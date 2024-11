El nuevo paso que dieron Pampita y Martín Pepa en su relación: fútbol y noche en familia

Martín Pepa fue a ver a la Selección Argentina junto a uno de los hijos de Pampita y su hermano

En un nuevo capítulo que evidencia el avance de su relación, Martín Pepa parece cada vez más integrado al círculo íntimo de Pampita. Tras un romántico viaje a Europa que compartieron recientemente, el polista fue visto este martes en el partido de la Selección Argentina frente a Perú en La Bombonera. Pepa no asistió solo, sino que estuvo acompañado por Beltrán, uno de los hijos de la modelo fruto de su relación con Benjamín Vicuña, y Guillermo Ardohain, hermano de la conductora, en una salida que consolidó su presencia en momentos significativos para la familia.

Las imágenes se dieron a conocer en Intrusos (América), donde los periodistas analizaron el vínculo entre el deportista y los seres queridos de la modelo. El encuentro demostró que su relación superó la etapa inicial. Este tipo de salidas no solo resaltó la aceptación que parece tener el polista entre los seres queridos de Pampita, sino que también mostró la forma en que ambos comparten momentos importantes de sus vidas. Previamente, los enamorados habían disfrutado de unas vacaciones por Europa. La primera imagen que comenzó a circular fue durante su estadía en Londres.

La información fue revelada en El Ejército de LAM (Bondi Live), ciclo de streaming que conducen Pepe Ochoa y Federico Bongiorno. “Encontramos a Pampita con su nuevo amor Martín Pepa en Inglaterra, están en una lunita de miel”, comenzó diciendo Ochoa en el ciclo. Además, los también panelistas de LAM (América) mostraron en vivo las imágenes de Pampita y Pepa paseando juntos, muy acaramelados, por Londres. “Ahí los ven de la mano, nunca los vimos así”, describió Ochoa en relación a que ya se habían filtrado imágenes de esta pareja, pero no en un contexto de tanta intimidad. “A la persona le dije ‘Sacales de frente’”, contó el conductor en referencia a que en la primera foto se veía a los protagonistas de esta historia de amor de espaldas y en la segunda, sí se podía ver la cara de ambos.

El paso de Pampita por el programa de Susana Giménez

Días atrás, en una charla con Susana Giménez, Pampita no solo confirmó su relación con Pepa, sino que además dejó entrever que su vínculo había avanzado: “Estoy conociendo a alguien”. Además, la modelo dijo que conoce al polista desde hace muchos años cuando vivía en La Pampa: “Toda su familia es de allá. Cuando nos conocimos no éramos tan chicos, pero jamás nos miramos con otra intención porque él estaba en pareja y yo también”.

En ese sentido, la conductora también se refirió al inicio de su relación y la famosa foto en el Teatro Colón: “Fue una cita con sus hermanos a quienes también conozco. La primera vez que salí, salió la foto. Ya estábamos en todos lados y no había pasado nada. Me mandó flores durante muchos días”.

A menos de dos meses de su ruptura con Roberto García Moritán, Pampita se refirió a su situación emocional entre el final de una relación y el comienzo de la otra: “Una cosa no quita la otra, pero bueno... Llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y me hacen bien”.

La jurado de Los 8 Escalones también se refirió a la dinámica como pareja que tiene junto al polista: “Él vive en muchos lados. Nunca tuve una relación a distancia. Toda la vida quise estar abrazada todos los días, ver series el finde y me fue pésimo, así que vamos a probar algo nuevo”.