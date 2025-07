El video de Griselda Siciliani y Luciano Castro disfrutando del recital de Fito Páez entre besos y música

Griselda Siciliani y Luciano Castro disfrutaron del recital de Fito Páez (Video: Instagram, Castroluciano)

Luego de hacer público su romance, Griselda Sicialini y Luciano Castro viven una historia de amor alejados del que dirán. A través de sus redes se muestran cómplices y enamorados. Una de sus últimas salidas fue para asistir al último show de la gira 4030 que dio Fito Páez en el Movistar Arena: desde allí compartieron un video en el que se mostraron súper acaramelados y disfrutando de una noche con el artista rosarino.

El espectáculo revisita los discos Del 63 y Circo Beat del cantante y en las imágenes que compartieron los actores aparecen divertidos, a los besos, entre risas y cantando en el momento en el que sonaba “Mariposa tecknicolor”. “Yo te conozco de antes, desde antes de ayer, yo te conozco de antes cuando me fui no me alejé”, entonan, mientras él la señala, abrazándola, en el momento en el que corean el “yo te conozco de antes”.

Griselda Siciliani y Luciano Castro, juntos en el recital de Fito Páez (Instagram, Castroluciano)

Hace unos días Leticia Siciliani publicó en sus historias de Instagram un dulce video que no deja dudas sobre la complicidad y amor que existe entre la pareja de actores. La cámara captó a ambos vestidos de manera casual, abrazándose y besándose en plena vía pública, mientras la espectadora de la escena visiblemente enternecida, los grababa. “Me crucé a estos dos yendo al canal y no lo puedo evitar”, comentó en su publicación, acompañada de emojis. La ternura del momento estaba clara: no solo el cariño de los protagonistas, sino la admiración de quienes los rodean.

Este pequeño gesto público fue solo una muestra más del vínculo inquebrantable que la pareja forjó. Griselda y Luciano lograron mantener su relación bajo la mirada crítica de los medios y las redes sociales, demostrando, con cada uno de sus gestos, que lo que sienten es genuino. Los rumores sobre infidelidades o malos entendidos no parecen afectarles, y lo que quedó claro, una vez más, es que su amor sigue en pie.

Luciano Castro y Griselda Siciliani, acaramelados

Hace pocos días quien volvió a dedicarle frases punzantes a la pareja fue Sabrina Rojas, la expareja del galán. Sus comentarios se dieron en Pasó en América, el ciclo que ella conduce con Tartu en América. “¡La facha que tiene! Está impecable”, elogió el periodista al actor. En ese momento, la exmodelo desató su verborragia. “Igual yo lo usé en su mejor momento. Eso es real. Lo usé cuando tenía apenas unos 33 años. Era una bomba, protagonista, estaba allá arriba. Era todo. Ahora es un señor de 50, fachero. Siempre con su sonrisa ganadora. Sí, sí. Es facha el gordo”, afirmó, con ironía.

“Sus lentes no son de sol”, agregó, sobre los anteojos cancheros que estaba usando el galán en la nota que dio al ciclo de Flor de la V y que replicaron en el ciclo que conduce Sabrina. “¿Es medio ‘chicato’?”, indagó el periodista. “Sí, es un señor de 50 ya. No ve. A veces no ve, no siente”, agregó, tentada de risa.

“Sucedieron cosas que no vamos a contar, se nota que está más pollerudo que nunca. Suscribo. El gordo cuando se manda cagadas se pone pollerudo”, se despachó punzante la exmodelo, quien desde que su ex blanqueó su romance con la protagonista de Envidiosa comenzó a sacar a la luz algunas intimidades.

“Él tiene como enamoramientos muy fuertes. Yo veo pasar gente, y así va a pasar. Es una historia de amor que yo ya sé el final. Tal vez es en un año, en dos, pero el final yo ya lo sé. Va a ser distinto a otros, pero el final ya lo sé”, siguió Sabrina, enigmática. “Después él viene llorando, y me dice ‘¿pero vos sos bruja?’. No, tengo sentido común, boludo. No soy bruja”, lanzó.