Separada de Enzo Fernández, Valentina Cervantes recibió la noticia que más esperaba: “Viene en unos días”

Valentina Cervantes habló de sus hijos en medio de la separación de Enzo Fernández (LAM. América)

La noticia del fin de la relación entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández sorprendió a muchos seguidores de la influencer y el futbolista. Tras su regreso a Buenos Aires desde Londres, donde el campeón del mundo defiende la camiseta del Chelsea, la modelo confirmó la separación y mostró entereza y una claridad poco común en este tipo de situaciones.

Hace apenas una semana, Cervantes anunció el fin de su relación con Fernández. Con palabras serenas, contó que comprendía los motivos que el mediocampista le había dado para tomar caminos distintos. Aunque las especulaciones en redes sociales se multiplicaron, Valentina mantuvo su postura de respeto hacia Fernández, evitando alimentar los rumores.

A sus 24 años, la influencer se consolidó como figura pública, pero aclaró que en este momento su atención está volcada hacia sus dos hijos, Olivia y Benjamín. “Los chicos son muy chiquitos, intentamos explicárselo a la nena, pero es muy pequeña”, explicó en diálogo con LAM (América TV). La niña apenas tiene tres años, mientras que el pequeño Benjamín acaba de cumplir su primer año de vida. “Yo estoy bien, me duele un poco la situación por ellos, pero mientras mis hijos estén contenidos y estén bien, ya está”, aseguró con tranquilidad.

Sin embargo, la influencer recibió una noticia que trajo algo de alegría en medio de este complejo momento: la persona que cuidó de sus hijos en Inglaterra le confirmó que viajará en los próximos días para acompañarla en Buenos Aires. Valentina, en diálogo con LAM, compartió esta noticia con emoción. “Viene la niñera desde Inglaterra en unos días,” comentó y reconoció: “Ella trabaja con nosotros y los ama a mis hijos, y yo la amo también. Es como mi mamá. Estoy re contenta de que viene, me cambió el día hoy”, expresó Cervantes, agradecida.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes estuvieron juntos seis años y tienen dos hijos

Esta visita fue un alivio para ella, quien encuentra en la niñera un apoyo tanto práctico como emocional. Al confirmar su llegada, la mujer no solo ayudará con los cuidados diarios de Olivia y Benjamín, sino que también será un pilar en este proceso de cambio. “Ella viene a acompañarme, y eso me da mucha paz”, afirmó.

Otro detalle fue que Valentina se proclamó agradecida por las palabras de apoyo de sus seguidores, aunque se mostró en contra por las críticas que le hacen a su expareja. “Sabía que podía pasar, pero la gente se separa diariamente; lo que pasa que al tener exposición se ve más”, reflexionó Cervantes. A pesar de los comentarios, Valentina mantiene una postura firme de respeto hacia su ex pareja y padre de sus hijos. “No quiero que le tiren toda la bronca a Enzo porque es el papá de mis hijos”, dijo en defensa del futbolista y contó cuál es su prioridad: “No quiero que mis hijos agarren el celular y vean que el padre tal cosa…no está bueno,” concluyó.

Según relató, en este momento de transición, Valentina busca estabilidad y bienestar para su familia. La llegada de la niñera que es como una madre para ella le da fuerzas en este contexto complejo. A su vez, en medio de la exposición mediática, la influencer optó por una postura de respeto y conciliación, consciente de que su rol como madre está por encima de cualquier conflicto.