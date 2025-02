Alan Sabbagh: “Me emociona que la gente conecte con lo que hago”

"El Mejor Infarto De Mi Vida", protagonizada por Alan Sabbagh (Video: Disney)

Teleshow conversó con el actor Alan Sabbagh, el protagonista de El mejor infarto de mi vida, la serie de Disney+ que se acaba de estrenar basada en una experiencia biográfica del escritor Hernán Casciari.

“Cuando me senté a verla con mi mujer, ella se emocionó y lloró porque no podía creer la historia. Y yo también me emocioné. No solo por la historia de los uruguayos, sino también porque sentí que había llegado a un punto espectacular en mi carrera”, confiesa Alan sobre la ficción que se convirtió en un fenómeno.

El actor compartió su experiencia al encarnar un papel basado en un hecho real y cómo la historia de Casciari y el grupo de uruguayos que le salvaron la vida lo impactó profundamente. “Cuando leí el guion, no tuve objeciones. Me parecía una historia espectacular. Más allá de lo que le pasa a mi personaje, lo que le sucede a todos en la historia es increíble”, explica Sabbagh.

A pesar del éxito de la serie, el actor aclara que no habrá una segunda temporada. “No, no. La historia está ahí, está todo contado. Nunca se pensó en una segunda temporada”, afirma. Sin embargo, su interpretación ha dejado una marca en los espectadores y en su propia carrera.

Para Alan Sabbagh, formar parte de El Mejor Infarto de Mi Vida fue una experiencia única desde el primer momento. La propuesta le llegó directamente desde la productora Pampa Films, sin necesidad de casting. “Me llamaron directamente. No sé si fui el primero, pero sí de los primeros en el elenco”, cuenta el actor, quien ya había trabajado con la productora en otros proyectos.

El proceso de filmación también fue especial. Sabbagh tuvo la oportunidad de conocer a los verdaderos protagonistas de la historia, tanto en Buenos Aires como en Uruguay. “Conocí a Javier y Alejandra, los uruguayos que ayudaron a Hernán. Son personas demasiado bondadosas. Fue un honor conocerlos”, cuenta.

Uno de los aspectos que más le llamó la atención de la serie es que no hay un villano claro en la historia. “No tiene el malo de la serie. No hay un antagonista, son solo personas ayudándose entre sí. Eso la hace diferente”, reflexiona Sabbagh.

La grabación también implicó desafíos a nivel físico y emocional. Su personaje debía reflejar la crudeza de una situación límite, lo que requirió un trabajo detallado en su actuación. “No tuve que hacer cambios drásticos en mi físico, pero sí cuidarme y bajar un poco de peso para la serie. Me preocupé por eso”, confiesa.

La historia real detrás de la serie

El impacto de la historia no solo radica en su guión o en las actuaciones, sino en la increíble historia real que la inspiró. Todo comenzó cuando el escritor Hernán Casciari sufrió un infarto en Montevideo y fue salvado por un grupo de uruguayos que, sin conocerlo, se movilizaron para ayudarlo. “Lo que parecía un hecho aislado se convirtió en una cadena de favores que terminó transformándose en una serie”.

Alan Sabbagh destaca que lo más conmovedor no es solo lo que le sucedió a Casciari, sino el efecto que tuvo en todos los involucrados. “Para mí, lo más espectacular fue lo que le sucede a los otros personajes también”, explica. El actor cuenta que la producción fue muy fiel a los acontecimientos reales y que conocer a los protagonistas verdaderos lo ayudó a comprender aún más la dimensión de la historia.

El propio Casciari se enteró del agradecimiento de los uruguayos un año después del infarto, cuando en Buenos Aires se publicó una reseña sobre lo sucedido. “Él ve ahí una historia increíble, casi justiciera”, dice Sabbagh, resaltando cómo el reconocimiento de aquel gesto solidario le dio aún más valor a la historia.

El actor recuerda con emoción el impacto de la serie en quienes conocieron la historia por primera vez. “Mucha gente me escribió diciendo que se quedó pensando, que se inspiró, que se emocionó. Para mí, fue una sensación nueva, porque estoy más acostumbrado a la comedia”, confiesa.

Apenas un día después del estreno, Sabbagh se fue de vacaciones, por lo que no pudo vivir de inmediato la repercusión en la calle. Sin embargo, los mensajes le llegaron de forma virtual. “Recibí millones y millones de mensajes. Gente que se emocionó, que se inspiró. Fue increíble”, cuenta emocionado el actor a Teleshow.

“Cuando vi la serie completa, me emocioné. No solo por lo que significa en mi carrera, sino porque la historia en sí es conmovedora. Ver cómo quedó la historia de los uruguayos en pantalla fue muy fuerte”, admite.

El reconocimiento del público también vino acompañado de elogios por su actuación. Para muchos, su interpretación fue tan natural que no podrían imaginar otro actor en su lugar. “Sentí que era un personaje que me calzaba bien. Nunca tuve una situación así en mi vida, pero sí sentí que podía interpretarlo con verdad”, reflexiona.

Después del éxito de El Mejor Infarto de Mi Vida, Alan Sabbagh ya está preparando sus próximos pasos en cine y televisión. Aunque actualmente disfruta de un breve descanso, en marzo comenzará a trabajar en una nueva película. “Todavía no lo cerré, estamos en plena negociación, pero dentro de poco se podrá contar más”, adelanta con cautela.

Además, el actor participará en la serie Viudas Negras, escrita por Malena Pichot, “Se va a estrenar en algún momento de este año”, comenta, sin dar demasiados detalles sobre su papel en la historia.

En cuanto al teatro, Sabbagh reconoce que le encantaría volver a los escenarios, pero que, por ahora, no es su prioridad. “A veces surgen propuestas, pero tengo hijos chicos y se me complica trabajar también de noche. Me cuesta compatibilizarlo”, explica. A pesar de eso, asegura que sigue disfrutando de la esencia del teatro y de su mística. “Me encanta la bohemia, la extraño, pero por ahora no puedo comprometerme con una obra”, agrega.

Con una carrera consolidada en cine, televisión y teatro, Alan Sabbagh sigue explorando nuevos desafíos. Aunque su futuro inmediato está lleno de proyectos, su mayor satisfacción sigue siendo el reconocimiento del público. “Más allá de lo que venga, lo que me emociona es que la gente conecte con lo que hago”, reconoce.