Un participante de Los 8 Escalones pidió la ayuda de Pampita, quedó eliminado y le echó la culpa

Durante una reciente emisión del programa Los 8 Escalones (El Trece), un participante sorprendió al pedir la ayuda de Carolina “Pampita” Ardohain en una pregunta clave. Sin embargo, lejos de obtener el resultado esperado, el competidor quedó eliminado del certamen y, tras perder, reveló el curioso motivo de su error.

El desafío llegó cuando Guido Kaczka les planteó a los jugadores una pregunta basada en el último ranking de la revista Forbes: “¿En qué puesto se encuentra Mark Zuckerberg en el ranking de los más ricos del mundo, según la publicación del 5 de febrero?”. Luego de unos segundos de charla y reflexión, el competidor tomó una decisión. “¿Lo tenés Gustavo? Sí, lo escribió Gustavo, y lo tapa”, comentó el conductor, en referencia al diálogo del jugador y la modelo. “¿Qué pusiste Gustavo?”, indagó Guido. El participante Gustavo optó por responder “diez”, mientras que sus contrincantes eligieron el 8 y el 5 como opciones.

Un participante de Los 8 escalones le echó la culpa a Pampita por su eliminación

Fue en ese momento que el conductor reveló que la respuesta correcta era el puesto número 3. “Está en el 3, en el 3, señoras y señores, se queda Gustavo”, anunció Kaczka. Al anunciar su eliminación, el concursante sorprendió con una confesión: “Perdí porque la miraba, la tenía al lado y dije cualquier pavada, erré todo”, admitió entre risas. El momento generó risas tanto en el jurado como en el público, dejando en claro que la presencia de Pampita distrajo más de lo que ayudó en esta ocasión.

Días atrás, Pampita fue la protagonista de otro divertido momento en el programa cuando reaccionó con sorpresa e indignación a una pregunta formulada por Guido Kaczka. Todo comenzó cuando la modelo fue convocada para ayudar a Leandro, uno de los participantes, en una consigna sobre el descanso ideal. “Según un informe publicado por The New York Times, basado en datos de 2023, ¿cuántos días de corrido de vacaciones son necesarios para un descanso ideal? 8, 15 o 20 días?”, preguntó el conductor. Tras consultar con Pampita, el concursante respondió “20″, pero la respuesta correcta era “8″.

Los 8 escalones: la indignación de Pampita cuando Guido Kaczka dio a conocer la respuesta de una pregunta

La modelo no ocultó su desconcierto y reaccionó de inmediato: “¿Pero quién hizo ese informe, el enemigo? ¿La gente misma votó eso?”, expresó, entre risas. Luego, bromeó con que en Argentina sería impensado un descanso tan corto y pidió: “Basta, Guido, no des ideas porque la gente se aviva, dejá así como estamos”. “Se empieza a sentir nostalgia y añoranza por nuestra rutina”, agregó Guido. “Vos sos ése”, lo chicaneó la modelo. “A mí me sucede así, perfecto, en el 11 es un vacío que no soporto”, cerró el conductor.

Semanas atrás, Pampita y Barbie Simons realizaron un viaje a Disney junto con los hijos de la modelo, una experiencia que se convirtió en tema de conversación en el programa Los 8 Escalones. Lo que comenzó como una aventura de diversión y entretenimiento, terminó revelando diferencias en la manera en que las íntimas vivieron la experiencia en los parques.

Durante su estadía en Florida, enfrentaron condiciones climáticas adversas, incluyendo una “ola de nieve”, según mencionó Pampita. A pesar del frío, Barbie no dudó en subirse a una de las atracciones más extremas del parque, algo que la modelo decidió evitar por precaución. Mientras la modelo optó por esperar afuera, su amiga decidió hacer el recorrido con los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, lo que generó posteriormente un cruce de opiniones entre ambas.

Todo comenzó con una pregunta del programa, en la que hablaban de las diferentes fuerzas de la física, que motivó a que Guido Kaczka les preguntara por su experiencia en una de las atracciones de los parques. La respuesta de Pampita fue tajante: “Dicen que te podés desmayar, te puede dar un infarto, no sé qué… ¡Ya te da pánico subirte!”.

En ese momento, Barbie intervino para aclarar que sí se había subido: “Si acabamos de volver y le hicimos…”, dijo, generando la sorpresa de su amiga que, sin titubear, retrucó: “Pero a ese no te subiste” y Simons insistió: “Vos no, pero lo hice con tus hijos. Me subí dos veces”. Fue entonces cuando Carolina lanzó su reclamo por el tiempo que tuvo que esperar a que salgan de la atracción: “¡Cuatro horas afuera estuve!”. La conductora relató que, mientras Barbie disfrutaba del juego, ella soportaba el frío en la entrada, esperando a que regresara. La periodista, lejos de disculparse, justificó su decisión destacando que los chicos estaban encantados con la experiencia: “Es más, los hijos de Caro debutaron conmigo”.