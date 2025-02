Ivana Icardi arremetió otra vez contra Wanda Nara y no se guardó nada: “El gran casting sábana”

Ivana volvió a opinar sin filtro acerca de Wanda (Foto: Instagram)

Ivana Icardi, hermana del futbolista Mauro Icardi, volvió a lanzar duras críticas contra Wanda Nara en redes sociales. Sus declaraciones surgieron tras la entrevista de Simona Guatieri en la televisión italianaSimona Guatieri , en la que la modelo habló sobre su dolorosa separación de Keita Baldé, mencionando un presunto affaire del jugador con la empresaria argentina.

En esta entrevista, Simona fue dura contra la empresaria y aseguró: "Tuve una charla con la señora, si se le puede llamar así… Ella me buscó porque había vuelto a buscar a mi marido. Si empiezo a hablar, soy yo quien debe decidirle algo a ella. Creo que las noticias que salen día tras día reflejan perfectamente la idea de la mujer que es”. Ante estas declaraciones, la hermana menor del delantero del Galatasaray usó sus redes sociales para contraatacar a su ex cuñada y demostró su apoyo a la pareja de Keita.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Ivana expresó: “Acá en Europa ya saben todos quién es, da vergüenza ajena. Nadie la quiere cerca”, comienza la serie de mensajes que expuso en sus redes. Además, insinuó que Wanda engañó a Mauro con Keita y agregó: “Ahora falta que deje de engañar a las argentinas. Lo digo en femenino porque solo la apoyan los gatos que quisieran ser como ella”.

En otro mensaje, lanzó una fuerte acusación: “Y siempre recuerden, aunque ella vaya de mujer exitosa y empresaria, les cuento su secreto: el gran casting sábana”. Luego, intentó diferenciar su postura de la de otras mujeres, aludiendo a quienes, según ella, “nos cuesta todo un poco más” y asegurando que la vida premia el esfuerzo. “Quiero decir, las demás mujeres, a las que nos cuesta todo un poquito más, a las que este tipo de cínicas sin escrúpulos nos ponen trabas… tranquilas, no se desvíe del buen camino que la vida da recompensa”,

Ivana no se guardó nada y apuntó contra Wanda tras la entrevista de Simona

La polémica continuó con más publicaciones en las que Ivana aseguró haber sido testigo de situaciones que afectarían la reputación de Wanda: “Cuento experiencias, chats que he visto, llamadas para que me bajen de lugares, mujeres que sufrieron y que no se han atrevido a contar nada porque saben que cuando te metés con una cerda terminás embarrada y no es tu estilo. Ojo, tampoco el mío, pero las injusticias me vuelven loca”.

También respondió a quienes la acusan de estar obsesionada con Wanda: “¿Gano algo con esto? No. Yo estoy en España. Trabajo acá. Es más, tengo que fumarme los bots y las 4 de siempre diciendo que quiero su vida”. Finalmente, intentó despegarse de cualquier crítica a las mujeres que dependen económicamente de sus parejas: “No tengo problema con las mantenidas. Es bueno para estar tranqui y sin preocupaciones. Pero usarlo para hacer daño al prójimo, a esas sí que no”.

Esta no es la primera vez que la exparticipante de Gran Hermano se expresa, sino que semanas atrás dio su opinión acerca de La China Suárez, la actual pareja de Mauro.

Ivana siempre se mostró en contra de la relación entre Mauro y Wanda (Captura de X)

Desde su cuenta de Instagram, Ivana habilitó la dinámica de preguntas y respuestas con sus casi 967 mil seguidores, un espacio donde no esquivó las consultas más incómodas. Cuando un usuario le preguntó su opinión sobre la China, respondió sin dudar: “Hermosa mujer, que tiene que aguantar un acoso constante inexplicable y que se la banca”, en una clara alusión a las críticas que la actriz ha enfrentado tras ser vinculada sentimentalmente con Mauro.

Además, Ivana destacó el rol de la China como madre y su conexión con sus hijos: “Siempre la veo dándole un amor increíble a su familia, sobre todo a sus niños… eso habla muy bien de ella y se nota que no lo hace para las redes”, comentó, marcando un contraste con otros estilos de exposición mediática que, según ella, son más artificiales y comparándolo con su manera de criar a Rufina, Magnolia y Amancio, fruto de sus relaciones con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

Las declaraciones de Ivana Icardi reavivan la histórica enemistad con Wanda y refuerzan la polémica en torno a la mediática empresaria.