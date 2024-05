Daniela Celis rompió en llanto y habló del lado más difícil de la maternidad: “Colapsé”

La joven conocida como "Pestañela" habló del difícil momento que atraviesa ante sus seguidores (Instagram)

Daniela Celis ha estado dedicándose a tiempo completo al cuidado de sus gemelas, quienes nacieron a fines de noviembre de este año. Si bien la influencer remarcó en varias oportunidades que tenía como deseo ser madre joven, lo cierto es que sus expectativas no alcanzaron la realidad. A pocos meses del final de su gestación, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) confesó el lado oculto de la maternidad y rompió en llanto por lo difícil que le resulta sobrellevarlo.

“Hace unos días estaba mal (no hay de qué preocuparse, son momentos). Me resultaba todo difícil y colapsé por primera vez, siendo madre, y me encontré con una situación fuera de mi zona de confort, no encontré mi espacio, ni el tiempo”, confesó la pareja de Thiago Medina a través de sus historias en la plataforma de Instagram. En esa misma línea, la mujer continuó: “Hoy en día reflexiono y pienso... ‘¡Qué mundo hay en el detrás de una madre!’. Mi intención era ser sincera con ustedes y mostrarles tanto lo bueno como lo malo, pero en ese momento no me animé. Hoy que estoy mejor les voy a compartir un poquito de mi realidad también y lo que nadie/pocos ven…”.

Si bien Celis destacó el gran apoyo y sostén que ha resultado su círculo cercano, en especial su familia y novio, quien es el padre de sus gemelas, lo cierto es que confesó que “me veo diferente, me siento distinta, y es todo nuevo para mí siendo primeriza…”. A su vez, aprovechó para mostrarles a sus seguidores la otra cara de la maternidad, específicamente la etapa del puerperio. Entre lágrimas y maquillaje corrido, la creadora de contenido decidió sacar a flote toda la angustia que tenía contenida hasta ese momento.

“Yo hacía silencio que nadie se entere, para que los bebés ni se despierten, que es todo lo que más se puede hablar. ¿Cuál es el momento en que entrás en crisis, entrás en llanto? No existe. Esto que me pasa es real, saber que una mamá pasa toda la vida sin tener ni 15 minutos para descargarse”, explicó en un video donde se lució ante el lente de la cámara mientras no podía parar las lágrimas que corrían por su rostro.

La exparticipante de Gran Hermano reflexionó sobre el lado oculto de la maternidad

Además, enseñó la manera en que intenta dejar en el olvido este tipo de situaciones para ponerle buena cara a un nuevo día, donde tiene que continuar con sus tareas rutinarias. Mientras se retocaba con un polvo compacto, Daniela expresó: “Y, ahora, nos maquillamos como haciendo que nada pasó, para que nadie se entere. Bueno, se enterarán cuando vean esto”.

Cabe mencionar que el embarazo de la joven no fue para nada sencillo, ya que se trató de uno de alto riesgo. Con el pasar de los meses, la modelo se encontró con varios problemas de salud que le impidieron cumplir con sus compromisos personales, entre ellos el programa de streaming que conducía junto a Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar, sus excompañeros dentro de la casa más famosa del país. No solo su pancita le dificultaba el movimiento, sino que con la gestación le llegaron problemas de tensión y alergias, los cuales preocuparon a sus médicos.

Lllena de lágrima y rastros de maquillaje, la modelo se sinceró sobre lo difícil que le resulta ser madre primeriza (Instagram)

“Cambia todo, cuando a mí me dijeron que estaba embarazada y después cuando me dijeron que era un embarazo riesgoso, ahí mi cabeza hizo ‘click’”, comentó en ese entonces, cuando sus especialistas le explicaron que debía bajar un cambio por el bien de su salud. “Quiero hacer todo bien. Hoy en día si tengo que pedir un deseo miro una estrella y pido que estén bien ellos, no es nada para mí. Yo ya no sueño más con nada, es como te cambia la mente, ¿entendés? Y no te importa lo que te digan los demás, no te importan cosas secundarias, no te importa, solo quiero que estén bien ellos”, completó a mediados de octubre pasado.