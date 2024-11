Alberto Cormillot sorprendió con una rutina de danza aérea al ritmo de tango: “Es mi actividad física favorita”

Alberto Cormillot sorprendió con su rutina de danza aérea (Video: Instagram, Doctorcormi)

A los 86 años Alberto Cormillot es un claro ejemplo de lo que es denominado la nueva vejez. En plena actividad laboral y disfrutando de su hijo Emilio de 3 años, el médico, a través de sus redes, comparte cómo es su día a día en el que abundan las actividades laborales, pero también las familiares y las recreativas. En uno de sus últimos videos aparece realizando una coreografía de danza aérea, colgado de un arnés, bailando “Tanguera” de Sexteto Mayor.

“La profe es la súper bailarina Paula Illane y el alumno, yo”, escribió el doctor Cormillot junto a un video en el que aparece moviéndose en el aire al ritmo del 2x4, mientras realiza contorsiones sobre un escenario y reciben aplausos de un teatro. Desde hace varios años el médico incorporó a su rutina, además de su conocido gusto por bailar tap, la danza aérea.

Alberto Cormillot bailando en el aire "Tanguera" (Instagram, Doctorcormi)

En diálogo con Teleshow la figura de Cuestión de peso se refirió a su video, que recibió miles de “Me gusta” y comentarios de sus seguidores destacándolo. “Esto fue una muestra del centro de Agustín, que es mi profe. Realizó una muestra en la que yo hice tap y aéreo. Hacer aéreo, de todas las cosas que hago, es posiblemente la que más me gusta. Hace rato que lo hago y tengo varias coreografías”, contó.

“Yo hago aéreo todas las semanas, además de tango, tap y gimnasia”, detalló, sobre cómo el ejercicio y la actividad física es parte de su rutina. “Para hacer una cosa de estas la ensayé 30 o 40 veces. Cuando te sale bien una coreografía la sensación es de satisfacción y cuando te sale mal, te da un fastidio que ni te cuento”, afirmó el reconocido médico, quien desde el ciclo de El Trece y en su extensa carrera promueve la incorporación de hábitos saludables para una mejor calidad de vida.

El doctor Cormillot realizó una exigente coreografía en una muestra de danza aérea

Cormillot, que además de Emilio es padre de Adrián y René, contó por qué realizar este tipo de actividades siguen siendo un reto. “Esta coreografía salió bien y para mí es un desafío poder aprender cosas físicas no teniendo ninguna inteligencia corporal. No tengo inteligencia corporal, así que mi desafío es hacer cosas en las que tengo que luchar contra mis propias barreras y falta de práctica porque en mi vida no he bailado” , aseguró el médico.

Este viernes Alberto y Estefanía Pasquini, su esposa, compartieron su emoción por el egreso de su hijo. “Quiero compartir con ustedes este momento de felicidad en mi vida. Hoy, junto a Estefi, le dimos a Emilio su primer diploma de egresado”, escribió la pareja en un posteo conjunto en sus redes junto a una postal del emotivo momento.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en el egreso de su hijo Emilio

Allí aparece el niño sobre los hombros de Cormillot, todos sonrientes por el gran paso del más chico de la familia. “Quiero agradecer a sus seños Nanu, Maru, Tamara y Gaby que con tanto amor lo acompañaron en esta parte de su infancia y a todo el personal del Jardín Mi Pequeño Mundo, donde Emilio fue muy feliz”, destacó. “Es una alegría inmensa verlo crecer. Los sueños se van cumpliendo. No tengan ninguna duda”, reflexionó.

No es la primera vez que el profesional de la salud comparte videos practicando este tipo de disciplina artística y deportiva, que combina la danza contemporánea, artes circenses, acrobacias, ballet y teatro. En junio del año pasado el médico nutricionista compartió un video bailando, sostenido por un arnés, Quiénes son, la canción que Lali Espósito le dedicó a Moria Casán.

“¡En la clase de aéreo de Paula Illane hicimos una coreografía con esta canción de Lali que me encantó! ¡Felicitaciones Lali por este lanzamiento! ¡Gracias Paula por las clases espectaculares de siempre! ¡Gracias Estefi y Emilio que me acompañaron! Y a ustedes les deseo que tengan un excelente fin de semana haciendo lo que más les gusta, muy bien acompañados!”, escribió el médico mientras se lo veía balancearse primero desde el suelo para después elevarse al ritmo de la música.