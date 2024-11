Daniela Celis y Thiago Medina presenciaron el gran avance de una de sus gemelas

Daniela Celis y Thiago Medina mostraron cómo su hija Aimé aprendió a despedirse (Video: Instagram)

La vida de Daniela Celis y Thiago Medina tuvo un giro inesperado con la llegada de sus gemelas, Laia y Aimé. La pareja, que se conoció en Gran Hermano 2022, supo hacerle frente a ese desafío y formaron una familia llena de amor. A medida que avanzan los meses, las pequeñas crecen y aprenden a independizarse de sus padres. Así fue como en las últimas horas, la joven conocida como Pestañela se emocionó al compartir el importante logro que llevó a cabo Aimé, quien enterneció a sus seguidores.

Fue a través de Instagram donde Daniela y Thiago mostraron la nueva habilidad que adquirió la bebé. “Aprendió a decir chau”, escribió la influencer encima de un breve video que subió a su cuenta personal, donde su pareja incentivaba a su hija a saludarlos mientras se iba con su bicicleta de la casa. “Chau, me voy a comprar. Decí: ‘Chau, papá. Chau, mamá’”, expresaba el joven mientras la pequeña lo saludaba con una de sus manos mientras escuchaba la voz de su padre.

Si bien el muchacho intentó incentivarla a que dijera algo, lo cierto es que Aimé se limitó a despedirlo con las manos. Esto dejó en claro que la pequeña logró repetir el conocido movimiento que realizan las personas a diario cuando se alejan de una persona o, también, cuando se la encuentran a una determinada distancia. Esto emocionó bastante a su mamá, quien no dudó en compartirlo con sus seguidores para que pudieran ser testigos del crecimiento de su hija.

Aimé y Laia, las gemelas de la pareja, comenzaron a aprender nuevas habilidades

Orgullosa de las nenas, esta no fue la primera vez que filmaron uno de sus logros. Tan solo unos meses atrás, los flamantes padres fueron testigos de otro avance. En esa ocasión se trató de sus intentos por arrastrarse en el suelo por su cuenta. “Laia y su primer gateo, ¡cómo pasa el tiempo, Dios!”, expresó, orgullosa, junto a una serie de videos donde se la pudo apreciar a Daniela alentándola por la alfombra llena de juguetes.

Laia gateó por primera vez y su mamá lo compartió en las redes sociales

“Oficialmente, con ustedes, ¡Laia gateando!”, sumó luego de observar por un largo tiempo cómo evoluciona la bebé sin ayuda de sus padres.

La reflexión de Daniela sobre la maternidad

Si bien la exintegrante del reality aprovechó en varias ocasiones mostrar el amor que siente por las gemelas, lo cierto es que no todo es color de rosas. En medio del puerperio, se refirió al lado oculto de ser mamá y no pudo evitar mostrarse sensible al referirse a ello. “Hace unos días estaba mal (no hay de qué preocuparse, son momentos). Me resultaba todo difícil y colapsé por primera vez, siendo madre, y me encontré con una situación fuera de mi zona de confort, no encontré mi espacio, ni el tiempo”, comentó y, momentos más tarde, aseguró que su intención era mostrar tanto lo bueno como lo malo de esa etapa en su vida.

Entre lágrimas, Daniela Celis se sinceró sobre su dura experiencia como mamá primeriza (Video: Instagram)

Si bien intentó mostrarse fuerte gracias al apoyo de sus seres queridos, esto no fue suficiente para disipar su angustia. “Me veo diferente, me siento distinta, y es todo nuevo para mí siendo primeriza”, aseguró Celis ante sus fanáticos. Además, dejó entrever su malestar al comenzar a llorar ante la cámara y dejar que sus lágrimas arruinaran su maquillaje.

Y, si bien luego intentó contrarrestar la importancia de su estado anímico, sus palabras quedaron grabadas ante sus seguidores. “Yo hacía silencio que nadie se entere, para que los bebés ni se despierten, que es todo lo que más se puede hablar. ¿Cuál es el momento en que entrás en crisis y en llanto? No existe. Esto que me pasa es real, saber que una mamá pasa toda la vida sin tener ni 15 minutos para descargarse”, sentenció en ese momento, con los sentimientos a flor de piel.