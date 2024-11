El angustiante pedido de Diego Topa tras haber perdido a su gato: “Estoy desesperado”

Diego Topa expresó su preocupación tras perder a su gato

Desde hace tres días, la vida de Diego Topa se encuentra cargada de miedo y angustia tras la desaparición de su gato Jesús. Desde posteos en Instagram hasta extensas recorridas por su barrio, el actor no frena la intensa búsqueda de uno de los “miembros de su familia”, tal como él define el vínculo con el felino.

“La verdad que me desespera porque desapareció. Estábamos en mi casa, no es de salir mucho, es un gatito muy especial, no tiene pelo, es un gatito esfinge. Y la verdad es que salió a las 11.40 de la noche y desde ahí no lo vimos más”, expresó Topa en diálogo con el programa Poco Correctos en El Trece.

El pedido de Diego Topa en redes sociales para encontrar a su gato

Luego, el presentador detalló las características del lugar en el que vive y explicó por qué su mascota no podría irse muy lejos: “Yo vivo en un barrio privado, en un barrio cerrado, donde tengo seguridad, donde hay millones de cámaras. Yo pedía todo el tiempo que me digan si lo vieron. Al principio me decían que no lo veían. Vino el encargado principal de la empresa. Lo buscaron el domingo a la noche y el lunes encontraron que a las 12.20 había cruzado mi calle. No hay manera de que salga de acá. Tiene unos paredones muy altos. No hay manera de que salte”.

Ante este panorama, Topa continuó relatando su teoría de qué pudo haber sucedido con su gato: “Sé que se fue por un lugar donde hay seis casas y de ahí se lo ve que está por ahí y no salió nunca más. Revisé desesperadamente en cada una de las casas, pedí a los dueños. La verdad es que todo el barrio se solidarizó conmigo, toda la gente, pero desapareció. Lo peor que le pudo haber pasado, si es que le pasó algo, ya lo deberíamos haber encontrado. Y no es así, no aparece por ningún lado. Sí, me preocupa porque desapareció adentro de un barrio que tiene seguridad y desapareció, no lo vieron ni los vecinos, nadie escuchó nada, nadie vio nada”.

Por último, el artista destacó el vínculo que tiene con el animal y enfatizó en la angustia que le genera su pérdida: “Estoy buscando a un integrante de mi familia. Los que tenemos mascotas sabemos lo importante que son para nuestra vida, para nuestro día a día, para nuestra rutina. Ustedes me conocen como soy. Entonces estoy muy asustado y muy preocupado y enojado también con eso”.

Diego Topa compartió imágenes de su gato llamado Jesús (Foto: Instagram)

Días atrás, el actor se había expresado en sus redes sociales para solicitar el apoyo de sus seguidores y vecinos. “Estoy buscando desesperadamente a mi gatito. Es un animal sin pelo, no es que se vea comúnmente. Es nuestra familia, lo estamos esperando. Todos nos dicen que va a volver. Es un gatito muy especial, estaba todo el tiempo adentro de casa. Lo que pasó es muy raro. Lo estamos buscando por todos lados desde el jueves a la noche. Como no tenía chapita quizás alguien lo tiene, Por favor, quiero que se solidaricen conmigo, con nuestra familia, la verdad que lo extrañamos un montón”, dijo visiblemente conmovido y al borde del llanto.