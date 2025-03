Wanda Nara recordó la frase que Mauro Icardi le decía sobre la China Suárez: “Me estoy comiendo una hamburguesa riquísima”

La palabra de Wanda Nara contra Mauro Icardi por su trato hacia sus hijos (Video: LAM/America)

En medio de la lucha por la tenencia de sus hijas, este miércoles, se dieron a conocer una serie de audios en los que Wanda Nara relata cómo se hace cargo de sus pequeñas ante la falta de respuesta de Mauro Icardi. Como si fuera poco, la conductora también fue tajante al comentar la dura frase que el deportista le decía haciendo referencia a su actual relación con la China Suárez.

Los mensajes de la figura de Love is Blind (Netflix) se dieron a conocer este miércoles en LAM (América) cuando Pepe Ochoa mostró su diálogo con la cantante. En su audio, Nara comenzó contando el acuerdo que le había ofrecido al padre de sus hijas: “Yo ofrecí. Martes y jueves. Un fin de semana sí, un fin de semana no. Yo el 17 le ofrecí los nenes y él el 20 viaja a Turquía con la China. Entonces, sumado a eso, al dolor, me tengo que levantar a la mañana, prender la tele, escuchar a la abogada de Mauro que a mí me dice tóxica, violenta, pero esto es una locura. Lo están denunciando a Mauro. Un colegio que yo no conozco. Yo entré por el amigo de una amiga. Yo dije Maxi (López) me mata directamente, porque yo lo metí a Mauro en mi casa”.

Luego, la mediática se preguntó, en forma irónica, quién se hacía cargo de las necesidades de sus hijas, dejando en claro que Icardi no se ocupa de las menores: “¿Quién es hoy la que está respondiendo las llamadas de la psicopedagoga del Lincoln? Yo ¿A vos te parece que a Mauro le importa cómo están las nenas, el colegio, ¿responde los mails de si están bien, si están mal, atravesando una separación? No”.

Se filtraron nuevos audios de Wanda Nara contra la China Suarez (Video: LAM/América)

En ese contexto de bronca, Nara destacó su rol como madre y enumeró en qué aspectos cuida de sus hijas: “¿Quién es la que está pidiendo que a las nenas las escuche una psicóloga?. Yo. La psicóloga lo primero que me dijo: “Quiero una reunión con la mamá y con el papá”. ¿Vos te pensás que Mauro se sienta a hablar con la psicóloga de las nenas?. Les chu... un huevo. Él lo único que quiere es la nena para llevarlas a Nordelta a dar una vuelta con un helado con la China y con los nenes de la China. Pero ser papá es un día a día de un montón de cosas. Entonces, así como yo me tengo que ocupar y me ocupo de las vacunas, del colegio, de las tareas, de los exámenes, de la psicóloga, el llanto de mis hijos, también soy la que dice: “Pará, flaco, no te vas a llevar a las nenas 15 días porque después vuelven hechas mierda y soy yo la que las levanta a estas nenas”.

También se refirió al diálogo que mantiene con las nenas y la reacción de las menores cuando le preguntan por su padre: “Cuando simplemente mi hijita de diez años le dice: “Papá, ¿venís a mi cumpleaños?”. “Voy a ver si tengo la agenda disponible”. Cortó el teléfono. Yo tuve a mi hija en vísperas de su cumpleaños con un ataque de angustia que solo yo levanté. Porque él no te responde después nunca más el teléfono hasta dos días después. Tengo todos los mensajes. Me estoy comiendo una hamburguesa riquísima, como que se estaba comiendo la con... de la China. No puedo atender a la nena. Me estoy comiendo una hamburguesa”.

Este miércoles, Nara debía entregar a las niñas a su papá, aunque la Justicia ya se había expedido al respecto días atrás. Sin embargo, los abogados de ambas partes no se ponen de acuerdo en tecnicismos sobre la interpretación de las medidas y, en ese contexto, Wanda continúa al cuidado de Francesca e Isabella.

Wanda Nara respondió por qué no entrega a sus hijas a Mauro Icardi y luego borró el posteo (X)

En ese contexto, la conductora de Bake Off Famosos decidió responder a quienes critican su accionar. En esta oportunidad, fue en respuesta a un tuit del periodista Gustavo Méndez que posteó: “14:14 Wanda no entregó a sus hijas a Mauro Icardi”. En ese momento, la mediática decidió responder de manera tajante. “Mis hijos están en el colegio hasta las 5″, comenzó diciendo. “No pido dinero ni nada a cambio porque los mantengo SOLA ni existe ninguna ayuda económica y puedo demostrar las facturas que pago de todo y si dicen lo contrario que te muestren pruebas de algún depósito que no existe por parte de él”, continuó de manera contundente.

Acto seguido siguió con su explicación del caso, y dio las razones por las que sus hijas continúan bajo su cuidado. “Mis hijos pidieron verlo con alguien más, no a solas con él, y en el domicilio de ellos”, dijo incorporando también a los varones que tuvo con Maxi López, quienes vivieron como familia ensamblada desde que Wanda y Mauro se casaron, hace 11 años. “Yo ofrecí a retirarme para facilitar esos encuentros. Si un papá o mamá están tan desesperados por ver a sus hijas van donde sea, más al domicilio de los menores si sabés que están mal, después de a poco seguramente el vínculo se recupera algún día. Él les dijo muy claramente que se los va a llevar a Turquía a vivir apenas los tenga con él, es lógico el pánico porque quieren quedarse acá con su mamá y hermanos, ¿te parece muy raro?”, continuó en la misma línea, profundamente angustiada.

Su publicación, en respuesta al tuit del periodista, se llenó de likes y de comentarios de apoyo de inmediato, aunque a los pocos minutos de publicar la respuesta, Wanda la eliminó.