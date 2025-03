La dura respuesta de Nacho Castañares de Gran Hermano cuando le preguntaron si se enamoró de La Tora

Nacho Castañares aclaró si estuvo enamorado de Lucila 'La Tora' Villar durante su paso por Gran Hermano (Video: TikTok/Franco Tita)

En una entrevista con el creador de contenido Franco Tita, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) Nacho Castañares respondió a una de las preguntas más esperadas por los seguidores del reality show: ¿estuvo realmente enamorado de Lucila “La Tora” Villar?

El joven, que quedó en el segundo puesto de la competencia televisiva, se animó a hablar sin filtros con el entrevistador sobre su pasado sentimental y el impacto que su relación con Coty Romero, su actual novia, tuvo en sus amistades, entre otras cosas.

Durante la charla, Nacho fue consultado directamente sobre si alguna vez estuvo enamorado de La Tora. Su respuesta, sin rodeos, marcó una diferencia entre el vínculo que tuvo con ella y lo que vive actualmente con la correntina y, también, exparticipante de Gran hermano, Coty Romero.

“Es alguien a quien le tuve mucho cariño y con quien teníamos una relación muy linda, pero lo que me pasó con Coty no me pasó nunca y ahora me siento realmente enamorado”, expresó con total seguridad.

La relación entre Nacho y La Tora marcó a los seguidores, aunque no tuvo la misma intensidad que tiene con Coty

Sus palabras dejaron en evidencia que, aunque su relación con La Tora fue importante y dejó una huella dentro y fuera de GH, no alcanzó el nivel de intensidad emocional que experimenta con su actual novia. La comparación implícita con Coty fue inevitable, lo que alimentó aún más la especulación de los fanáticos sobre las razones detrás de su distanciamiento con Villar.

Este reconocimiento no pasó desapercibido entre los seguidores del programa, ya que la relación entre Nacho y La Tora fue una de las más comentadas dentro de la casa. La química entre ambos, sumada a la intensidad de la convivencia, hizo que su vínculo se fortaleciera rápidamente. Sin embargo, con la salida del reality, las cosas comenzaron a cambiar.

El distanciamiento con Juli Poggio y el impacto de su relación con Coti

A lo largo de la entrevista, Nacho también habló sobre el estado actual de su relación con Julieta Poggio, una de sus amigas más cercanas en la edición de Gran Hermano en la que participó, junto con Romina Uhrig y Daniela Celis. Se rumoreaba que su amistad se había roto luego de que él comenzara a salir con Coty, pero él lo negó rotundamente.

Nacho negó los rumores sobre una pelea con Julieta Poggio pero admite que la amistad se encuentra en pausa (Instagram)

“No, no se rompió cuando estuve con Coty. Estamos en un intervalo en el que no estamos teniendo relación por diversos motivos”, explicó. Sin embargo, dejó entrever que hubo situaciones que no fueron del todo sanas para su vínculo con Poggio: “Yo intenté que las cosas estuvieran calmas y no se pudo. No hubo respeto en algunas cosas, pero está todo bien. Sabe lo que yo la aprecio”. Finalmente, acabó sus declaraciones con una frase letal: “Coti es mi pareja y el que no lo entienda no pasa nada”, sentenció, dejando en claro que su prioridad es la correntina.

Además de su distanciamiento con Poggio, su romance con la correntina generó molestias en Lucila Villar y Alexis “El Conejo” Quiroga, quienes se sintieron traicionados. Según reveló meses atrás Juan Etchegoyen en Mitre Live, tanto Villar como Quiroga consideraron que la nueva pareja había roto ciertos códigos.

El conflicto se hizo evidente en los distintos espacios donde coincidieron. Mientras que Coty y el Conejo compartieron Bailando 2023 (América TV), Nacho y La Tora trabajaron juntos en el streaming de Telefe, lo que no evitó que surgieran tensiones en vivo. Además, algo que dejó en claro que las relaciones no terminaron de la mejor manera, fue la forma de trabajar durante su ciclo en los programas.

Coty Romero quedó eliminada en un duelo frente a Alexis 'El Conejo' Quiroga en Bailando 2023

Pese a que Coty y el Conejo tenían sus propias parejas durante el reality show, las peleas durante las transmisiones en vivo no tardaron en aparecer. De todos modos, algo que dejó una fuerte marca, fue que Coty Romero quedó eliminada del Bailando en un mano a mano con “el Cone”.

Por el otro lado, Nacho y La Tora continuaron siendo compañeros de trabajo a pesar de su ruptura amorosa. Esto no evitó la expareja protagonizara múltiples momentos incómodos en vivo que evidenciaron la mala onda entre ellos. En más de una ocasión, malas contestaciones, instantes de tensión y falta de comunicación dejaron en claro que el amor entre ellos no está ni cerca de reaparecer.