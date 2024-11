Cami Mayan cruzó a Alexis Mac Allister y contó su versión de la separación: “Me sigo guardando cosas”

Cami Mayan respondió los dichos de Alexis Mac Allister

Luego de que Alexis Mac Allister hablara por primera vez de su separación de Camila Mayan, este miércoles la joven tomó el guante y respondió los dichos de su expareja. En un nuevo capítulo del conflicto, la influencer fue tajante al destacar que no volvieron a relacionarse y mostró su enojo al recordar las actitudes que el deportista tuvo al final de su vínculo.

“¿Cómo está tu historia con este Alexis Mac Allister?”, comenzó preguntándole Luis Ventura durante la emisión de A la tarde (América). Con tono seco, Mayan habló firmemente: “Es todo lo que ya saben. La verdad es que no hay absolutamente nada nuevo. No hay ninguna historia, ninguna relación, nada”. Ante esta situación, el equipo de panelistas le quiso consultar a la influencer por la demanda económica que inició contra su expareja. “No voy a dar detalles privados del proceso legal, va siguiendo su curso y lo que yo entiendo es que se va yendo de un lado para el otro, hay un ida y vuelta”, enfatizó Mayan sin ánimos de desarrollar el tema.

Fue entonces cuando el panel le preguntó por las declaraciones que había dado el futbolista horas antes. “Sí, lo vi. No dijo mucho. No tengo ganas de verlo de vuelta. Es lo que ya sabemos. Muchas cosas me las guardé y me las sigo guardando”, reaccionó la joven.

Cami Mayan recordó las pertenencias que nunca recuperó de la vivienda que compartió con Alexis Mac Allister

En ese contexto, los periodistas destacaron que existían dos versiones de la misma historia. Sin embargo, al escuchar esto, Mayan mostró su indignación y afirmó: “No. Hay cosas que son fácticas y hay cosas en las que uno puede ser subjetivo y decir ‘a mí me parece una cosa, me parece la otra’. Pero hay cosas que pasaron, y uno puede parecerle bien o mal, pero sucedieron, y hay otras que uno puede juzgar desde su propio criterio. Yo literalmente dejé cajas en la casa. Hice un video donde muestro las cosas que tenía ya armadas para traerme para Argentina y cuando las fui a buscar, que tuve que ir a buscarlas por mis propios medios porque nadie me las mandó, estaban la mitad de las cosas”.

En su declaración, el futbolista había resaltado que Mayan habló sobre su relación e hizo acusaciones de infidelidad. “Ella tomó la decisión de salir a hablar y hacer cosas”, había expresado Mac Allister. Al recordarle estas palabras, la influencer buscó defenderse: “A mí no me gusta mediatizar esto porque es algo súper personal y privado. De hecho, todo el tema de la causa nunca lo conté. Se habló desde otro lado, yo voy atajando los pelotazos después. Yo siempre hablé desde mi experiencia. Yo estoy en un programa de stream todos los días. Obviamente que cuento cosas que me pasaron porque todos hablamos de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de nuestras reflexiones”.

Alexis Mac Allister habló por primera vez de su separación

Alexis Mac Allister habló del fin de su relación con Cami Mayan: "No hubo más diálogo"

A pesar de su habitual reserva respecto a su vida personal, el futbolista del Liverpool decidió romper el silencio sobre su reciente separación. En diálogo con el cronista del programa A la Tarde (emitido por América), abordó por primera vez la ruptura con su expareja. En esta entrevista con el periodista Oliver, quien forma parte del equipo del ciclo conducido por Karina Mazzocco, el jugador se expresó sin rodeos: “Ella tomó su camino, y yo el mío”, dejando en claro que la separación fue una decisión definitiva y que ambos han seguido adelante.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre los motivos que rodearon el fin de la relación, el futbolista prefirió no entrar en detalles, y se limitó a señalar: “Está todo en la Justicia”.

A lo largo de la conversación, el cronista recordó al futbolista algunos de los comentarios que su expareja, Cami Mayan, había hecho sobre la relación. Entre estos comentarios, se incluían acusaciones de infidelidad y rumores que circularon en distintos medios, reflejando la tensión que se vivió tras la separación.

Ante estas menciones, el futbolista se mostró sereno y respondió con una reflexión general sobre las rupturas: “Es normal… una separación”, indicando que considera común que, cuando una relación termina, surjan diversas versiones y puntos de vista. Refiriéndose a la actitud de su expareja al hablar públicamente, agregó: “Ella tomó la decisión de salir a hablar y hacer cosas”.