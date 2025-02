Milett Figueroa sorprendió a Marcelo Tinelli con un romántico video: la reacción del conductor

El romántico mensaje de Milett Figueroa a Marcelo Tinelli en medio de los rumores de separación (Video: Instagram)

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa nació bajo las luces del estudio del Bailando 20234, sin embargo, hace algunas semanas comenzaron los rumores de separación. No se mostraban juntos en las redes sociales y por el hecho de que Figueroa regresó a Perú por temas laborales. En este contexto, en las últimas horas la modelo sorprendió al conductor con un mensaje en las redes sociales por el Día de los Enamorados.

Milett decidió hacer un video con varios momentos de su relación a lo largo de estos casi dos años, mostrando un poco la intimidad de la pareja y que su vínculo está más fuerte que nunca. En algunas de las postales se los puede ver en la casa de Punta del Este; paseando con Lolo, el hijo que Marcelo tuvo con Guillermina Valdés; caminatas románticas por la playa; besos robados y el inicio de su relación en el programa de baile.

En el pie de foto le hizo una pequeña dedicatoria el conductor. “Mientras salgo del trabajo, escribo esto en el auto. No hay palabras suficientes, mi amor”, comienza la declaración de amor, que estuvo acompañada por varios emojis, entre ellos el símbolo del infinito. Y agregó: “Me has demostrado tanto en estos casi 2 años de amor que, a pesar de todo, hoy entiendo por qué seguimos juntos“.

A pesar de la distancia, Tinelli está presente en cada paso que da y Figueroa se lo hizo saber: “No hay día ni momento en el que no agradezca tu compañía. Gracias por cuidarme siempre y por amarme de la forma en la que lo haces. Tu amor es muy especial para mí. Gracias por ser mi compañero“. Como si estas palabras no fueran suficientes, sumó una línea más, en la que detalló una de las características favoritas que tiene Marcelo: ”PD: Amo esa cara cuando estallas de risa".

Algunos de los momentos que eligió Milett para el romántico video

Un par de horas más tarde llegó la respuesta del conductor de ShowMatch: “Ay, amor de mi vida. Me mataste de amor, por Dios“. Sin embargo, no frenó allí: ”Feliz día todos los días a tu lado, estando cerca o lejos físicamente. Celebro y agradezco nuestro amor a diario. Un amor infinito que se afianza día a día“.

“Amo verte brillar en todo lo que haces, con esa sonrisa que ilumina la tierra y que nunca pierdas. Te amo por siempre mi amor“, cerró su mensaje el productor, quien pasa el verano en su casa de José Ignacio.

Un rato antes, durante la mañana de San Valentín, En la mañana del 14 de febrero, durante la transmisión de América Hoy, Tinelli le dedicó unas emotivas palabras a Milett. El programa de Ethel Pozo compartió una conversación por WhatsApp del presentador a la peruana, donde no solo le declaró su amor, sino que le demostró su apoyo en este nuevo proyecto televisivo.

“Te estoy mirando mi amor, estás hermosa. Todos están muy bien, dile a Janet que no generalice con la infidelidad en los hombres. Eso es algo que puede ser de la mujer o del hombre. Feliz día, amor mío”, dijo Marcelo en el mensaje que le envió mientras estaba en vivo.

Figueroa no dudó en responder el gesto de amor a su pareja: “Decirle que lo amo, él me ha demostrado todo este tiempo que estamos juntos como es amar de verdad. Él me demostró el significado del amor. Después, todos los años acepté estar en una relación con un hombre con tanto amor dentro de él. Me enamora todos los días”, confesó la jurado del Cantando 2024 (América TV).