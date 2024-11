Diego Leuco se despide de Radio Mitre tras más de una década: “Para mí trabajar ahí es como jugar en la Selección”

Diego Leuco se despide de Radio Mitre

Soplan vientos de cambio para Diego Leuco. En una charla con Teleshow conversó acerca de su alejamiento de su programa de radio y de la emisora en la que viene trabajando desde hace más de una década.

“Para mí Radio Mitre es la Selección, la radio más importante del país desde hace décadas. Todos los periodistas que están ahí son gente de altísimo nivel y además en todos los equipos que compartí, altísimo nivel humano también. Tengo la posibilidad de que este equipo que se formó para el programa de la tarde, hoy seamos todos amigos. Nos juntamos a comer, no solamente como grupo de trabajo, nos llevamos muy bien y nos divertimos”, asegura.

La pausa que Leuco toma en Radio Mitre marca el fin de una etapa significativa en su carrera, una en la que logró consolidarse como conductor y voz influyente en los medios argentinos. Sin embargo, este cierre también apunta hacia un futuro lleno de posibilidades: “A veces uno tiene que tomar decisiones que son difíciles, que generan tristeza, nostalgia. Irse de un lugar donde uno es y fue feliz no es fácil. Son dolorcitos de... No sé si de crecimiento, pero sí de acercarse al deseo, a un deseo genuino, que de verdad me quita el sueño. Con cierta angustia y muchísimo miedo, pero también con la convicción de que es algo que a mí me gusta y me hace feliz”, asegura el periodista.

Trabajar en radio Mitre es como jugar en la selección, confiesa Diego Leuco

Con respecto a los cambios, el conductor aclaró: “Era y es muy importante poder hacer todo con prolijidad, con prudencia, para ir reorientando mi profesión, teniendo más posibilidades de desarrollar otros temas para explorar, como es por ejemplo la producción en general. A mí me gusta mucho producir y lo vengo haciendo desde desde muy al principio, pero siempre participaba de producciones que tenían que ver con un producto que me tuviese a mí como participante frente a cámara, o de un micrófono. Me genera un desafío y un montón de aprendizaje poner todo lo que se me pudiera ocurrir a nivel producción, en algo que no sea para mí, que sea para otro. Me produce un desafío relindo y también me exige muchísima dedicación”.

Desde sus primeros pasos en el periodismo, se ha distinguido por su capacidad de análisis y su estilo directo, lo que le permitió consolidarse rápidamente en el competitivo ámbito mediático argentino. Con una carrera que abarca radio, televisión y producción de contenidos, Leuco se ha destacado como una de las voces más influyentes de su generación.

Resumido por Diego Leuco

“Hace un par de meses surgió este rol en Resumido de coordinar y dirigir este nuevo medio que tiene un nuevo lenguaje, una nueva manera de contar las cosas. Me entusiasmó un montón porque, insisto, son cosas que no se han hecho todavía. Es todo por descubrir y es mucho de producción que a mí me encanta, para eso necesitaba un poco más de tiempo. Estoy muy bien en las mañanas de Luzu, y disfruto todos los días de mi trabajo”, explica Leuco a Teleshow.

Diego Leuco en las mañanas de Luzu TV

Diego Leuco sostiene que este desafío es totalmente diferente: “A mí me gusta decir que es un medio hermano de Luzu, donde hay información y también hay entretenimiento. Tratamos de contar un poco lo que pasa y de charlar de lo que pasa de una manera distinta, hablándole a un público que para mí es súper importante y que es un mito que no le interesa la información”.

“Está muy cerquita de lo que hacemos como entretenimiento y me parece que también está bueno explorar una manera de agregarle a ese entretenimiento algo de información. Algo más periodístico, más educativo. Es un medio que abarca las redes sociales donde tenés Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, y estamos empezando a desarrollar un montón de productos en YouTube. No estamos haciendo streaming en vivo. Son productos on demand, del tipo podcast, documentales y los podés ver en nuestro canal de YouTube. Es uno de los lugares a donde más apuntamos y en donde más queremos crecer, con otra perspectiva de lo que habitualmente estamos viendo como streaming, que es en realidad el live streaming en vivo. Así que estamos avanzando con eso. Está creciendo”, relata entusiasmado el periodista.

Diego Leuco disfrutando de un partido de la selección argentina

“A mí me gustan los medios, la comunicación, contar historias, me gusta hablar con gente interesante, generar una sensación de compañía para mucha gente. A mí eso me apasiona, me hace feliz. Me divierte y lo que sí hago en todos lados es de hacerlo lo mejor que puedo. Ese es mi compromiso. Además, que se armen grupos lindos donde se genere una amistad dentro de todo”, se sincera.

“Es una sensación linda que tenemos todos los que estamos en el programa, tanto en Mitre como a la mañana en Luzu o en La Peña de Morfi. Vamos al programa alegres y para mí eso es lo que después le termina pasando al que te está escuchando y viendo. Por suerte siempre he tenido laburos donde nos llevábamos bien, pero justo en estos grupos que te menciono, en estos tres programas en los que estoy ahora, es realmente muy lindo el lazo, la dinámica y la onda que se genera. Eso a mí me hace muy feliz. Entonces no me importa tanto si es una radio, un canal de televisión, o una computadora”.

Diego Leuco con su equipo en Radio Mitre (Gastón Taylor)

La relación de Leuco con Radio Mitre comenzó hace 11 años cuando fue invitado a sumarse al equipo de Lanata sin filtro, programa conducido por Jorge Lanata. En este espacio, el periodista se destacó inicialmente como panelista, abordando temas de actualidad con un estilo analítico que complementaba la línea de investigación y crítica de Lanata.

A medida que su popularidad crecía, Leuco comenzó a tener más protagonismo en la emisora. En 2018, trabajó en la conducción de Volviendo a casa , su primer programa en solitario en Radio Mitre. En este espacio vespertino, el periodista logró crear un vínculo cercano con los oyentes, comentando temas de actualidad y generando debates que iban desde lo político hasta lo social. Volviendo a casa se convirtió en una de las franjas más escuchadas, consolidando la voz de Leuco como una de las preferidas en ese horario.

Leuco dio un paso más con Diego a la tarde , otro espacio de autor en el que profundizó su estilo de conducción y análisis. Con un enfoque dinámico, cercano y ameno, el programa le permitió afianzarse en la emisora, contando con una audiencia fiel y una línea editorial que equilibraba el rigor informativo con un tono accesible. Este programa también representó su habilidad para liderar equipos de trabajo, uno de los aspectos que destaca a Leuco como uno de los comunicadores más prometedores y solidificando su posición en el ámbito periodístico.