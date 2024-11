De la pantalla a la religión: el viaje de Toti Ciliberto para salvar su vida y ayudar a otros

Toti Ciliberto encontró en Dios la salvación tras sus años de adicción

En los ‘90, cuando el programa VideoMatch dominaba la televisión argentina y las risas parecían aseguradas en cada sketch, Salvador Toti Ciliberto era una de las figuras predilectas del humor en el país. Con personajes inolvidables, guiños cómplices a la audiencia y una energía que conquistaba, se ganó un lugar en cada hogar que encendía el televisor para verlo junto a Marcelo Tinelli y un elenco que se convirtió en ícono de toda una generación. Sin embargo, detrás del carisma desbordante y las carcajadas, enfrentaba una batalla silenciosa y devastadora: la adicción a las drogas.

Como él mismo relató años más tarde en una entrevista con Gastón Pauls para el programa Seres Libres, aquellos momentos de fama y éxito escondían una oscuridad que lo iba consumiendo poco a poco. “Empezó antes de VideoMatch, empezó como algo que podía dominar, una vez por semana, después eran dos, empezó a subir, y cuando llego al programa y la presión de hacer 40 puntos de rating, personajes, viajes, uno se engaña y creo que eso ayuda para mantenerse y estar más pila”.

“Estuve muy comprometido con una adicción fuerte y fue muy difícil”, reveló sobre la cocaína, con la sinceridad de quien tocó fondo y regresó. “Hasta que en un momento apareció Dios en mi vida y me dio una inyección importante de fe. Si no me sacaba el Señor, yo nunca hubiera salido de ahí”. Con esas palabras al ciclo La Puerta Abierta, revelaba el cambio que no solo lo había salvado de un abismo profundo, sino que también lo había transformado para siempre.

Toti Ciliberto fue una de las figuras destacadas de VideoMatch

El vínculo de Toti con la comedia se remonta a sus años de adolescencia, cuando, acosado por el bullying debido a su acné, descubrió que el humor podía ser un escudo. Fue en ese momento, en medio de las aulas y las miradas de sus compañeros, cuando decidió convertir la burla en risa y reírse de sí mismo antes de que otros lo hicieran. Así, poco a poco, la comedia dejó de ser solo una estrategia y se convirtió en su vocación. Al terminar la secundaria, decidió estudiar el profesorado de educación física, pero pronto abandonó ese camino para dedicarse al teatro en el Parakultural, un espacio alternativo donde pudo explorar su talento y descubrir la pasión que lo llevaría al estrellato.

La oportunidad de su vida llegó en 1992, cuando fue seleccionado para participar en VideoMatch, un programa que había comenzado como un ciclo deportivo y se transformaba en un fenómeno de humor. Fue allí donde su carrera despegó. Con cada personaje, arrancaba carcajadas y ganaba el cariño de la audiencia. Pronto su nombre resonaba junto al del resto de los comediantes que marcaron una época en la televisión argentina.

Sin embargo, mientras en la pantalla irradiaba alegría, en su vida personal las cosas eran distintas. “Fue una etapa difícil, complicada,” rememoraba. “La adicción no te deja vivir, te consume, te quita todo”. Las noches de fiesta y exceso se convirtieron en una espiral oscuro que parecía no tener fin. Aunque sus amigos y compañeros de trabajo intentaron apoyarlo, la batalla que enfrentaba era personal, un infierno al que solo él podía hacer frente.

Toti Ciliberto

El punto de inflexión llegó en el momento más inesperado, “el click fueron mis hijos, yo tengo una ayuda de mi exmujer muy potente, y llegó el momento en que lloraba y consumía al mismo tiempo, esa dualidad” y fue entonces en que la fe tocó su vida y le ofreció una salida que nunca antes había considerado. Encontrarse con Dios, según relató, fue una experiencia reveladora, una inyección de esperanza que lo ayudó a abandonar las drogas y le dio un nuevo sentido a su existencia. “Cada día que pasaba, sentía que algo en mí se renovaba”, comentó, y con el tiempo, su vida comenzó a orientarse hacia un propósito diferente: ayudar a otros que también luchaban contra sus propios demonios.

Sus primeros pasos en este nuevo camino lo llevaron a participar en eventos cristianos, donde compartió su testimonio de superación. La invitación del pastor Felipe de Stefani para hablar en encuentros como “Me convertí y no entiendo nada”, fue el impulso que necesitaba. Allí se encontró frente a una audiencia que no buscaba humor, sino consuelo y guía. “Cada uno de nosotros tiene algo que sanar”, solía decirles. “No importa si es la droga, la comida, la tristeza… Dios sabe de qué tenemos que desprendernos”.

Para quienes lo conocieron en sus días de éxito, el cambio fue impactante. El hombre que había hecho reír a millones de personas ahora hablaba de redención, de fe y de superación. Y lo hacía con la misma entrega con la que antes interpretaba a sus personajes. Desde los eventos cristianos hasta las redes sociales, el mensaje es claro: “Si Dios pudo salvarme a mí, ¿cómo no va a salvar a los demás?”

Toti Ciliberto junto con su mujer, Analía Lojo

El cambio espiritual, entonces, transformó su carrera de manera profunda. Las ofertas en televisión comenzaron a reducirse, pero eso no lo inquietaba. Su enfoque ya no estaba en la fama, sino en compartir su experiencia de vida. Aunque ocasionalmente participaba en programas de humor, sus prioridades habían cambiado. Encontró en el teatro un espacio para reencontrarse con su vocación desde otro ángulo: no solo interpretaba, sino que enseñaba. Se unió al proyecto de la escuela de Pepe Soriano en Benavídez y en un teatro de Tigre, donde daba clases gratuitas de actuación. Cada lección, cada clase con jóvenes aspirantes a actores, era una oportunidad para transmitirles algo más que técnica; era su manera de ayudarles a entender que el éxito solo tiene sentido si uno está bien consigo mismo.

Pero Toti no dejó el escenario del todo. La música se convirtió en otra faceta de su vida artística. Con su banda de rock, “Toti y los Cilibertos”, recorrió el país, conectando con su público desde un lugar diferente. Sus presentaciones combinan humor y canciones, y en cada show hay un momento en el que comparte su historia de lucha y redención. Porque para él, subir al escenario ya no era solo entretener; era una forma de seguir sanando.

Toti Ciliberto junto con autores y actores de la obra La Coartada

Para su familia, el cambio fue un verdadero alivio. Aquellos días en los que vivieron de cerca el dolor de verlo atrapado en la adicción parecían ahora parte de un pasado lejano. Hoy, su círculo íntimo lo ve como un hombre transformado, alguien que enfrenta sus problemas con serenidad y encuentra en su fe una fortaleza inquebrantable. En cada evento, cada reunión espiritual, su familia y amigos ven en él a alguien diferente: un ser humano consciente de sus errores y determinado a vivir con integridad.

En la actualidad, Toti es parte de la obra de teatro La Coartada, que brillara en Palermo y se prepara para una gira por diferentes salas gracias a la gran aceptación del público en cada una de las presentaciones. Pero sin olvidar que hoy, convertido en un hombre de fe, sigue adelante con la certeza de que su historia puede ayudar a otros a encontrar la luz, así como él la encontró.