El apoyo de Charly García a Milo J luego de la suspensión del show en la ex ESMA: “Sabés las veces que me censuraron”

Charly García se comunicó con Milo J tras la suspensión del recital en la exESMA (Video: Radio con vos)

El recital gratuito que Milo J tenía programado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) fue suspendido el mismo día del evento, cuando miles de seguidores ya se encontraban en las inmediaciones del lugar. La decisión fue tomada por el gobierno de Javier Milei, que envió una medida cautelar argumentando que el espectáculo no contaba con la autorización correspondiente ni con las medidas de seguridad exigidas.

Según el Ejecutivo, la suspensión se justificó en presuntas irregularidades en la organización del evento. Entre ellas, mencionaron la ausencia de planes de evacuación adecuados y la falta de cumplimiento de ciertos requisitos de seguridad. Sin embargo, desde la producción del artista aseguraron que sí contaban con todos los permisos necesarios para realizar el show de manera segura.

La intervención policial incluyó la presencia de móviles y camiones hidrantes en el predio, lo que generó preocupación entre los asistentes. Ante la inminente posibilidad de represión, el equipo de Milo J decidió acatar la medida y cancelar la presentación en la que se iba a realizar la preescucha de su nuevo trabajo.

Tras la suspensión del recital, múltiples artistas expresaron su solidaridad con el joven de Morón, destacando la gravedad de lo sucedido. Figuras de distintos géneros musicales se comunicaron con el joven para brindarle su apoyo.

La madre y mánager del artista, Aldana Ríos, confirmó en una entrevista en Radio con Vos que la reacción fue inmediata: “La solidaridad ha llegado inmediatamente. Se han comunicado todos sus pares, de su género y de otros también. Soledad Pastorutti, Yamila Cafrune, que es muy allegada a Cami, con mucho dolor me comentó lo que sufrió en carne propia con su padre”.

Uno de los mensajes más significativos fue el de Charly García, quien le transmitió su apoyo recordándole su propia experiencia con la censura. Según relató Aldana, Charly le envió un mensaje a través de su pareja, en el que le dijo: “Quedate tranquilo, ¿sabés la cantidad de veces que me censuraron a mí cuando estaba en Sui Generis?”. Milo J quedó impactado por la comunicación con el icónico músico y, según su madre, “no podía creer que le estaba hablando Charly y diciéndole ‘bienvenido al club’”.

Milo J denunció que el Gobierno le suspendió un show en la ex Esma

Además, Trueno y Nito Mestre también se solidarizaron con Milo J, expresándole su apoyo de manera privada. En palabras de Ríos, esta situación “pone en alerta a todos los artistas, es peligroso. Los artistas tienen una historia lamentable de persecución en Argentina y que ocurra este tremendo hecho de censura es muy grave para todos”.

La palabra de Milo J

Cuando se conoció la noticia de la suspensión, el artista se expresó en sus redes sociales: “Gente, les quiero informar que lo que hoy iba a ser la preescucha del 2 deluxe acá, en la ex ESMA, en Buenos Aires, no se va a poder dar”, comentó Milo a través de un vivo de Instagram que transmitió desde el predio. “Les quería informar que no voy a poder darles el show que les iba a dar hoy. Estoy muy triste por esto. Así que si están afuera y ven esto, por favor váyanse a sus casas y tranquilos, en orden”.

Visiblemente enojado por la medida, señaló que el gobierno nacional “mostró papeles y datos de salud, de planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencia que sí están, que dijeron que no estaban, y un montón de cosas que se las llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento”. Y agregó en su descargo que “Teníamos todo el escenario preparado para ustedes, pero nos lo volaron a la m... Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al Gobierno de ahora no le gusta y nos suspenden el evento”.