudarlo, igualmente se subió al auto tras la fiesta y emprendió el regreso de madrugada. Apenas seis horas tenía por delante. Ni una más.

La consigna era clara: querían una torta de vainilla, pero Basile decidió subir la apuesta.

“La hice de doble vainilla, que a mí me encanta”, reveló, para luego aclarar que “le agregué un piso falso abajo para que tenga más altura, bien pegado a la base, porque es fundamental que no se mueva”. Los arreglos llegaron ese mismo domingo de la fiesta, y con ellos comenzó la verdadera maratón. Preparó una crema de chocolate blanco, resistente como una coraza pero tan sedosa como un terciopelo. Humedeció los bizcochuelos con una precisión quirúrgica. Los rellenó con cantidades generosas de dulce de leche repostero y reforzó los bordes para asegurar que la estructura resistiera el peso de la decoración.

El Festejo De La China Suárez

“Mirá lo sedosa, brillosa y firme que queda”, mostró, orgulloso, mientras la cámara captaba el brillo de la crema. Luego llegaron los detalles: los cartelitos decorativos asegurados con dos palitos para que pudieran clavarse sin problemas. Y las pruebas, infinitas, con el glitter. Soplando una y otra vez. Buscando el efecto soñado.

“Quería ver cuál me servía mejor”, explicó, “y cuando tuve la torta bien congelada, la cubrí con un baño de efecto terciopelo hecho de chocolate y manteca de cacao”. La pieza final no solo era un postre; era una escultura efímera, lista para convertirse en el epicentro de un momento. Y así fue.

En medio del resplandor, los comentarios y las especulaciones no tardaron en llegar. Las redes, siempre impiadosas y curiosas, preguntaron lo que muchos pensaban y pocos se atrevían a decir.

Damian Pier Basile se consagró campeón de Bake Off en 2020 (Foto: prensa Telefe)

“¿Vos tirás para la China o para Wanda?“, quiso saber una seguidora, al dejar en evidencia la grieta sentimental que atraviesa a la farándula argentina.

Damián no dudó. Su respuesta fue breve, casi seca: “Para el que me contrate”. Fue la voz de un profesional que, más allá de los bandos y las novelas interminables, solo responde al desafío del trabajo bien hecho. Sin embargo, los internautas continuaron preguntándose por la curiosa relación de que Damián fuera justamente un exganador de Bake Off, exactamente el mismo programa del que Wanda Nara fue conductora, aunque en su versión “famosos”. Preguntas sin respuestas, que solo los protagonistas podrían contestar.