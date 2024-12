La contundente respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara: “Ella ejerció durante años violencia física hacia mí”

La palabra de Mauro Icardi a las denuncias de Wanda Nara (Video: LAM, América)

En medio del nuevo wandagate, que estalló con todo ímpetu en estos últimos días, y frente a las acusaciones de Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez, su exmarido no se quedó callado. En conversación con Pepe Ochoa, panelista de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, fue contundente: “Trata a Pampita de violenta hacia la China, se mete con aspectos privados de vidas ajenas, evidentemente no supera ella. Busca dañar el honor de otras mujeres, que se ocupe de ver cómo va a defender sus mentiras en la Justicia, que es lo que yo quiero que suceda. Y yo tengo pruebas de todo lo que digo”, comenzó diciéndole el jugador del Galatasaray al panelista del ciclo de América, quien leyó sus mensajes al aire.

“No hablo con algunos porque le ponen un extra a todo, porque mienten. Yo no le pagué la mesa a la China, yo le pedí un comprobante”, aclaró un rato después. Con respecto a las acusaciones que la conductora de Bake Off Famosos hizo en relación a la violencia por parte del futbolista, él agregó: “Wanda ejerció durante años violencia física para conmigo, también violencia digital, la cual me trajo muchos problemas económicas. Me robó las cuentas y escribía ella a jugadores que compartían conmigo en ese momento equipos de fútbol, ponía posteos en Instagram que después, obviamente, generaban prensa”, aseveró. “Por ejemplo, cuando puso el posteo del huevito del hijo que queríamos tener un hijo, fue Wanda”, siguió.

“Mientras tanto seguía yo cuidando a las nenas y ella seguía haciendo una doble vida con Elián. La violencia psicológica que no vaya a ningún evento donde esté la China o ella, iba a tomar malas decisiones. Yo no estaba interesado en la China”, afirmó. Pepe Ochoa hizo una aclaración al respecto: “Esto me pide que lo lea y lo voy a hacer pero es fuerte: ‘Wanda durante mucho tiempo me corría insinuando que se iba a matar si se cruzaba con la China o yo me cruzaba con la China. Tengo las pruebas, presenté todo en la Justicia. Me violentó mediáticamente, nunca jamás le puse un dedo arriba, ni ejercí violencia. Ella misma lo dijo entrando al Chateau, Eso de que ella normalizaba ciertas cosas, es todo mentira de Ana Rosenfeld”.

Noticia en desarrollo