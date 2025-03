La dolorosa despedida de Soledad Aquino a su fiel compañero de 20 años

Soledad Aquino es la madre de las dos hijas mayores de Marcelo Tinelli, Micaela y Candelaria

El amor por los animales atraviesa a la familia de Marcelo Tinelli como un lazo invisible, profundo y constante. Entre todos, Candelaria y Micaela Tinelli desde siempre fueron las más expresivas en compartir en sus redes sociales la devoción que sienten por sus amigos de cuatro patas. Pero en los últimos días, un profundo dolor golpeó al clan: la partida de Moro, el caballo que por dos décadas fue el compañero inseparable de Soledad Aquino, madre de las chicas y exmujer del conductor.

La conexión de Soledad con Moro era más que un simple amor por los caballos. Era un vínculo de vida, de historia compartida, de silencios cómplices. “Les pido una intención amorosa por mi amado Moro”, había escrito días atrás, con una angustia que atravesaba la pantalla. “Lo rescaté hace 20 años y, a pesar de mi cuidado diario, está en un momento de salud complicado. Sin él, que es mi adorado amigo, mi hijo, no sé cómo continuará mi vida”. Sus palabras, cargadas de desesperación, conmovieron a sus seguidores, que respondieron con mensajes de apoyo y buenos deseos.

El recuerdo de Soledad Aquino a Moro

Pero el desenlace fue inevitable. Moro falleció, lo que dejó un vacío inmenso en el corazón de Soledad. “Te fuiste, amor de mi vida”, escribió con dolor, al sintetizar en esa frase toda la pena de la despedida. Sin embargo, entre la tristeza, encontró espacio para el reconocimiento: agradeció el esfuerzo de los veterinarios que hicieron todo lo posible por su compañero, así como el apoyo del Hipódromo de San Isidro y el aliento de quienes le enviaron palabras de consuelo.

El impacto de la pérdida resonó en su familia. Mica Tinelli fue una de las primeras en manifestarse: “Te amo, ma”, escribió en un mensaje breve, pero cargado de afecto. Cande, por su parte, volcó su dolor en una despedida dirigida tanto a su madre como a Moro: “Volá alto, Moro. Sé cuánto lo amabas. Te amo, ma, siempre voy a estar con vos”.

La historia de Moro es más que la de un caballo. Es la de un amigo que acompañó a Soledad Aquino durante 20 años, un símbolo del amor incondicional que los animales pueden ofrecer y de la marca imborrable que dejan en quienes los aman.

El desgarrador recuerdo de Marcelo Tinelli sobre su primer hijo fallecido

Hace apenas unos meses, en una emotiva entrevista conducida por Dante Gebel, Marcelo Tinelli abrió su corazón en La Noche de Dante (El Trece). Allí, el conductor compartió un recuerdo que definió como “el infierno” de su vida. A pesar de su éxito profesional y de los altibajos que enfrentó a lo largo de su carrera, el reconocido conductor habló de una experiencia personal que lo marcó profundamente. Esto ocurrió cuando tanto él como su expareja, Soledad Aquino perdieron a su primer hijo, previo a la llegada de Mica y Cande.

Con los sentimientos a flor de piel, Marcelo relató: “A ver, yo creo el peor momento… El infierno fue el día que nosotros, con Sole, perdimos un hijo antes de que naciera. No lo he hablado mucho, pero perdimos un bebé. Era mi primer varón, hoy tendría 38 años”. Por su parte, Dante indagó: “¿De ocho meses?”. Tras afirmar su consulta, Tinelli explicó que su hijo “salió fallecido de su panza porque tuvo un desprendimiento abrupto de placenta”, un momento desgarrador que aún lo afecta pese a los años que transcurrieron. Una vez más, el presentador, visiblemente afectado por las palabras de Marcelo, compartió su reflexión: “Mencioné esa cantidad de meses, porque no es que es menos grave, pero es más tiempo de ilusión”.

El productor invitado, en su respuesta, reafirmó la magnitud que esa experiencia tuvo en su vida. “No, Dante, no es menor. Además que Lorenzo, mi último hijo, nació a los ocho meses. Lo tuvieron que intervenir antes porque algo ocurría con la placenta. El médico nos dijo: ‘Vamos a sacarlo antes’”, recordó al comparar cómo llegó al mundo el nene que tuvo durante su vínculo con Guillermina Valdés, quien cumplió 10 años a inicios de este año. Y, a modo de conclusión, Marcelo hizo hincapié en el impacto que tuvo en sus vidas: “Yo perdí un bebé con Sole y creo que nos marcó a ambos. Y te podría decir que ese es el infierno. Ese es el peor miedo”.