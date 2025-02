Florencia Peña y el Puma Goity marcaron al aire sus diferencias sobre la reposición de Poné a Francella: “Pensamos distinto”

Florencia Peña y el Puma Goity expusieron sus diferencias sobre la reposición de Poné a Francella

A fines del año pasado se generó una polémica por la reposición que tuvo Telefe de Poné a Francella, el ciclo de humor que se estrenó en 2001 y contó con dos temporadas. Florencia Peña cuestionó la vuelta del programa con el que logró gran popularidad, sobre todo por algunos de sus sketches que en el pasado fueron eje de críticas por el lugar que ocupaba la mujer. Por el contrario, el Puma Goity, quien también formó parte del programa, celebró la vuelta del programa. Este sábado los actores coincidieron en el programa de Mirtha Legrand y tuvieron un interesante debate sobre los límites del humor y el cambio de época.

“¡Ay la discusión que tuvimos con el Puma! ¡Los enemigos!“, comenzó bromeando la actriz, mientras explicaba su incomodidad con el programa que encabezaba Guillermo Francella. ”Nosotros fuimos muy felices haciendo Poné a Francella. Yo le debo al programa ser la comediante que soy hoy. Guille me dio esa oportunidad. Lo conocí al Puma, a Guille y había grandes actores. Fue un elencazo, dos años de mucho amor, pero pasó hace 25 años”, señaló.

“Con el Puma pensamos distinto y está bien. Bienvenido el debate, pero hay algunas cosas que trascienden el humor y otras por ahí con el avance de algunas cuestiones que tienen más que ver con el feminismo, que son más complejas”, afirmó la protagonista de Mamma Mía!, quien se refirió en especial a los sketches de Sambucetti y el de La Nena, en el que participaba Julieta Prandi.

Guillermo Francella y Julieta Prandi en el cuestionado sketch de "La Nena" (Telefe)

“Fue hace 25 años. Después estaba el sketch en el que yo lo acosaba a Guillermo. Estaba uno donde Guille se quería levantar a la amiga de su hija, que era yo. A mí lo que me pasa es que siento que eso no trasciende el tiempo, pero el Puma cree que sí y mucha gente también lo piensa”, afirmó la actriz sobre la reposición que solo duró un mes al aire y después fue reemplazada por el canal por nuevas emisiones de Pasapalabra.

“Ahora en tele abierta quizás no hay un público para ese estilo. Si pusiéramos a Olmedo en la tele abierta, no sé si funcionaría. Uno lo ve por ahí en retrospectiva y decís ‘qué divertido era’, pero hoy ningún cómico le haría así a una chica mostrándole el culo”, afirmó, en alusión al sketch de El Manosanta que Alberto Olmedo protagonizaba con Adriana Brodsky. “No lo haría porque se entendió que eso ya no más. Pero bueno, son maneras de pensar”, reflexionó.

El ida y vuelta de Florencia Peña y el Puma Goity en la mesa de Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha, Eltrece)

En ese momento el Puma, que acaba de ganar el Estrella de Mar de oro por la obra Cyrano, marcó sus discrepancias sobre todo con el que compartían el cómico y Prandi. “Yo no sé por qué hay que analizarlo tan así. Poné a Francella tenía muchos sketches extraordinarios, pero se la agarraron con ese que, a mi entender, no es así la visión de la mujer. Es un sketch de humor muy bien hecho, interpretado brillantemente, que estaba enamorado platónicamente. No es que se la quería levantar. De hecho entraba Julieta y sonaba ‘es que me muero de amor’. Se moría de amor. No es que estaba libidinosamente buscándola”, expresó el actor.

Incluso, fue más allá. “Una vez que metemos un programa argentino de humor en la televisión, en Telefe, yo digo: ‘por favor, colaboremos’. Me pareció demasiado un análisis demasiado fino”, afirmó. “Yo hacía un personaje, un homosexual, que acosaba a Guillermo. De eso no se habla, porque claro, hay como una postura también. Entonces también podría hablarse del acoso del homosexual al heterosexual. Entonces hay modas también, si me pongo en bobo”, continuó.

Guillermo Francella y Florencia Peña en el sketch de Sambucetti en Poné a Francella (Telefe)

Florencia intervino en ese momento. “A mí me pasó con Sambucetti, con el papá de La Nena, algo que tiene que ver más con una cuestión femenina”, expresó. “También entiendo que que hay un debate que nos tenemos que dar con respecto a qué no podemos reír. Yo lo que siento es que en este momento no nos podemos reír del otro. Yo no me puedo reír del cuerpo de él, ni me puedo reír de tu cuerpo, ni me puedo reír de cuestiones que tengan que ver con lo que le pasa al otro. Pero nos podemos reír de nosotros mismos”, reflexionó.

También el Puma puso el acento en la forma de hacer humor. “Depende de quien lo haga. Una cosa es que sea un insulto de Luis Brandoni, otra de un cuatro de copas. ¿Me explico? Con uno puede ser una vulgaridad y con otro puede ser una genialidad. Ahí está la diferencia de que no cualquiera puede hacer eso. Lo que decía Olmedo lo hacía Olmedo. De hecho, hablás con cualquier actriz que trabaja con Olmedo y te dicen que el más respetuoso del mundo, era Alberto Olmedo. Con las mujeres ni hablar. Entonces, depende de quién lo haga. O sea, hay mucha copia. Hay mucho invento, entonces se vulgariza algo que no lo hace cualquiera", concluyó.