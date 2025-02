Furor por Wanda Nara en Turquía: selfies con sus fans, un vestido impactante y el guiño a L-Gante en un bar

A poco tiempo de su llegada, Wanda Nara mostró cómo fue el recibimiento que tuvo en la capital turca (Video: Instagram)

Wanda Nara aterrizó en Estambul, Turquía, en medio del revuelo mediático por su conflictiva relación con Mauro Icardi y su coincidencia en la ciudad con la China Suárez. Sin embargo, lejos de alimentar las polémicas, la empresaria se mostró enfocada en el verdadero motivo de su viaje: asistir a una exclusiva gala de premiación, donde está nominada como “Mejor mujer del año”.

A pocas horas de su llegada, Wanda no tardó en compartir con sus seguidores una serie de postales de su estadía, reflejando su amor por el lujo y la sofisticación. Primero, publicó imágenes de un elegante paseo en yate por el Bósforo, donde se la vio disfrutando del sol con un look relajado pero impecable: pantalón ancho de jean, blazer negro, gorro de lana y gafas de sol. En una de las fotos más impactantes, posó con la icónica mezquita de Ortaköy de fondo, dejando en claro que su viaje también tuvo tintes turísticos.

Dentro del yate, la empresaria mostró los detalles del exclusivo interior y su infaltable compañero de lujo: su bolso Hermès Birkin camel, que la acompañó en cada una de sus postales. En otra imagen, se la vio disfrutando de un té turco, al que definió como su favorito, con una vista espectacular del estrecho.

La empresaria posó junto a su característico accesorio: su bolso Hermès Birkin

Más tarde, Nara compartió un breve clip desde una limusina con interior de cuero blanco y luces en el techo, donde su otro bolso Hermès, esta vez en tono gris, se robó la atención. Acompañada de su amigo íntimo y estilista, Kennys Palacios, la conductora disfrutó de las comodidades del lujoso vehículo. Y, por si fuera poco, se relajó al ritmo de su tema “Bad Bitch”, cuyo videoclip podía apreciarse en la enorme pantalla que mostró ante la cámara.

Otro momento clave fue la muestra del vestuario que podría utilizar en la ceremonia de premios. Enfundada en un vestido rojo con una voluminosa falda llena de tul, Nara posó ante una vista panorámica con la ciudad de fondo. “Una argentina en Estambul. Esperando a esta noche mi nominación”, escribió la modelo, dejando en claro su emoción por la esperada velada. La publicación rápidamente se llenó de elogios por parte de sus seguidores, quienes destacaron su elección para este evento. “Hermosa. Reina de todo”; “La verdadera reina está en casa”; “Ella es nuestra reina turca”; “Siempre brillando por sí misma”; “Se entiende cuando intentan imitarte, pero la autenticidad no se compra”; “Todo un país te apoya en esta gran noche”, fueron algunos mensajes que se destacaron entre sus fanáticos en las últimas horas.

Desde una embarcación de lujo, Wanda disfrutó de un té turco

También realizó una visita al lujoso hotel Çırağan Palace Kempinski, donde fotografió una exquisita selección de postres y dulces típicos turcos, dejando en claro que también disfruta de los pequeños placeres gastronómicos. “¿Y la gordita a dónde viene? A ver los postres que hay en el hotel. Es de diez, esto es mi perdición”, aseguró encantada.

Además, la presentadora no dejó de compartir el cariño que recibió por parte de los locales, a quienes no dudó en mostrar su nuevo amor, L-Gante, y su música. En medio de su encuentro con un par de fanáticos, el ritmo de uno de los temas de su novio comenzó a sonar en los parlantes y no dudó en enseñarles a sus pasos de baile. Sin tapujos, tomó ambas manos de una mujer y comenzó a danzar en medio del comercio entre risas.

A horas de su llegada a la capital turca, Wanda Nara lució un vestido rojo que acaparó la atención de sus seguidores (Video: Instagram)

Mientras el foco mediático sigue sobre su vida personal, Wanda demuestra una vez más que sabe cómo acaparar todas las miradas. Con su característico estilo y una confianza inquebrantable, se prepara para una noche clave en su carrera. Desde Estambul, con el cariño de sus adeptos, la empresaria reafirma su lugar en la escena internacional, lista para brillar en una gala donde la elegancia y el reconocimiento serán los protagonistas.