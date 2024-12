Los mejores momentos del Martín Fierro de la Moda 2024: homenajes, empates y llamativos looks

Zaira Nara, su hermana Wanda y L'Gante Crédito: Prensa Martin Fierro

Este viernes, el fashionismo argentino vivió su gran noche en una nueva edición de los Premios Martín Fierro de la Moda. Otorgados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), el evento reunió a los mejores talentos y diseños que brillaron en una alfombra roja impactante. Con más de 250 invitados, la ceremonia se realizó en los estudios de Telefe donde las figuras más emblemáticas y queridas de la industria celebraron el estilo argentino.

Desde las 21.30 la noche se llenó de glamour cuando Sol Pérez, Roberto Funes Ugarte y Priscila Crivo dieron inicio a la transmisión en la alfombre roja. Más tarde, quienes tomaron la posta fueron Valeria Mazza, quien estuvo al frente de las dos ediciones anteriores, e Iván de Pineda, quien se sumó este año.

Los conductores, Valeria Mazza e Iván de Pineda (Crédito: Prensa Martin Fierro)

Justamente, la modelo fue una de las figuras de la noche gracias a sus cuatro cambios de vestuario. En diálogo con Teleshow, la conductora del evento destacó: “Elegí usar los cuatro diseñadores que estaban nominados a mejor diseñador del año. Empecé por Brown, Zitta, Agostini y Saiach. Lo que más me gustó es que fueron todos vestidos diferente, cada uno con su estilo. Me sentí súper cómoda con todo“.

En una de las noches más importantes para el estilismo argentino, los Martín Fierro de la Moda celebraron su tercera edición. Pero más allá de destacar a los mejores modelos, diseñadores y looks del 2024, la ceremonia tuvo lugar para recordar a uno de los máximos exponentes de la industria local: Roberto Giordano.

El emotivo homenaje a Roberto Giordano en el Martín Fierro de la Moda 2024

La encargada de anunciar dicho momento fue la conductora, Valeria Mazza. Visiblemente sensibilizada por el recuerdo del peluquero, con el cual compartió grandes momentos de su carrera, la modelo presentó su homenaje con la voz quebrada.

Mientras las imágenes repasaban los momentos más destacados de su carrera, Mazza se reclinó sobre el atril y observó las imágenes con pura emoción. Inmediatamente, el estudio fue invadido por una ola de aplausos, dentro de todos los presentes, Valeria fue la última en dejar de aplaudir.

El peinador falleció a los 79 años de edad cuando estaba siendo sometido a una cirugía. en el Sanatorio Mater Dei de Palermo en el marco de una cirugía por el cambio de una operación de marcapasos. Famoso por convertirse en el peluquero de destacadas celebridades del espectáculo y recordado por sus frases, fue una de las grandes figuras de la moda en la década de los ‘90.

Otro homenaje fue para Mirtha Legrand. Iván de Pineda la presentó de forma especial: “Es actriz, presentadora, leyenda y a lo largo de la vida se ha vestido con diseñadores argentinos”. Luego de un video donde se pudo ver a la diva con los elegantes outfits que siempre lució.

La estatuilla especial se la entregó el diseñador Gino Bogani, que la vistió en muchas oportunidades. Cuando le tocó el turno de hablar, subrayó: “Ustedes saben que yo tengo una larga carrera cinematográfica y casi todas mis películas las he hecho en este estudio. Muchas películas argentinas se han hecho aquí”. Y agradeció, a continuación, a los “modistos argentinos”. Como no podía ser de otra manera, cerró con su estilo particular. “Estoy muy feliz de estar acá. Acabo de grabar mi programa hace una hora asi que... ¡estoy bien, estoy fantástica! Me encanta estar entre gente joven. Pasemos una noche lindísima que la vida es corta y vale la pena ser vivida”.

Nico Ochiatto con Flor Jazmín Peña y su Martín Fierro (Crédito: Prensa Martin Fierro)

Una de las sorpresas de la noche se dio al momento de anunciar al ganador de Mejor estilo masculino en streaming. Tras unos segundos, los conductores anunciaron un empate entre Nicolás Occhiato y Nacho Elizalde. En diálogo con Teleshow, el conductor de Luzu dijo: “Fue inesperado esto, pero estoy re contento, muy agradecido. Si digo como pienso mis looks me sacan el premio, me visto de forma básica, no innovo”. Luego, Nacho Elizalde agregó: “Yo nunca estuve nominado a un Martín Fierro, así que sorprendido. No creo que seamos iconos de la moda, mira toda la gente que hay acá. Nos vestimos como nos divierte. Nico está muy bien vestido”. Para cerrar Occhiato destacó:“Él es un ícono de la moda”.

Martín Churba (Crédito: Prensa Martin Fierro)

Minutos antes del Martín Fierro de Oro, la ceremonia rindió un último homenaje a una de las grandes personalidades del mundo de la moda. Así las cosas, Valeria Mazza anunció: “Llegó el momento de homenajear a un hombre que marcó un antes y un después en el mundo de la moda. Traspasó fronteras y transformó todo, Martín Churba”. Con una alegría enorme al recibir el premio, el homenajeado —que recibió la estatuilla de su ex socia, Jessica Trosmann— destacó: “Gracias Aptra, a todo el jurado. Se lo dedico a mi familia, a mis padres. A todas las organizaciones sociales que nos permitieron soñar con una moda inclusiva. Lo comparto con mis colegas diseñadores en los 2000. Gracias a todos”.

El Oro fue para De Pineda (Crédito: Jaime Olivos)

Fue entonces cuando llegó el momento más esperado, el Martín Fierro de Oro. Tras unos segundos de suspenso, Valeria Mazza anunció: “El Martín Fierro de Oro es para Iván de Pineda”. Con gesto de sorpresa, el modelo buscaba mostrar su agradecimiento. Bajo una lluvia de papeles dorados, el conductor se dirigió al atril y recibió el premio de manos de Pampita. “La moda siempre me ha dado muchas satisfacciones, un camino que inicié hace 30 años sin quererlo, quería ser abogado y diplomático y acá estoy. La moda ha sido, es y será un viaje inolvidable. Me dio la oportunidad de viajar por todo el mundo. Gracias a la gente que me acompañó por mis inicios, pasando por las agencias y los bookers. Empecé casi a los 17 y mi familia siempre me apoyó”, dijo el ganador con suma alegría.

Al respecto, Mazza habló sobre el triunfo de su compañero de conducción: “Fue una linda noche de emociones y sorpresas, me encantó que Iván se llevara el Oro, se lo re merece, es él modelo argentino. La moda le abrió un montón de puertas y pudo mostrarse y crecer en otros ámbito. Llevó la moda argentina a otros ámbito“.