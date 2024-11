Los 8 Escalones: un participante sorprendió a Guido Kaczka por un detalle inesperado que lo enterneció

Los 8 Escalones: un participante sorprendió a Guido Kaczka por llamarse igual que él (Video: El Trece)

Más allá de la cuestión lúdica, Los 8 Escalones (El Trece) es una máquina de generar momentos insólitos en la televisión, sostenidos tanto por el carisma de Guido Kaczka como por el ida y vuelta que el conductor tiene con los participantes. Así fue que en la última emisión un concursante lo sorprendió al contar que su mamá le había puesto su nombre gracias a él.

Todo comenzó cuando Guido abrió el programa y, al preguntar quién quería arrancar el juego, un joven levantó la mano. “¡Mirá cómo levantó Guido Martín! Sos Guido Martín, yo también soy Guido Martín”, le dijo el animador al presentarlo. “Por vos”, reafirmó el muchacho. “¿Cómo por mí?”, quiso saber Kaczka. “Bueno, estabas en una serie cuando mi mamá estaba embarazada…”, comenzó a contar el concursante. “Dale, ¿y te clavaron Guido Martín?”, indagó Guido. “Por vos, sí”, asintió el joven.

“Por la serie que hacías en ese momento, tu personaje se llamaba Lucas y a mi hermano lo llamaron así por vos”, siguió narrando. “En Grande Pá yo hacía de Lucas, hacía del novio de Angie, la del medio”, recordó Guido. “Claro, mi hermano se llama Lucas y yo, Guido Martín”, continuó el participante con su relato. “¿En serio me decís?”, insistía Kaczka, que no lo podía creer. “¿Pero qué? ¿A tu mamá le agarró el tema...?”, quiso saber y caminó hacia donde estaba sentada la mamá del participante, presente en el estudio.

El abrazo de Guido Kaczka con un participante que se llama como él

“¿En serio por la serie Grande Pá?”, le preguntó. “En Grande Pá me gustó el nombre de Lucas, yo estaba embarazada y dije: ‘Le voy a poner Lucas’. Y después un domingo, que estaba embarazada de él, estaba mirando el programa que hacías con Sofovich, ahí te vi y dije: ‘Guido, qué lindo el nombre Guido’”, le contó la mamá. “Claro, Polémica en el Bar”, acotó el conductor. “O sea que por los programas les fuiste poniendo nombres”, la siguió el conductor, asombrado.

“Martín de segundo nombre... ¿Sabías que yo me llamaba Martín de segundo nombre? Claro, porque tampoco es un datazo”, lanzó el animador. “Me gustó porque pegaba, sí”, se sinceró ella. “¿Conforme?”, le preguntó luego al participante. “Sí, sí, me gusta”, asintió el joven, quien luego le confesó que lo seguía desde hace tiempo y había querido ir a otros programas suyos, pero que no había podido por cuestiones laborales. “Dame un abrazo, loco. ¡Dame un abrazo!”, le pidió Kaczka, emocionado. “Gracias Guido, un gusto conocerte”, le agradeció el participante. “Lo mismo, muchas gracias”, cerró el conductor con el momento.

Es tripulante de cabina, ganó los 8 Escalones e hioz una particular confesión

En la anterior edición de Los 8 Escalones, un joven llamado Ashur logró llamar la atención de Guido con una particular confesión. “Soy tripulante de cabina y estudiante de Ciencias Políticas”, detalló a su turno el joven en cuestión. Esto generó la pregunta del conductor, quien quiso saber a qué lugares le tocaba viajar y Ashur respondió: “Hago vuelos de cabotaje nacional y regional, viajo por distintas partes de las provincias y a países limítrofes”.

El tripulante de cabina logró avanzar, mantenerse a la cabeza con sus respuestas y una pregunta de la RAE hizo que llegara al último escalón, donde se convirtió en el ganador. A lo largo de su ascenso por los escalones consiguió convertirse en el dueño de una serie de electrodomésticos y premios: skincare, pava eléctrica, tostadora, sandwichera y set de herramientas. Al escuchar la lista de cosas que obtuvo al responder las respuestas correctamente, dijo: “Justo se me está por romper la pava eléctrica”. “¿Cómo algo se está por romper?”, quiso saber el conductor, sorprendido. Y el joven le explicó: “¿Viste cuando vas tanteando lo que pasa?”.

“Ya se sabe ¿no? Te habla el electrodoméstico, te dice son las últimas tres calentadas”, reaccionó Guido. “De la misma forma que en algún momento Grace Alfano le hablaba a las tostadas, yo le hablo a mis electrodomésticos”, cerró el participante, con humor. Con todas las respuestas correctas en la final se volvió el flamante ganador de las llaves del departamento, tendrá la posibilidad de volver al programa para tener la chance de ganarlo y lo festejó a los gritos con el amigo que lo acompañó al piso de El Trece.