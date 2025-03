La contundente respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi: la imagen que usó para volver a marcar territorio

Wanda no se quedó atrás y respondió el posteo de Mauro que realizó desde su "casa de los sueños" (Instagram)

El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando, sin tregua a la vista. A meses de haber iniciado el proceso de divorcio, la empresaria y el futbolista continúan en una batalla en la que cada gesto, cada publicación y cada frase parece estar cargada de una intención oculta. Ahora, con el regreso de Icardi a Argentina, las provocaciones volvieron a tomar protagonismo, y ella no tardó en responder con una postal muy especial.

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresaria compartió una imagen de sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su matrimonio con el delantero. En la foto, las niñas aparecen recostadas en la cama, recién despiertas. Francesca, sonriente, lleva puesta la camiseta de la Selección Argentina con el escudo de la Juventus y extiende los brazos con alegría, mientras que Isabella sigue profundamente dormida, abrazando las sábanas. Junto a la imagen, Wanda escribió: “Mis buenos días“, un mensaje que, aunque pudo parecer inofensivo, llegó en un momento clave y se interpretó como una respuesta directa a Icardi.

Horas antes, el delantero del Galatasaray había publicado su primera foto en Argentina tras su regreso, y lo hizo con un gesto que muchos consideraron una provocación. Desde la casa de Nordelta, la propiedad que Wanda había elegido como su “casa de los sueños” cuando aún estaban juntos, él compartió una imagen del lujoso jardín con piscina infinita y vista al lago, acompañado de un simple pero contundente “Buenos días”.

El hecho de que Mauro decidiera instalarse en esa casa no es un detalle menor. Según reveló Wanda, esa propiedad tenía un valor sentimental para ambos, ya que habían planificado vivir allí juntos en un futuro cercano. “En esa casa hablábamos de que cuando Mauro se retirara íbamos a vivir juntos ahí. Entonces es muy fuerte hacer una cosa así. Él puede querer la misma casa que yo, pero sé que ni siquiera le gustaba”, expresó la empresaria con indignación.

Pero lo que más la enfureció no fue solo la compra de la propiedad, sino la forma en la que la adquirió. Según reveló en enero pasado, el futbolista compró la casa después de la separación y lo hizo acompañado por su actual pareja, la China Suárez. “La casa que compró Mauro era la casa que yo había ido a visitar. Me contaron que la compró con ella al lado. Es de una morbosidad tremenda”, aseguró Wanda, evidenciando su enojo.

Mientras tanto, la guerra entre ambos no solo se libra en redes sociales, sino también en el ámbito judicial. La tensión alcanzó su punto máximo días atrás, cuando Wanda denunció a su expareja por presunto maltrato a uno de sus hijos, lo que marcó un nuevo capítulo en la batalla legal que los enfrenta.

Luego de que la noticia se hiciera pública, la presentadora se refirió al tema con determinación: “Me parece gravísimo, me parece que todo tiene un límite y este es el mío”, declaró ante las cámaras de Intrusos (América) tras su llegada al Aeropuerto de Ezeiza.

Además, aseguró que su prioridad es el bienestar de sus hijos y que, ante una acusación tan grave, no está dispuesta a dar marcha atrás. “Yo no voy a responder y no voy a negar lo que un menor se anime a decir. A veces pasan muchos años y hay que escuchar siempre a los chicos”, sentenció. Además, defendió su postura en redes sociales con un mensaje directo: “¿Cómo no voy a defender a mi hijo?”.

Por su parte, su expareja intentó desligarse de las acusaciones, pero ella fue tajante al recordar que hasta hace poco ella le enviaba fotos de los niños, lo invitaba a los cumpleaños y mantenía una relación cordial, hasta que la situación cambió y se presentó la denuncia. “Yo hasta el 19 de febrero, que fue el último cumpleaños de mis hijos en este período, lo invité a Mauro, le mandaba fotos, lo invité a todos los cumpleaños. Después las cosas cambiaron y hubo una denuncia muy grave”, afirmó la empresaria.

En este escenario de constantes cruces y mensajes encubiertos, cada publicación parece convertirse en una declaración de guerra. Con su última imagen, Wanda no solo compartió un tierno momento familiar con sus hijas, sino que también dejó claro que no se quedará callada ante las provocaciones de Icardi. La batalla, lejos de terminar, suma un nuevo capítulo cada día.