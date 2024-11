Andrés Ciro sorprendió a Los Totora durante su show y cantaron juntos un clásico de Los Piojos

Andrés Ciro cantó una versión cumbia de "Tan Solo" junto a Los Totora

Mientras ultima los detalles para el esperado regreso de Los Piojos, Andrés Ciro anduvo por la noche porteña y sorprendió a Los Totora para regalarle a ellos y a su público un momento inolvidable. El músico apareció en los camarines del grupo platense previo a su show, con su armónica y con ganas de subirse al escenario. Allí, improvisaron una versión de “Tan Solo”, el clásico de la banda de El Palomar, pero con el inconfundible sello cumbiapop de Los Totora.

“¿Cómo les explicamos que apareció Ciro y se tocó una cumbia con nosotros?” No se puede explicar, mejor míralo”, escribió el grupo formado por Nicolás Giorgetti (bajo y voz), Juan Manuel Quieto (voz), Santiago Giorgetti (timbales) y Juan Ignacio Giorgetti (teclados) en la publicación que fijó en su perfil de Instagram. Allí, se ve cómo disfrutan los músicos arriba de las tablas y el público debajo, cantando desde el riff de armónica hasta el estribillo final, y documentando con sus teléfonos celulares cómo un blues amargo puede convertirse en una alegre melodía para hacer bailar a un salón entero.

En otro audiovisual al que accedió Teleshow, se lo ve al frontman de Los Piojos intercambiando ideas con los músicos para ver por dónde puede ir el tema. Un par de miradas, una pequeña prueba y listos para salir al ruedo, en una muestra más de la música como lenguaje universal y de cómo dos ritmos en apariencia distantes pueden maridar sobre un escenario.

Andrés Ciro cantó una versión cuarteto de Tan Solo con Los Totora

Luego de la interpretación, desde el entorno del grupo platense le contaron a este medio algunas intimidades de los minutos previos al feat y explicó cómo se dio esta colaboración, tan impensada como celebrada. “Estábamos tocando en Museum y subió: se metió al camarín y nos dijo que quería hacer esta canción con nosotros. Le dijimos que sí, la preparamos y salió”.

Más allá de su recorrido de años en la música, y de cierta ligazón en sus propuestas festivaleras, nunca se habían cruzado el camino de Los Totora ni con el de Los Piojos ni con el de Los Persas: “Se dio todo de manera inesperada, nosotros no lo conocíamos, él se mandó y preguntó, súper educado, un genio. Y el tema quedó buenísimo”.

En una nota con Infobae, Nicolás y Juan Ignacio, los creadores de Los Totora, dieron detalles del día a día de la banda que hace bailar al país hace 20 años. Y allí recordaron los inicios del grupo y ese momento decisivo en el recorrido de cada artista en el que se dan cuenta de que pueden vivir de lo que tanto aman. “Nuestra música y nuestro género se creía que era un adorno festivo o una frutilla del postre de un evento particular, como puede ser un boliche, una fiesta. Y un día Santi dijo: “¿Por qué no hacemos el Teatro Coliseo Podestá de La Plata?”. La fecha la tienen tatuada en el alma: 29 de octubre del 2009. El desafío era tan gigante como la confianza que se tenían. “El director del teatro no nos tenía fe y nos preguntó si queríamos convocar a más bandas. Peor estábamos tan seguros que diez días antes lo habíamos agotado”. Quince años después, el tiempo les dio la razón.