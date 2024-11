La fuerte dedicatoria de Lali Espósito al lanzar su nuevo tema: “Siempre soñé con hacer una canción como esta”

Lali Espósito mostró cómo terminó de grabar su nueva canción

Un auto circulaba por las calles de Buenos Aires mientras una voz amplificada por un megáfono rompía el bullicio urbano: “¡‘No me importa’ A partir de hoy a las 21 en todas las plataformas digitales!”. Así, de una manera tan poco convencional como el mensaje detrás de su música, Lali Espósito anunció el lanzamiento de su más reciente sencillo, un tema que abraza el rock como lenguaje y la autenticidad como bandera.

Y es que el estreno de “No me importa” marcó un giro significativo en la trayectoria de la cantante. Con esta canción, Lali se adentra aún más en el rock nacional, evocando reminiscencias de bandas icónicas como Babasónicos, Intoxicados y el sonido de los años 2000. Incluso cita directamente a un clásico grito ramonero, consolidando su exploración en ritmos cercanos al punk rock.

En la misma movida publicitaria, la cantante grabó el clip de la canción para la cual había convocado a un grupo selecto de fanáticos vía mail para que asistan al lugar y sean parte de la experiencia. “El 25 de noviembre tenés una cita conmigo”, decía el asunto del correo, que logró revolucionar a su fans, que recibieron en el lugar las instrucciones para realizar la diferentes tomas.

“Nunca fui lo que querían de mí y no me importa. Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra“, entona con fuerza en el estribillo. La letra, escrita junto a Mauro De Tommaso, Galán , BB Asul y Don Barreto, se suma a un mensaje que celebra la individualidad y desafía las expectativas impuestas. Para Espósito, la autenticidad no viene por ser es el tema central del sencillo, sino un llamado a “romper con los prejuicios y abrazar nuestra esencia más genuina”.

Con el correr de las horas, la ex Casi Ángeles volvió a manifestarse sobre el single en cuestión, que solo puede escucharse en formato audio, y esta vez en sus redes sociales. “Siempre soñé con hacer una canción como ‘No me importa’, con este sonido, letra y corazón”, escribió en su cuenta de X. “Se la dedico a todXs (sic) los que se imponen por sobre lo establecido, a los que son lo que quieren ser y hacen las cosas como quieren hacerlas. Se la dedico a los que están orgullosos de su identidad. A los que aman a los suyos y lo suyo. A los que todo eso que dicen los mala leche, tristes y cortos de espíritu no les importa”.

El rock como declaración de principios

Con una base musical cargada de distorsión y una energía rebelde, “No me importa” consolida un cambio sonoro que comenzó con el estreno de “Fanático” el pasado 26 de septiembre de 2024. Aquella canción, que rápidamente alcanzó el TOP 1 en tendencias en Argentina y entró en el TOP 5 global, marcó el primer adelanto del próximo álbum de Lali, cuyo lanzamiento aún no tiene fecha oficial.

“Fanático” sorprendió al público por su fusión de pop rock y sus raíces profundamente argentinas. Más de 20 millones de reproducciones en plataformas certificaron el éxito de un sencillo que se convirtió en un himno de lucha y empoderamiento, aclamado tanto por su mensaje como por su conexión con la juventud. Ahora, “No me importa” se perfila como su sucesora, reafirmando la versatilidad artística de Lali y su capacidad de renovarse continuamente.

A su vez, y en un gesto que contrasta con las fastuosas campañas de marketing típicas del pop, Lali optó por una estrategia más cercana y disruptiva para presentar su nueva canción. Recorrió las calles de Buenos Aires, con megáfono en mano, promoviendo el sencillo directamente a los transeúntes. Este gesto, cargado de espontaneidad, refuerza su intención de acercarse a sus seguidores desde un lugar auténtico y genuino.

Lali Espósito adelantó un fragmento de su nuevo tema

“El lanzamiento de esta canción no es solo musical”, explicó Lali en sus redes sociales. “Es una invitación a ser quienes somos, a ignorar los ‘peros’ ya mantenernos fieles a nosotros mismos”. Con esta propuesta, busca construir un espacio de reflexión y unión para su audiencia, tanto para los fanáticos de siempre como para quienes la escuchan por primera vez.

El mensaje de “No me importa” va más allá de su letra o sus acordes. Lali consolida su posición como un icono cultural y generacional, trascendiendo las etiquetas del pop o del rock. En una industria que a menudo se adapta a moldes predefinidos, la cantante demuestra que es posible evolucionar sin perder la esencia que la ha caracterizado desde el inicio de su carrera.

Con esta nueva etapa, Lali refuerza su impacto no solo en la música, sino también en la cultura pop . Su versatilidad artística y su capacidad para conectar con distintas generaciones la posicionan como un referente en el panorama musical nacional.