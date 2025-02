El mensaje de L-Gante luego del revés judicial que sufrió Wanda Nara: “La mejor novia”

L-Gante y Wanda Nara

Este miércoles Wanda Nara recibió un revés en su conflicto legal contra Mauro Icardi. Después de muchas idas y vueltas, y tras la negativa de la mediática al argumentar que sus hijas no querían visitar a su padre, la Justicia le ordenó entregarle a sus pequeñas al delantero del Galatasaray. Como si fuera poco, en caso de no aceptar la medida, la hermana de Zaira Nara también deberá pagar una millonaria multa por no haber respetado lo acordado.

Así las cosas, L-Gante decidió salir a apoyar públicamente a su novia con un contundente mensaje que colgó en las historias de su cuenta de Instagram. “Tengo la mejor novia del mundo”, expresó el cumbiero, textual, junto con un emoji de corazón rojo.

Elián Valenzuela no eligió cualquier imagen para dar su mensaje, sino que optó por una foto muy íntima de la pareja: ambos aparecen besándose de manera apasionada, recostados en la cama y desnudos, apenas tapados por una sábana blanca.

En el documento judicial al cual tuvo acceso Teleshow, el juzgado civil 106 se expide en cuanto al cuidado personal de los hijos. En la carta, el juez le ordena a Wanda devolver a sus hijas en el plazo de tres días. “Resuelve disponer en forma urgente y sin más trámite el reintegro de las niñas a su padre, el señor Mauro Icardi, a fin de poder compensar los 15 días corridos, de vacaciones que las menores se vieron impedidas de poder gozar con su padre”, expresó.

Luego, la resolución continúa detallando las consecuencias que deberá afrontar Nara en caso de no acatar la resolución: “Ello dentro del plazo perentorio de tres días, estableciendo para el caso de incumplimiento de la progenitora, una multa que fijo en la suma de 80 millones de pesos a favor del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, y de disponer otras medidas razonables para asegurar la eficacia de la medida”.

Por su parte, al tener conocimiento de la situación, Mauro Icardi se expresó en redes sociales. Con una foto de Johnny Deep en blanco y negro, haciendo alusión a su conflicto legal con Amber Heard, el futbolista escribió: “Un saludito a mis críticos, su esfuerzo por opinar gratis sobre mi es admirable. Falta poco Johnny, cada vez menos, tic, tac, tic, tac”.

Teniendo en cuenta lo expresado por la conductora de Bake Off Famosos Argentina (Telefe), la resolución destaca que la opinión de las menores ya fue escuchada: “Téngase en cuenta que las niñas ya han sido oídas por el Suscripto, la Trabajadora Social del Juzgado Licenciada Cristina Fules y por el Dr. Defensor de Menores, en los términos del art. 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, motivo por el cual la evaluación peticionada deberá ratificar el compromiso de entrevistar a las menores en un marco terapéutico y cuidado, garantizando así la protección integral de sus derechos. A fin de hacer efectiva la realización de la evaluación encomendada, ante la gran demanda de pedidos de intervención que recibe dicho Equipo y en virtud al principio de colaboración que ha de prevalecer en este proceso de familia, hágase saber a las partes y sus letrados, que deberán dar estricto cumplimiento a los turnos asignados, bajo apercibimiento de valorar su conducta reticente y conducta negativa al momento de ser citados, que será tenida en cuenta para resolver futuras peticiones y/o presentaciones, y en su caso remitir las actuaciones al Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados de esta ciudad, para que dispongan hacia los profesionales, las medidas que consideren”.

En una línea similar se pronunció el Ministerio Público de la Defensa, quien se expresó respecto al cuidado personal de los hijos de Icardi y Nara: “Ante un nuevo incumplimiento de la Sra. Nara de reintegrar a sus hijas al padre, conforme lo oportunamente resuelto, burlándose nuevamente de las decisiones judiciales e intentando atajos procesales -habilitación de feria judicial- para obtener resultados a su medida y estrategias para satisfacer sus particulares pretensiones, corresponde disponer sin más trámite el reintegro de las niñas a su padre, ello a los fines de poder compensar los 15 días de vacaciones que mis representados se vieron impedidas de poder gozar con su padre”.