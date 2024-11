La llamativa frase de Andrés Ciro en medio de la polémica vuelta de Los Piojos: “Es más importante el iluminador que el bajista”

La llamativa frase de Andrés Ciro en medio de la polémica vuelta de Los Piojos

La vuelta de Los Piojos sigue levantando polvareda. Desde el misterioso anuncio que realizaron allá por septiembre, pasando por los entredichos con Miguel Ángel Micky Rodríguez -el bajista fundador que decidió no participar de este regreso-, hasta la configuración de la nueva formación que se parará sobre los escenarios a partir del próximo 14 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Todo fue motivo de discusiones interminables en las redes sociales y, de manera voluntaria o involuntaria, la cosa sigue dando tela para cortar.

En medio de la pelea pública con Micky -algo que fue revelado por Teleshow- y también el ingreso de Luli Bass en su lugar -un hecho que también fue primicia de este medio-, este lunes se publicó una entrevista que Andrés Ciro Martínez le dio a José Palazzo para Cosquín Rock Radio. Según se explica en la descripción del video alojado en YouTube, la charla se dio “apenas unos días antes de que se anunciara el regreso de Los Piojos”. Y allí, el cantante dejó caer una frase que, si bien fue proferida en tono humorístico, también deja en claro cuál es su consideración sobre el puesto de bajista en una banda de rock.

Todo comenzó cuando Ciro recordó que Juan Gigena Ábalos -guitarrista de Ciro y Los Persas que también participará de esta vuelta piojosa en lugar de Gustavo Tavo Kupinski- se había probado en Los Piojos cuando Daniel Piti Fernández había dejado el grupo en 2008. Sin embargo, en aquel casting, optaron por Juanchi Bisio, quien ocupó el puesto hasta la disolución de la banda en mayo de 2009. “Juan se había probado como violero en Los Piojos cuando se va Piti y no quedó por no saber los temas, básicamente. Y porque ya nos íbamos (de gira) a España. Y entonces lo llamo a Juan para decirle: ‘Che, me encanta cómo tocás pero no vas a quedar. Lamento que no sepas los temas porque la verdad que tocás muy bien’. Y él me dijo: ‘Gracias por avisar, nunca te avisan estas cosas. Si alguna vez querés encarar algo, llamame que yo te ayudo’. Entonces se terminan Los Piojos, lo llamo y me dice: ‘Yo te armo la banda, te busco un lugar...’”, comenzó recordando el cantante.

Andrés Ciro Martínez y los bajistas de su recorrido rockero, en el sentido de las agujas del reloj: Luli Bass, Micky Rodríguez y Broder Bastos

“Finalmente, de la banda que él me armó, solo quedó el bajista, Broder Bastos. Muy buen bajista. Una vez lo traje a Alfredo Toth (bajista de G.I.T., pero también productor de algunos de los discos piojosos junto a Pablo Guyot) para que me dé su opinión. Porque el bajista... Uno percibe, intuye, pero los únicos que escuchan a los bajistas realmente son los bajistas. Porque después es un quilombo descubrir qué carajo toca el bajista. Según el nivel de cómo toca, en volumen y claridad... Si no es un quilombo darte cuenta. Yo siempre jodo a los bajistas: es más importante el iluminador que el bajista. Si se corta la luz, se da cuenta todo el mundo. En cambio el bajo se puede cortar y cuando entre de nuevo, ‘tum tum’... ‘Ahí está, faltaba algo’, dice la gente. Pero nadie se dio cuenta de que se cortó el bajo”, dijo Ciro entre risas.

“Te va a agarrar el sindicato de bajistas”, le dijo Palazzo, quien además de su rol como productor de shows y creador del Cosquín Rock, toca el bajo en su grupo de blues Los Mentidores. Pese a esto, le siguió la broma a Ciro: “Nadie devolvió una entrada porque faltaba el bajista”, dijo entre más risas. “Exacto. Faltaba algo pero no sabía, no me había dado cuenta”, agregó Martínez.

Luego Ciro retomó la anécdota acerca de cómo se decidió para que Bastos sea parte de Los Persas tras la opinión de Toth. “Alfredo lo escuchó y me dijo: ‘Es buenísimo. Además es negro, es brasilero, va a tocar cosas que acá a nadie se le va a ocurrir tocar’. Broder es muy bueno y tiene una cosa así rítmica, natural, de África. Física, que le sale cuando toca y cuando canta. Tiene mucho swing. Así que quedó Broder”, cerró el cantante.

Luli Bass, la nueva bajista de Los Piojos tras la baja de Micky Rodríguez, fundador del grupo (Instagram)

Hace diez días, Teleshow contó que Luli Bass sería la bajista elegida para reemplazar a Micky en la vuelta de Los Piojos, a concretarse a partir de diciembre. Nacida como Luciana Valdés, pero más conocida por su seudónimo rocker, fue la convocada para la suplencia del fundador. La banda está ensayando en secreto en los estudios MCL Records, en el barrio porteño de Villa Ortúzar, el cual está ubicado muy cerca de la base de operaciones de 300 Producciones, la empresa que Ciro y el manager Juan Domingo Pocho Rocca fundaron para darle marco a su camino como solista tras la disolución piojosa, y que ahora producirá la vuelta del grupo.

Casi sin tomarse vacaciones, Ciro se puso al frente del regreso de su banda y pone a punto la maquinaria luego de pausar su ciclo con Los Persas tras una gira por Europa y un último show en Rosario, ocurrido el sábado 19 de octubre.

Horas después de que este medio revelara en primicia que Luli Bass será parte de esta reencarnación de Los Piojos, el grupo subió a sus redes sociales un video en donde se la ve a ella ensayando por primera vez con el grupo surgido a fines de los años 80 en la localidad bonaerense de El Palomar. Asimismo, la cuenta de Instagram @lospiojosoficial comenzó a seguirla, lo que terminó de confirmar la noticia.