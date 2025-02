Dalma recordó el día que le arruinó a Diego Maradona un momento íntimo con Salma Hayek: “Me hizo la cruz”

Dalma Maradona recordó el día que le arruinó a Diego un momento íntimo con Salma Hayek: “Me hizo la cruz” (Video: Bondi Live)

En una entrevista en el canal de streaming Bondi Live, Dalma Maradona, la hija mayor de Diego Maradona, recordó una anécdota que nunca deja de causar revuelo: el día en que, debido a un ataque de celos en el Festival de Cine de Cannes de 2008, arruinó un posible romance entre su padre y la actriz mexicana Salma Hayek.

El Festival de Cannes de 2008, como es costumbre, fue una celebración del cine internacional y un encuentro de estrellas de diferentes mundos. Diego Maradona, en ese entonces uno de los deportistas más mediáticos y admirados, asistió al evento acompañado de Dalma.

En la fiesta organizada cerca del hotel donde se hospedaban, El Diez y su hija compartieron momentos con figuras como Javier Bardem y Salma Hayek. Dalma, que en ese entonces tenía 20 años y ya aspiraba a incursionar en el mundo del cine, recordó que se sintió atraída por la conversación con el actor español Javier Bardem, quien estaba presente en la misma fiesta. Pero, al girarse, se encontró con una escena que la dejó completamente desconcertada: su padre bailando animadamente con la actriz de películas como La balada del pistolero y Frida, además de una de las mujeres más bellas y famosas de Hollywood en ese momento.

En una fiesta durante Cannes 2008, Diego Maradona bailó con Salma Hayek ante la atenta mirada de su hija Dalma (EFE/Christophe Karaba/Archivo)

La hija de Claudia Villafañe, que en su juventud se describía como una persona celosa, no dudó ni un segundo en intervenir ante lo que percibió como una amenaza a la relación cercana que mantenía con su padre. Ella misma reconoció que en esa época tenía una personalidad algo posesiva: “Era muy celosa”, confesó.

Fue entonces cuando decidió ir a hablar con su padre. La joven, sintiendo una necesidad de controlar la situación, le dijo: “Papá, me voy, no me vas a dejar ir sola hasta el hotel”. Tomó el brazo de su padre y lo arrastró fuera de la fiesta.

La situación no terminó en ese momento. Al llegar al hotel, Maradona no se cambió de ropa e intentó esperar a que su hija se durmiera. Sin embargo, Dalma decidió permanecer despierta toda la noche para asegurarse de que él no saliera nuevamente. Según su relato, Maradona terminó cayendo rendido de sueño, poniendo fin a lo que podría haber sido una noche de diversión para él, pero también la posibilidad de un nuevo capítulo en la vida sentimental de Diego.

Al día siguiente, Dalma notó el disgusto de su padre por haber truncado su posible romance con Hayek (REUTERS/Hollie Adams)

En sus propias palabras, Dalma lo resume de manera irónica: “Me hizo la cruz”, refiriéndose a cómo su padre la miraba al día siguiente, ya un tanto molesto por la interrupción en su noche. Sin embargo, a pesar de que su intervención truncó un momento íntimo con Hayek, Dalma no se arrepiente de sus acciones. Incluso la hermana de Gianinna bromeó sobre cómo las circunstancias habrían sido diferentes si la historia hubiera tomado otro rumbo: “Salma, perdóname. ¿Dónde estás? ¿Querés ser mi madrastra?”, dijo con humor, con un tiro por elevación a algunas de las mujeres que fueron parejas de su padre, como Rocío Oliva y Verónica Ojeda.

El día que Dalma Maradona obligó a Diego a conocer a Colin Farrell en un boliche de Buenos Aires

Dalma Maradona en el programa de streaming también recordó cómo su padre tuvo su revancha por lo que le había hecho con Salma Hayek. En Soul Café, un boliche en Buenos Aires, fue el escenario donde se produjo el encuentro entre el ídolo argentino y Colin Farrell, actor que por esos años era uno de los más populares. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la anécdota fue que Maradona, en su papel de padre, no tenía idea de quién era Farrell.

Diego Maradona conoció a Colin Farrell en Buenos Aires por insistencia de su hija Dalma (REUTERS/Daniel Cole)

Como reveló su hija Dalma, fue ella quien tuvo que insistir para que su papá accediera a conocer al actor. “¡Mi papá no quería ir a conocerlo porque no sabía quién era! ¡Yo lo obligué!”, rememoró, divertida.

La sorpresa de Diego llegó cuando, tras saber que Colin Farrell quería conocerlo, le preguntó a la joven: “¿De qué juega?”. En ese momento, Dalma tuvo que explicar a su padre la importancia del actor. Lejos de rechazar la situación, Diego accedió a conocer al protagonista de Daredevil y Alejandro Magno. “Obviamente lo hizo por mí. Literal me dijo. ¿Te querés quedar a tomar algo? Y yo: ¡Yendo!”, recordó.