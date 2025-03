L-Gante filtró los escandalosos chats que le enviaba Mauro Icardi: “Pedazo de loro, me cansaste”

L-Gante filtró los escandalosos chats que le enviaba Mauro Icardi: “Algo tendré, Wanda siempre vuelve a buscarme” (Instagram)

Wanda Nara volvió a la Argentina y apenas pisó suelo argentino estuvo en la clínica en donde operaron a L-Gante. Desde allí compartieron una selfie juntos y enamorados, en días revueltos para la empresaria con el futbolista. A través de sus redes el cumbiero reapareció para hacer públicos los mensajes que le enviaba el jugador.

En la conversación que filtró el cantante de cumbia, que datan de hace unos meses antes de que Wanda confirme su vínculo sentimental con él y previos al romance de Icardi con la China Suárez, Icardi inicia la conversación que tuvieron por mensaje privado de Instagram. Ahí comienza a burlarse de una transmisión que habían ellos, antes de hacer pública su relación sentimental.

“‘Mi amor, te comería, pero cierto que soy tu amigo’. Ja, ja, ja. Si querés te presto ‘esta’ cuando vaya a Argentina así la comés ya que tu amor no te da chances y te usa como títere. Seguí insistiendo a ver si pica. ¡Pobre pibe, como dijo el papanata de tu abogado!”, le escribe. ¿La respuesta de L-Gante? “Andá a dormir, loro”, le lanza. Pero no queda ahí y sigue.

L-Gante filtró los mensajes que le enviaba Mauro Icardi. "¡Lo único que hacés bien es pegarle a la pelota! Alguien te lo tenía que decir. Te falta calle, pa" (Instagram)

“¿Peleando? ¡Nooo, tranquilo! No peleo con un títere que usa cuando quiere darme celos. ¡Pero siempre termina volviendo! Así que ubicate con los mensajitos que mandás. Tampoco creo que te vea mucho más después de lo que piensa de vos. ¡Y sí! ¿Que querés...? 20 años tenes”, continúa, junto a un emoji riéndose.

En esa historia, el artista se dirigió ahora directamente al jugador del Galatasay y dejó entrever porque hacía públicos sus mensajes. “Pedazo de loro, me cansaste. Respeta a la mamá de tus hijas y deja de hacerle la guerra. ¿Qué quieres que tus hijas odien a su mamá? ¡Andá al psicólogo que lo único que hacés bien es pegarle a la pelota! Alguien te lo tenía que decir. TE FALTA CALLE, PA”, arrojó.

"¡Hace un año y medio te lleva y trae como lorito de acá para allá! Seguí respetándola, pero siempre vuelve. ¿O no viste la semana pasada que dio la nota diciendo que estábamos juntos?", le escribió Icardi a L-Gante

“¿No te regalas? ¡Hace un año y medio te lleva y trae como lorito de acá para allá! Seguí respetándola, pero siempre vuelve. ¿O no viste la semana pasada que dio la nota diciendo que estábamos juntos? ¡Cuando vino a reconquistarme y le dije que no! ¡Y lo dijo igual! ¡Así que empezá a ubicarte con los mensajitos que mandás! ¡Porque ahora le voy a dar una oportunidad para que aprendas como es! ¡Que no pudiste en 1 año y medio! Ja, ja, ja”, escribe Mauro, a lo que Elián Valenzuela le conteste con un “shhh, ‘toy trabajando, pa” y un “amenazador ja, ja, ja, tengo todo lo tuyo”.

"Es muy buena y bella mujer. Respetala un poco más. Yo soy un wachín, nada más. Suerte, Mauro", le respondió L-Gante a Mauro Icardi

Las burlas de Icardi continuaron, mientras el cumbiero no se quedó callado. “Ja, ja, ja. ¡Desesperado por darle besos en todos lados y se corría la cara a cada rato! Mirá que los vi los vivos que tirabas la cabecita y quedabas como un papanata Y haciéndole planteos que con amigos no se besa”, siguió.

“Te comiste el jueguito de una mujer despechada, ¡pero ya fuiste! ¡Mirá que no sos el único con el que se chateaba para darme bronca y celos! ¡Pero siempre vuelve a buscarme! ¡Algo tendré! ¡A ver si aprendés!”, continuó Icardi, provocando que L-Gante salga en defensa de su pareja: “Es muy buena y bella mujer. Respétala un poco más. Yo soy un wachín. Nada más. Suerte, Mauro”.

"Para que sepan quiénes son los malos y quiénes los buenos", se despachó L-Gante después de mostrar los mensajes que le enviaba Mauro Icardi

También el intérprete de RKT finalizó sus posteos compartiendo una foto recostado, haciendo un OK con la mano, en plena recuperación. “Una sacada de careta, aunque prometo no intervenir ni una vez más”, señaló, para finalizar con un rotundo “para que sepan quiénes son los malos y quiénes los buenos”.