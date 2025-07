Tini Stoessel confirmó que hará su propio festival: la fecha y los tres escenarios para celebrar su carrera

Tini Stoessel confirmó cuándo será su propio festival con tres escenarios que celebrarán su carrera (Video: Rumis, La Casa)

A pocos días del final de este año, se viene un 2025 muy potente para Tini Stoessel. La cantante dio una entrevista en Rumis, ciclo del streaming La Casa, en donde compartió algunas novedades sobre su vida y su carrera. Entre las más celebradas por sus fans fue la confirmación de cuándo volverá a los escenarios con un show único.

La artista contó que recién en la segunda mitad del año estrenará un espectáculo que irá más allá: será un festival, que ya sus seguidores comenzaron a llamar “Tinipalooza” o “Tini’s World”, en el que a través de sus tres escenarios se celebrará la carrera de la intérprete de hits como “La Triple T” y “Fresa”.

“Va a ser en la segunda mitad del año”, confirmó, al ciclo que conducen Lizardo Ponce, Lola Latorre y Leandro Saifir, entre otros, sobre cuando será la esperada fecha de su regreso.

En el último programa de Susana Giménez, había adelantando la novedad. “Va a ser el marco de pasar un día entero en ese espacio donde va a haber tres escenarios. Va a ser una locura”, explicó emocionada, al anticipar una experiencia sin precedentes para el público. La propuesta invita a los espectadores a moverse de un escenario a otro, rompiendo con la estructura tradicional de los shows y ofreciendo un despliegue artístico de gran magnitud.

En el living de la diva, también se refirió a la vuelta a la actuación que tendrá el año que viene con Quebranto, serie de Disney+, en la que se pone al frente de ficción para adultos, luego de alcanzar la fama mundial gracias a Violetta, que cuenta con escenas de acción que incluyen tiros, sangre y situaciones de violencia.

“Fue un personaje muy demandante emocionalmente. Todos esos meses estuve envuelta en una emoción, me costó bastante salir. Eran muchas horas de rodaje con un personaje pesado”, contó, mientras se abría sobre el compromiso que enfrentó. “Hubo momentos en los que terminaba la escena y tardaba en salir de esa situación”, reveló.

“Siempre me gustó actuar, pero sentía que tenía que esperar el momento adecuado. Quebranto fue ese momento. Me dio miedo al principio, porque es algo muy fuerte, pero también me hizo crecer como artista y como persona”, compartió.

“Lo que me hace más feliz es que la gente crece conmigo. Es como si estuviéramos todos en este viaje juntos. Por ellos, sigo soñando y animándome a más”, destacó, en su entrevista con la conductora. “El año que viene va a ser muy especial. Me estoy preparando para darles lo mejor de mí, en la música y en la actuación. Espero que lo disfruten tanto como yo”.

En Rumis también Tini se refirió a la esperadísima colaboración con Lali Espósito, una dupla que sus fanáticos vienen esperando desde hace muchísimo tiempo. Ahí contó que están trabajando para concretarlo, que existen charlas, pero que aún no lo concretaron.

“Con Lali nos hemos mandando muchas canciones... Yo creo que va a pasar el día que las dos tengamos tiempo y nos juntemos las dos en el estudio. Me parece que con su personalidad y su forma de comunicarse a la hora de cantar, de escribir y musicalmente también y con mi manera. Creo que las dos en estudio vamos a llegar a algo. Las dos tenemos ganas de algo tan especial para nosotras dos, y obviamente para la gente, que cuando lo hagamos lo vamos a hacer bien”, señaló.

Una de las preguntas de Juli Poggio fue sobre la situación sentimental de la cantante. “Te veo muy hermosa, con una sonrisa y unos ojitos así que te brillan. Te quería preguntar cómo está tu corazón hoy?“, indagó la exparticipante de Gran Hermano, provocando que Tini comience a reírse y elija jugar al misterio. ”Está rebien. Está más feliz que nunca”, compartió, mientras todos en el programa celebraban.