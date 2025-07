Marixa Balli sorprendió contando que pasó seis veces por el quirófano por un retoque estético: “Siguen creciendo”

Marixa Balli sorprendió contando que pasó seis veces por un quirófano por un retoque estético: "Podría hacerlo una sexta vez" (Video: LAM, América)

El último viernes en LAM eligió Marixa Balli un vestido negro sin breteles con una llamativa flor blanca que no pasó desapercibido para Ángel de Brito y el resto de las “angelitas”. Sin embargo, lo que comenzó como una charla sobre su look, derivó en una revelación de la exvedette sobre sus lolas y las varias oportunidades que pasó por el quirófano. ¿Para aumentar el tamaño de su delantera? No, al contrario. Para reducir su tamaño.

“Las flores que ella trae siempre son más grandes que su cara”, comenzó Matilda Blanco, bajándole el pulgar al look que había elegido la cantante de La Cachaca. “¿Y cuál es tu problema?”, la confrontó. “Que compite con esa cara bella que tenés”, señaló, con un dejo de ironía. “Lo que pasa, gorda, es que yo soy mini, compacta. Soy toda mini”, acotó la exbailarina, momento en el que Yanina Latorre le dio un desopilante remate. “Menos las tetas”, se despachó, tentada de risa.

En ese momento Marixa contó el “inconveniente” que siempre tuvo con sus pechos. “Esto es natural. Seis reducciones y siguen grandes para todos los que dicen… No sé si voy por una séptima”, señaló, momento en el que Carolina Molinari expresó su sorpresa. “¿Siguen creciendo?”, preguntó, asombrada. “Es por la edad”, la volvió pinchar Yanina, mientras la empresaria de zapatos lo tomaba con humor. “Mientras crezcan y no se caigan”, agregó Ángel de Brito.

En 2011 la exvedette, en una entrevista que le dio a Intrusos, contaba sobre las cirugías estéticas de reducción mamaria que se había hecho hasta ese momento. “Me hice una reducción y me quedaron grandes. ¿No sé por qué?”, señaló en aquel momento, para luego explicar que se había operado cuatro meses antes y que era la cuarta vez que lo realizó en su vida.

“Tenía 110 a los 17 años”, recordó la bailarina en aquel momento y aseguró aclaró el tamaño de sus lolas es “hereditario”: “Por el lado de mamá que tiene bastante.” Además, agregó que el tamaño de su busto fue un inconveniente cuando paso por el Teatro Colón en donde estudió danza. “Fue un problema. Me tiraban una para un lado y otra para el otro”, rememoró.

No es la única famosa que habló de su paso por el quirófano después de tomar la decisión de quitarse lolas. Florencia Peña es una de las más conocidas, luego de haber recibido el apodo de “La Pechocha” en el inicio de su carrera. Mientras que en Hollywood, Sofía Vergara se sinceró sobre cómo su elección estuvo motivada por la búsqueda de papeles por fuera de los personajes sexies con los que se hizo conocida.

Marixa Balli y Ximena Capristo se pelearon en vivo: “Hasta en eso mentís”

Tiempo atrás, Marixa Balli y Ximena Capristo protagonizaron uno de los mayores enfrentamientos en el mundo del espectáculo. Y si bien pasaron muchos años, las aguas no se calmaron. Tal es así que desde su incorporación a LAM (América), la actriz no pudo ocultar sus diferencias con la cantante de la movida tropical, lo que las llevó a tener pequeños roces. Sin embargo, este jueves, el tema escaló cuando se enfrentaron al aire.

Todo sucedió cuando las angelitas discutían por la invitación que Momi Giardina les habría hecho a su casamiento. En ese contexto, Capristo manifestó su deseo de asistir. “¿Por qué te enganchas en lo que no te invitaron?”, le preguntó Yanina Latorre. En un intento por justificarse, la invitada comentó: “A mi me encanta la fiesta”. Fue entonces cuando la panelista agregó: “Al final, Marixa tiene razón”. Al escuchar estas palabras, el conflicto se desató. Luego, la pareja de Diego Latorre continuó: “A ella la conozco desde que tenemos 13 años. La cara que tenés no sé de qué es. Nos conocemos de toda la vida, jamás me viste hablar mal de ella”.

La tensión subió cuando Capristo dijo: “A mi la otra vez no me dijiste lo mismo”. Al escuchar esto, Balli “explotó” de furia: “Mira, te voy a decir una cosa. A vos no te creo nada”. Latorre aprovechó para defender a su compañera y apuntó contra la invitada: “Terminala. No generes eso. ¿Qué te dije el otro día?”. Matilda Blanco fue otra de las angelitas que se sumó al ring: “¿Pero viste lo que hace? Pone en el otro palabras que no dijo”. “Vos no te metas, acá a vos no te llamamos”, disparó Capristo.

Acto seguido, Marixa manifestó que creía en las palabras de Latorre: “Nos conocemos hace muchos años. El otro día, el lunes, cuando yo llego, que era el inicio de la señora (Capristo), en un momento me la cruzo cuando salgo del camarín y yo la saludé espectacularmente bien y le dije: “Estamos excelentes”. Es más, me reí y le di un beso. Le digo: “Olvidate”. O sea, estamos laburando juntos”.

Fue entonces cuando cada una expresó su versión de la situación. “Yo lo encaré”, manifestó Capristo, a lo que inmediatamente Balli retrucó: “No, no, yo te encaré. ¿Cómo que vos me encaraste?”. Decidida a mostrar su argumento, la modelo contó: “No, yo salí del camarin y dije: ¿Qué onda?. Te pregunté”. “Hasta en eso mentís”, contestó Balli desacreditando las palabras de su compañera.

Luego de que cada una intentara imponer su versión, la actriz volvió a expresar: “Pero yo te pregunté qué problema tenías conmigo. Porque si yo nunca te había dicho nada ni hecho nada”. Cansada del ida y vuelta, Balli dijo: “Ay, basta. A los 20 minutos del programa en vivo, me hizo conch…”.