La mamá de Cami Homs reaccionó ante los rumores de reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: “Ya nada me sorprende”

Liliana Fontán opinó sobre los rumores de reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Entre rumores, fotos y señales en las redes sociales, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul parecen estar cada vez más cerca, al punto de haber recompuesto su relación. La noticia sorprendió a miles de fanáticos en redes sociales, quienes manifestaron su apoyo a la cantante. Sin embargo, la situación impactó de una forma diferente a la tercera protagonista de esta historia, Cami Homs, quien mantenía una relación con el mediocampista antes de que este conociera a la artista. Así las cosas, este jueves, su mamá reaccionó y contó cómo se encontraba.

Todo sucedió cuando un cronista de A la tarde (América) entrevistó a Liliana Fontán. “¿Cómo está Cami?”, comenzó diciendo el joven. Incómoda ante las posibles preguntas, la empresaria respondió: “Todo muy bien, pero no voy a dar notas, mi hija me dijo que si me llegaban a venir a ver no hablara. Está todo tranquilo”.

Sin embargo, el periodista insistió en querer conocer la opinión de Fontán: “¿Por qué estás censurada?”. Con la idea de calmar la situación, la madre de Homs resaltó: “Fijate que ella tampoco da notas, no le gusta que nadie salga a hablar. Cuando pasó todo lo que pasó en su vida ella tampoco salió a hablar, a dar notas, y me pidió que no diga nada. Esta todo tranquilo, sigamos así, espero que me sepan entender, que respeten, no quiero tener problemas con mi hija. Ella está feliz”.

En redes sociales circuló una imagen sobre la supuesta reconciliación entre De Paul y Tini Stoessel

Mientras tanto, la madre de la participante de Bake Off Famosos (Telefe) intentaba que el cronista abandonara el lugar. Fue entonces cuando el joven realizó una pregunta que molestó a la entrevistada: “¿Y esto de la posible vuelta de De Paul y Tini te sorprende?”. Sin ánimos de responder, Fontán finalizó la charla, no sin antes dejar en claro su opinión: “Ya nada me sorprende a mi”.

En las últimas horas, una fotografía en la que supuestamente aparecen Tini Stoessel y Rodrigo De Paul desató especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos. La imagen, que circuló en redes sociales, habría sido tomada en Madrid y muestra a un hombre de espaldas, identificado como el futbolista, y a una mujer con gorra, señalada como la cantante.

El periodista Ángel de Brito se hizo eco de la imagen y afirmó a través de sus redes sociales: “Les dije hace rato que Tini y De Paul se seguían viendo. Acá los encontraron en Madrid por la calle”. La cuenta de Instagram LoMasPopuCom, especializada en contenido de la farándula, fue la encargada de difundir la foto que alimentó los rumores.

Según Liliana Fontán, Cami Homs le pidió que no opine sobre la reconciliación entre Tini y De Paul

Mientras la imagen de Madrid generaba revuelo, una nueva versión surgió desde la misma cuenta de Instagram LoMasPopuCom, que aseguró que la expareja no solo se habría encontrado en España, sino también en Francia. Según la información difundida, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron vistos juntos en París, de compras y sin compañía de terceros.

El medio indicó que el supuesto encuentro ocurrió en el centro de París y que, aunque no hay fotos que lo confirmen, la fuente del rumor afirmó haberlos visto personalmente. Esta versión refuerza las especulaciones sobre una posible reconciliación, ya que demostraría que ambos continúan en contacto a pesar de haber anunciado su separación en agosto de 2023.

El vínculo entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzó a generar rumores en octubre de 2021, cuando ambos se empezaron a seguir en redes sociales. Sin embargo, la confirmación de su relación no llegó hasta abril de 2022, cuando fueron fotografiados juntos en Ibiza.

En ese momento, Tini ya estaba separada de Sebastián Yatra, mientras que De Paul había terminado su relación con Camila Homs, madre de sus hijos. La ruptura entre el futbolista y Homs estuvo marcada por conflictos legales relacionados con la custodia y manutención de los niños, lo que intensificó la polémica en torno al romance con Stoessel.

Desde el inicio, la relación de Tini y Rodrigo captó la atención de los medios, no solo por sus carreras exitosas en el fútbol y la música, sino también por las dificultades que enfrentaban para verse con frecuencia. De Paul vivía en España como jugador del Atlético de Madrid, mientras que Tini tenía compromisos profesionales en América Latina y otros lugares del mundo. A pesar de ello, lograron organizar encuentros en distintos momentos y lugares.