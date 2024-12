El fuerte ida y vuelta entre Marixa Balli y Ximena Capristo al aire de LAM: “Hasta en eso mentís”

El fuerte ida y vuelta entre Marixa Balli y Ximena Capristo

Tiempo atrás, Marixa Balli y Ximena Capristo protagonizaron uno de los mayores enfrentamientos en el mundo del espectáculo. Y si bien pasaron muchos años, las aguas no se calmaron. Tal es así que desde su incorporación a LAM (América), la actriz no pudo ocultar sus diferencias con la cantante de la movida tropical, lo que las llevó a tener pequeños roces. Sin embargo, este jueves, el tema escaló cuando se enfrentaron al aire.

Todo sucedió cuando las angelitas discutían por la invitación que Momi Giardina les habría hecho a su casamiento. En ese contexto, Capristo manifestó su deseo de asistir. “¿Por qué te enganchas en lo que no te invitaron?”, le preguntó Yanina Latorre. En un intento por justificarse, la invitada comentó: “A mi me encanta la fiesta”. Fue entonces cuando la panelista agregó: “Al final, Marixa tiene razón”. Al escuchar estas palabras, el conflicto se desató. Luego, la pareja de Diego Latorre continuó: “A ella la conozco desde que tenemos 13 años. La cara que tenés no sé de qué es. Nos conocemos de toda la vida, jamás me viste hablar mal de ella”.

La tensión subió cuando Capristo dijo: “A mi la otra vez no me dijiste lo mismo”. Al escuchar esto, Balli “explotó” de furia: “Mira, te voy a decir una cosa. A vos no te creo nada”. Latorre aprovechó para defende a su compañera y apuntó contra la invitada: “Terminala. No generes eso. ¿Qué te dije el otro día?”. Matilda Blanco fue otra de las angelitas que se sumó al ring: “¿Pero viste lo que hace?. Pone en el otro palabras que no dijo”. “Vos no te metas, acá a vos no te llamamos”, disparó Capristo.

Acto seguido, Marixa manifestó que creía en las palabras de Latorre: “Nos conocemos hace muchos años. El otro día, el lunes, cuando yo llego, que era el inicio de la señora (Capristo), en un momento me la cruzo cuando salgo del camarín y yo la saludé espectacularmente bien y le dije: “Estamos excelentes”. Es más, me reí y le di un beso. Le digo: “Olvidate”. O sea, estamos laburando juntos”.

Fue entonces cuando cada una expresó su versión de la situación. “Yo lo encaré”, manifestó Capristo, a lo que inmediatamente Balli retrucó: “No, no, yo te encaré. ¿Cómo que vos me encaraste?”. Decidida a mostrar su argumento, la modelo contó: “No, yo salí del camarin y dije: ¿Qué onda?. Te pregunté”. “Hasta en eso mentís”, contestó Balli desacreditando las palabras de su compañera.

Luego de que cada una intentara imponer su versión, la actriz volvió a expresar: “Pero yo te pregunté qué problema tenías conmigo. Porque si yo nunca te había dicho nada ni hecho nada”. Cansada del ida y vuelta, Balli dijo: “Ay, basta. A los 20 minutos del programa en vivo, me hizo conch…”.

La pelea entre Marixa Balli y Ximena Capristo comenzó años atrás (LAM, América)

El inicio del conflicto

La mala relación entre ellas nació tiempo atrás cuando ambas formaban parte del Patinando. Al ser de las mejores en aquella época, las participantes generaban cierta tensión. Poco a poco, esos roces, que datan de 10 años atrás, se convirtieron en un conflicto mediático que prevalece hasta la actualidad.

Si bien todo parecía haberse calmado en el último tiempo, la incorporación de la modelo al programa de Ángen de Brito trajo al ruedo viejos conflictos. Días atrás, su mala relación había salido a la luz en el programa. Todo sucedió cuando Ximena apuntó contra Marixa y dijo: “Me preguntaron por la señora y la verdad no entiendo porque tanto odio hacia mí. Porque la verdad nunca hice nada, jamás hablé mal de ella, nunca le robé un trabajo”.

Del otro lado del estudio, la cantante manifestó: “A mí me angustia mucho venir a un programa, estando fija y que surjan estas cosas. Todo lo que habló en la semana, todo lo que se dijo... La verdad que no entiendo”.

Con la idea de frenar la situación, Marixa manifestó: “No tengo ningún motivo, no voy a contestar absolutamente nada. Estoy pasando un momento tan espectacular, estoy con un montón de cosas tan espectaculares que no tengo tiempo para contestar. Estoy demasiado ocupada con cosas importantes”.