El difícil momento de Adriana Salgueiro: “Acabo de operarme de un carcinoma en la nariz”

El mal momento de Adriana Salgueiro: “Acabo de operarme de un carcinoma en la nariz” (Video: Instagram, Salgueiroadriana)

En un mensaje que compartió con sus seguidores de Instagram, Adriana Salgueiro grabó un video contando que le detectaron un carcinoma en la nariz. El anuncio lo hizo unas horas después de ser operada y compartió su alegría porque la intervención había sido exitosa.

“Hola! ¿Cómo andan? Bueno, acá estoy compartiendo todo con ustedes, lo bueno, lo malo y en realidad lo quería hacer por tres razones”, comenzó diciendo la actriz mirando a cámara y con una venda sobre su nariz. “La primera es porque me gusta compartir absolutamente todo con ustedes. La segunda, para agradecer porque acabo de operarme de un carcinoma que tenía en la nariz en el Hospital Británico donde me atendió la doctora Nati, que es una genia”, contó la exmodelo, de buen humor.

Hacia el final, destacó el principal motivo por el que hacía público su diagnóstico. “La tercera idea era concientizar a la gente con el tema del cuidado del sol, porque yo hace 20 años que no tomo sol y me siguen saliendo estas cosas”, aseguró, la artista. “Por suerte salió todo muy bien. Me lo hicieron con una cirugía especial que tiene que ver con con la cara. Y bueno, como digo yo, es una cosa menos que me tenía un poco preocupada”, señaló, para mostrarse con ánimo para su recuperación. “Acá estoy, vamos para adelante todavía”, concluyó.

El posteo de Adriana Salgueiro tras ser operada (Instagram, Salgueiroadriana)

“Compartir lo bueno y lo malo. Gracias por el profesionalismo y la dulzura. Estoy súper contenta”, escribió en un posteo, en donde agradecía a las médicas que la operaron y compartía algunas imágenes suyas en el quirófano y otras tras la operación.

En 2020 la actriz había contando que tenía “epiteliomas”, lo que la obligaba a operarse eventuales lunares malignos que parecían en su cuerpo. “Yo tengo ‘epiteliomas’ y en mi caso mínimo”, contó, cuando trabajaba como panelista de Confrontados, luego de que Antonio Gasalla se bajó ese verano de la temporada teatral de Mar del Plata tras ser diagnosticado con cáncer de piel. Salgueiro reconoció que toda la vida fue una “loca por el sol” y que eso la llevó a sufrir problemas en su piel, por lo que dejó de exponerse a cualquier contacto solar porque además debe realizar un tratamiento continuo, sobre todo, cuando aparece algún lunar maligno.

“Toda la vida tengo que controlarme los lunares que me aparecen; si son malignos me los tengo que sacar”, aseguró, en aquel momento. “La palabra cáncer da miedo, a mi me dio muchísimo miedo cuando me hablaron de un epitelioma. Estoy pasando un gran momento de mi vida, haciendo teatro y televisión. No quiero que digan que estoy enferma, porque estoy divina”, comentó la actriz en aquellos años.

"Cuando era negra. Demasiado sol y cama solar. Mal hábito", recordó Adriana Salgueiro junto a una foto de los años ochenta en la que aparece acompañada por Cris Morena, Carlos Montero y Guillermo Gil, un famoso imitador de Mirtha Legrand

“‘Yo tengo epiteliomas y tengo que hacerme un mapeo de lunares y del cuerpo. Cuando detectan algo sospechoso, te hacen una biopsia, y si no pinta bien, te lo operan y lo sacan. Por este motivo tuve que dejar de tomar sol y cama solar. Yo me mataba con el sol y es residual, se va juntando con el tiempo. Hace 20 años que no tomo sol y aún hoy me siguen saliendo lunares que debo atender. La semana pasada me saqué uno en el brazo, y me tomaron una biopsia de la espalda”, pormenorizó.

En la misma red social, Adriana suele compartir recuerdos de su extensa carrera y, siempre que lo amerita, hace hincapié en cómo la terminó afectando la moda de estar bronceado. “Cuando era negra. Demasiado sol y cama solar. Mal hábito”, recordó la figura junto a una foto en Carlos Paz en los años ochenta en la que aparece acompañada por Cris Morena, Carlos Montero y Guillermo Gil, un famoso imitador de Mirtha Legrand.