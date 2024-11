La romántica selfie de Pampita y Martín Pepa durante su viaje por Europa

La foto de Pampita y Martin Pepa durante su viaje por Europa



Desde el glamour de París hasta la sofisticación de Londres, Pampita se dio el lujo de recorrer todo tipo de escenarios y lugares en su viaje por Europa. Pero más allá de desconectar de sus obligaciones laborales, la modelo aprovechó para vivir a fondo su romance con Martín Pepa. En ese marco, se dio a conocer una nueva foto de los dos la cual retrata el amor que se tienen.



En la imagen se ve a Pampita posando junto a su pareja Martín Pepa. Ambos se muestran sonrientes y relajados, en un ambiente de estilo rústico con paredes de ladrillo a la vista y elementos decorativos en madera. La modelo resalta por su expresión alegre, mientras que el polista lleva una gorra negra con el logo de Aspen, mirando a la cámara con una expresión tranquila. La foto transmite cercanía y complicidad entre ellos.



La imagen fue compartida por Paula Varela, la periodista que destapó la historia en su cuenta de TikTok. “Esta es la foto nueva, se la sacaron con sus celulares. Se los ve muy enamorados, Pampita está contenta”, comentó la comunicadora en el programa Socios del Espectáculo (El Trece).



El amor entre la conductora y el deportista fue creciendo entre viajes y encuentros fugaces, y finalmente fue retratado en una primera fotografía en el espejo de un ascensor, la cual reveló la chispa en cada mirada y la complicidad en cada gesto. La escena era simple y directa, pero no por ello menos elocuente: un beso que sellaría la relación de estos dos corazones errantes en busca de consuelo. Un beso que, según se supo, fue filtrado por amigos cercanos y llegó rápidamente a los medios de comunicación.



Pero más allá de la romántica escena, la pareja recibió numerosas críticas en redes sociales por sus gestos y el lenguaje de sus posturas. En ese sentido, una de las panelistas del programa comentó: “Las manos no muestran amor y pasión. Es una foto caída, ella no lo agarra de la espalda”.



La primera foto de Pampita y Martín Pepa en el espejo de un ascensor



Con respecto a esta imagen, la periodista Paula Varela había comentado: “A este evento la fue a buscar a la salida Martín Pepa y acá tengo la prueba. Mirá esta foto que te presento en exclusiva. Porque ustedes ya los vieron seguro en alguna que otra foto robada de la prensa, en la salida de algún boliche, saliendo de un restaurante... pero esta foto solo la han visto ellos hasta ahora”, relató la periodista de Socios del Espectáculo en tono de confidencia.



“Esta es una foto de ellos, de esas que te hacés en el ascensor para tener un recuerdo de la pareja. Bueno, acá tenés el recuerdo de la pareja en exclusiva. Ya los conociste cómo son en público y ahora cómo son en privado. Divinos, espléndidos y muy románticos. Ella super enamorada y él también, flasheado”, detalló sobre la instantánea que no fue compartida por ninguno de los dos en sus respectivas redes sociales, sino que se filtró a través de un amigo de él.



El recorrido de Pampita por Europa



A una semana de su llegada al viejo continente, la jurado recorrió lugares emblemáticos de París y Londres. Su último destino fue la ciudad de Edimburgo, la capital de Escocia. Uno de los primeros espacios que visitó fue el Edinburgh Castle, en donde recorrió cada esquina de este imponente lugar y conoció su historia. Sorprendida por la magnitud del castillo, la conductora se fotografió en distintos puntos.