Mauro Icardi negó estar borracho al realizarse las pericias psicológicas y apuntó contra Wanda Nara: “Es una mentira constante”

Mauro Icardi habló tras las acusaciones que su exesposa, Wanda Nara, le realizó en una reciente entrevista con Susana Giménez y continuó en las redes sociales. En medio de una disputa legal y mediática, el futbolista calificó de “vergonzoso” que Nara haya ido a un programa de televisión para hablar de él y de su relación con la actriz Eugenia China Suárez.

La entrevista de Wanda Nara generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo, no solo por las revelaciones sobre su separación de Icardi, sino también por las pruebas que presentó, incluyendo chats y audios. Este conflicto escaló hasta los tribunales, donde la defensa del delantero presentó una denuncia contra Nara por falsa denuncia y estafa procesal, tras el desalojo del futbolista de una propiedad en Santa Bárbara.

Durante el programa LAM (América), se revelaron detalles sobre el avance de la causa judicial y las repercusiones de la entrevista de Nara. En el transcurso del programa, se conocieron audios de Wanda y también del propio Mauro.

Al cierre del envío del lunes, el conductor Ángel de Brito dio a conocer uno de los audios en vivo que mandó el futbolista: “Es toda una vergüenza lo que quiso hacer (Wanda). Es una vergüenza que haya ido a un programa de televisión a hablar de mí, de la China y de cosas de hace tres años, cuando ella hoy está de novia y en otra relación”, afirmó el futbolista, que también se refirió a la trama judicial.

“Estamos en juicios de todo tipo, y que vaya a hablar de mí demuestra que no tiene mucho contenido. Quiso ensuciar a una mujer cuando ella se la da de violentada, de que yo soy un violento. Me hace denuncias falsas en la Justicia. Es una vergüenza”, expresó sin titubeos. “Yo tampoco me voy a prender a este circo. Nunca lo hice, nunca hablé con periodistas, pero bueno, también tengo que salir a defenderme un poco de esta imagen que quiso vender”, argumentó.

En su testimonio, el rosarino también se refirió a una de las polémicas de los últimos días. “Dijo que fui a la pericia psicológica y psiquiátrica con una asistente social borracho por el hecho de ir con la misma ropa que fui a cenar la noche anterior. Que me haya quedado a dormir en Capital no quiere decir que estaba borracho. Todavía estoy enfermo de la garganta por el aire acondicionado. Hace una semana que estoy afónico casi. Un poco se desvirtúa todo, por eso también”, continuó Mauro.

“En ningún momento pensé en ir borracho. La frase que usé toda la noche ese día fue ‘No puedo tomar nada, tomo un poco de agua porque mañana tengo una pericia y tengo que estar presente’. Yo sé muy bien lo serio que soy, que me presenté a las 9:15 de la mañana en Tribunales. Fuimos en el auto de mi abogada Lara (Piro), con Elba (Marcovecchio) de copiloto. Están los medios de testigo. Es todo un invento, una mentira, una constante difamación de mi persona para conseguir y vender cosas”, aclaró el futbolista recién operado de la rodilla, para ofrecer su visión de los hechos en una polémica que no parece tener fin.