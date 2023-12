Martín Fierro de la Moda 2023: Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegaron juntos a la Usina del Arte

Por su parte, Marcelo Tinelli aseguró que por un instante sintió que se estaban casando, ya que ella no dejó que él vea el vestuario. “Y yo me desespero porque le preguntaba cómo iba a ir vestida. Es muy coqueta y no le gusta mostrar nada. Desde las 3 de la tarde estoy pidiéndole una foto, y me aparece en casa así”. En ese momento ella detalló que “me gusta que me diga que me veo linda cuando me ve”, a lo que él aseguró que “me encanta verla así, brillando”.