Nació el hijo de Marcela Pagano: “El mejor regalo de cumpleaños que podía recibir”

Nació el hijo de Marcela Pagano (Ariel Torres)

Lejos de los conflictos políticos y de su trabajo como diputada, este miércoles, Marcela Pagano vivió uno de los días más felices de su vida. La legisladora anunció el nacimiento de su hijo con una tierna foto del pie del pequeño a través de sus redes sociales.

“Y finalmente un día conocí a las patitas que tantos golpecitos de panza me daban, las patitas del amor de mi vida. El mejor regalo de cumpleaños que podía recibir”, escribió la diputada junto a una imagen del pie de su bebé. Luego, Pagano sumó: “Gracias por los saludos hermosos, que por las obvias circunstancias no pude responder aún”.

La felicidad de Marcela Pagano tras el nacimiento de su bebé

Nueve meses atrás, la libertaria había anunciado la noticia de su embarazo a través de sus redes sociales. “Hola a todos: quiero contarles que estoy felizmente embarazada. No veía la hora de poder gritar esta noticia, pero recién hoy tengo la confirmación después de muchas idas y vueltas con mi salud de que este bebe está bien”, había comentado la legisladora en el inicio de su comunicado.

Luego, Pagano agregó: “Como es de público conocimiento, hace mucho congelé óvulos persiguiendo este sueño que hoy por fin ya es una realidad. Claro que debo seguir cuidándome porque este bebito depende 100% de mi”.

Marcela Pagano anunció su embarazo

“Gracias por tanto cariño que desde esta red siempre me comparten, y desde ya perdón por no poder responder cada mensaje. Mi ansiedad por contarlo era mucha. Gracias Dios por este milagro. Nunca hay imposibles cuando uno no baja los brazos buscando alcanzar un sueño”, completó.

En una charla a corazón abierto con el periodista Luis Novaresio en el podcast de Infobae titulado “Un gorila que conoce más del derecho de ser madre”, Pagano explicó: “La semana pasada me llegaron oficialmente los resultados, y me informaron que fue una criopreservación exitosa. Fue un alto nivel en cuanto al número, porque todo indica que voy a tener 16 intentos para una posible maternidad”, revela. “¡Es un montón!”, cuenta con la felicidad a flor de piel. “Esto fue traerme paz a mí misma sobre algo que me inquietaba hacía más de un año, porque conozco a tantas mamás que luchan con la culpa o las frustraciones, no por haberse apresurado, pero sí quizás por no haber podido calcular un orden individual de vida independiente; y no se puede controlar todo, pero uno puede proyectar al tener esta herramienta de preservación para extender un plazo biológico, y puede traer alivio a muchas chicas”.

Marcela Pagano mostró imágenes de su embarazo (Foto: Instagram)

Desde entonces, la joven utilizó sus redes sociales para expresar el paso a paso de este proceso. Uno de los momentos más destacados fue en el día de las madres, en el que la legisladora compartió una imagen junto a sus padres en la que se apreciaba su panza. “Feliz día a todas las mamis. De sangre, de corazón, presentes, en el cielo y eternas, solas o en pareja, primerizas o experimentadas, madres en todas sus versiones, mamis al fin”, expresó junto a emojis de corazón.

Cuatro meses atrás, Pagano había compartido su emoción por el nacimiento de su hijo. Con una foto de su panza, la diputada expresó en redes sociales: “Tan completamente feliz, te esperamos con tanto amor bebé, toda una familia esperándote. Orgullosa de que explote mi panzota por vos”, comentó respecto a la evolución del proceso junto a emojis de corazón y de un pollito saliendo de un huevo.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Durante su embarazo, Pagano vivió un momento de preocupación cuando tuvo que ser internada a raíz de un problema estomacal. El mismo fue desencadenado por un pico de estrés a raíz de un fuerte enfrentamiento dentro del bloque libertario. Después de días de reposo, la joven pudo recuperarse y seguir adelante con sus responsabilidades.