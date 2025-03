Cuál fue el rating del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del año pasado

Apertura de sesiones 2024 - Congreso de la Nacion - Javier Milei ofreció un "nuevo contrato social"

Este sábado, a las 21, Javier Milei se presentará en el Congreso para realizar la apertura de sesiones ordinarias. La ceremonia se llevará a cabo en la Cámara de Diputados y contará con una estética inspirada en los actos legislativos de los Estados Unidos. El año pasado, en su primer año de gobierno, el evento llamó la atención de miles de personas, lo que se tradujo en un pico de rating durante la transmisión.

Más allá de los temas a discutir por el mandatario, los funcionarios del Gobierno celebraron la histórica cifra que tuvo el discurso. “Nuevediario fue el noticiero más exitoso de toda la historia de la televisión argentina. Su pico máximo de rating fue de 49 puntos, todo un récord. El discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias fue de 50,8. Absolutamente demoledor”, fueron las palabras que utilizó Manuel Adorni, vocero presidencial y Secretario de Comunicación y Medios de la República Argentina, a través de su cuenta de X.

Apertura de sesiones 2024 - Congreso de la Nacion - Los 10 puntos del Pacto Social que anunció Javier Milei

El pico de 50,8 puntos de rating fue una cifra histórica que combinó las audiencias de televisión abierta y por cable. Mientras que los discursos de sus predecesores tuvieron lugar al mediodía, Milei optó por hablar el viernes 1° de marzo de 2024 a las 21, un horario de máximo encendido televisivo en Argentina. En esta franja horaria, la mayoría de los canales de televisión emiten programas de alto impacto, lo que garantiza una mayor cantidad de espectadores disponibles frente a la pantalla.

Tal como destacó Adorni, el discurso del economista no solo fue el más visto de los últimos años en Argentina, sino que también superó un récord histórico de la televisión nacional: el del noticiero Nuevediario. Lanzado en la década de 1980, el programa se consolidó como un fenómeno de audiencia gracias a su estilo sensacionalista y su cobertura de hechos policiales y de actualidad con un enfoque impactante. Fue el noticiero con mayor rating de la televisión argentina durante años, alcanzando cifras que parecían inigualables en la era moderna de la televisión.

Lanzado en la década de 1980, el programa se consolidó como un fenómeno de audiencia gracias a su estilo sensacionalista y su cobertura de hechos policiales

En comparación a otros discursos, la apertura de sesiones de Milei duplicó e incluso triplicó la audiencia obtenida por sus predecesores en instancias similares. El 1 de marzo de 2020, en su primer discurso como presidente ante el Congreso, Alberto Fernández alcanzó 22 puntos de rating. La cifra fue significativa para un evento político, pero quedó muy por debajo de los 50,8 puntos de Milei.

En su debut ante el Congreso el 1 de marzo de 2016, el entonces presidente Mauricio Macri obtuvo 17,9 puntos de rating. Tanto Fernández como Macri pronunciaron sus discursos al mediodía, una franja horaria con menor encendido televisivo en comparación con el prime time nocturno que eligió Milei. La decisión de hablar a las 21 fue determinante para alcanzar una mayor audiencia, aprovechando el momento en que más gente ve televisión.

Manuel Adorni destacó en 2024 el rating del discurso de Javier Milei en la última apertura de sesiones ordinarias (Foto: X)

De esta manera, Milei se prepara para afrontar nuevamente esta situación. A diferencia del 2024, en esta ocasión el mandatario se enfrentará a un escenario inusual. El evento estará caracterizado, según se anunció por la ausencia de una parte significativa de los legisladores y gobernadores, lo que marcará un hecho sin precedentes en la historia política reciente del país.

Otra sorpresa fue la decisión del Ejecutivo, por primera vez desde el regreso de la democracia, de no permitir el acceso de los fotógrafos de los medios de comunicación al recinto para que el periodismo pueda graficar lo que ocurra ese día en el Congreso.

Los referentes de Unión por la Patria decidieron no asistir en su totalidad, dejando vacías muchas bancas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En la Cámara Alta, donde hay 72 miembros, solo se presentará el 50% de los legisladores. El bloque Unión por la Patria (UP) ya confirmó que sus 34 senadores no estarán presentes, mientras que el radical Martín Lousteau también anunció su ausencia. Además, se especula que otros legisladores podrían sumarse a esta decisión.