Sebastián Wainraich: “Estoy contento con la vuelta del programa porque me había quedado con ganas de seguir”

Sebastian Wainraich vuelve a Canal Trece con La noche perfecta (Video: La noche perfecta, El Trece)

Sebastián Wainraich regresa a la televisión con su programa La Noche Perfecta en El Trece. El actor retomará la conducción del programa de lunes a viernes, que reestrena el próximo 18 de noviembre al termino de Los 8 Escalones.

Teleshow habló con el humorista, quien expresó su entusiasmo por volver: “Estoy contento porque cuando terminamos fue como que me quedé con las ganas. Si bien era el acuerdo previo, yo había arreglado por tres meses porque después viajaba a España a hacer un show, pero justo cuando estábamos ahí, al segundo mes, cuando estaba terminando, sentí que le habíamos encontrado la vuelta, así que me dio pena y la verdad que cuando dejamos de salir al aire, hubo una cosa en las redes, un aluvión de gente que nos preguntaba qué había pasado porque no estábamos más. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de volver así que estoy muy contento. El programa mantiene formato, espíritu, equipo porque es un formato muy joven”, expresó el actor.

El ciclo se emitía de lunes a viernes a las 23:30, pero se habían cumplido los meses pactados por contrato. En esta oportunidad, La Noche Perfecta se transmitirá todos los días ofreciendo a los espectadores diversidad de invitados para entregarse a las manos de Wainraich y de todo el equipo que lo acompaña, para disfrutar esta nueva temporada, con el estilo único del comediante.

En forma de adelanto exclusivo para Teleshow, Wainrach confirmó los primero invitados: “Ya estamos grabando y adelantado programas, me confirmaron el primer programa, es uno que hicimos con tres invitados. Está Nicole Neumann, muy divertida. Y después vino también el Chaqueño Palavecino, que toca espectacular, y que hace un tema de Fito Páez. Esta es primicia total. Y también el ex boxeador Sergio Maravilla Martínez, que hace mucho que no va a la tele. Así que es como un triple invitado”, destacó Sebastián con entusiasmo.

Cabe recordar que el debut del programa ocurrió el 3 de junio, y su primer invitado fue Adrián Suar. Durante el transcurso del envío, el actor y productor participó en una entrevista que incluyó preguntas y juegos, y además compartió una anécdota inédita sobre su experiencia en la época de La banda del Golden Rocket.

La noche perfecta Sebastián Wainraich y su primer invitado en la temporada anterior

En un principio, el conductor le propuso a Adrián contar una anécdota que nunca hubiera contado en la televisión. Entonces, le ofreció tres opciones: “Monos con Toto, Maradona se quiere bajar de La noche del 10, o Primera colonoscopía”.

Sin dudarlo, Suar no eligió ninguna, y aprovechó para relatar un episodio que vivió durante la época de las grabaciones de La banda del Golden Rocket, el popular programa de los años 90 que protagonizó junto a Diego Torres, Fabián Vena, Araceli González y un gran elenco. El hecho ocurrió con sus compañeros en un local de las hamburguesas que se llamaba Pumper Nic.

Adrián describió el momento en el que dos ladrones entraron armados al restaurante. Mientras observaba cómo los delincuentes se dirigían hacia la caja y empezaban a despojar de sus pertenencias a los presentes, recordó la angustia que sintió al pensar que podía perder su bolso, que contenía la ropa que debía usar para las escenas de la grabación de ese día. Finalmente, contó con humor que, cuando los ladrones llegaron a él, les rogó: “Te pido por favor, no te lleves mi ropa”, despertando la risa de todos los presentes.

La noche perfecta, primer programa de la primera edición

La Noche Perfecta contará con la participación de Bebe Sanzo en la locución, y los humoristas Peto Menahem y Leticia Siciliani, quienes acompañarán a Wainraich en la conducción. El ciclo desafiará a los invitados a compartir historias inéditas en televisión, lo que añade un elemento distintivo al programa.