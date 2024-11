Germán Paoloski y Sabrina Garciarena sorprendieron con un impactante beso en cámara: “Nunca lo hice en público”

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski recordaron su comienzo

El último episodio de Madres 5G, el programa de streaming conducido por Belu Lucius, Sabrina Garciarena, Paula Kohan y Vivi Puerta -ausente con aviso- ofreció a los espectadores un momento tan íntimo como inolvidable. La noche estuvo marcada por la visita de Germán Paoloski, periodista y pareja de Garciarena, quien no solo compartió detalles inéditos de su relación con la actriz, sino que también dejó entrever el lazo de complicidad y amor que los une desde hace años.

Desde el primer momento en que Germán comenzó a relatar cómo conoció a Sabrina, quedó claro que su historia no es la típica narración de amor a primera vista. “Nos conocíamos desde hace mucho tiempo, éramos amigos. Nos contábamos todo, desde problemas personales hasta alegrías”, explicó con una sonrisa que mezclaba nostalgia y ternura respecto de su pareja, con quien ya tiene tes hijos.

La relación, sin embargo, dio un giro inesperado en un momento en que ambos estaban solteros. Él decidió que era momento de explorar si había algo más allá de la amistad. Su estrategia fue directa, pero sutil: un mensaje cargado de significados. “Le escribí: ‘Hola, Sabri, ayer soñé con vos’. Era una prueba, una manera de tantear qué sentía ella. Y su respuesta fue increíble: ‘Espero que sea lindo verme en los sueños y en la vida real’”, contó el periodista, desatando risas en el estudio.

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski ya cumplieron 15 años en pareja y piensan en el casamiento

Ese intercambio fue el punto de partida para una cena que, según explicó, llevaba tiempo planeando. Aprovechó la excusa perfecta: organizar un encuentro casual al que, supuestamente, sus amigos no pudieron asistir. “Nos quedamos los dos solos, y la verdad es que hasta ese momento ella no me demostraba nada más que amistad. Yo estaba muerto por ella, pero no sabía si había agua en la pileta”, reveló, al utilizar una metáfora que denotaba lo incierto del momento.

La cena transcurrió entre conversaciones y risas, pero la chispa del romance todavía no se encendía. Fue más tarde, en un boliche donde se encontraron con amigos, cuando todo cambió. “Esa noche, algo en su actitud me encantó. No se despegaba de mí. Y para mí eso ya era una señal”, recordó Paoloski.

El punto culminante llegó al final de la velada. Germán acompañó a Sabrina hasta su casa y, antes de despedirse, se atrevió a besarla. “Fue un beso de 15 minutos, pero parecía eterno. Fue único. Fue hermoso y con tanta intensidad que no se puede replicar en ningún medio de comunicación”, relató emocionado.

Ahora, años después, el periodista revivió ese momento con un gesto inesperado en pleno programa. Mientras hablaba de aquel encuentro, sin dudarlo, volvió a besar a Sabrina, dejando a todos los presentes sin palabras. Ella, entre risas, aclaró: “Nunca lo hice en público”.

El pasado mes de agosto, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena viajaron junto a sus hijos León, Beltrán y Mía a Brasil a Brasil (Instagram)

La visita de Germán Paoloski no solo fue un regalo para los seguidores del programa, sino también un recordatorio del espíritu de Madres 5G. La esencia del ciclo radica en mostrar lo cotidiano desde una óptica sincera y sin adornos, explorando las emociones y los vínculos que nos definen como personas.

Paula Kohan, una de las creadoras del programa, lo explicó mejor que nadie: “Madres 5G nació para romper con los formatos convencionales. No queríamos hacer el típico programa que ves los domingos a la tarde. Queríamos hablar de temas que realmente importan, que son complejos, incómodos y que, a veces, resultan tabúes. Y hacerlo con humor, con honestidad”.

El relato de Germán y Sabrina, cargado de humor y ternura, encajó perfectamente en esa línea. Fue un momento que mostró que, incluso en medio de la maternidad, el trabajo y las rutinas cotidianas, el amor y la conexión auténtica siguen siendo fundamentales.