Alejandra Maglietti presentó a su novio con una misteriosa foto: quién es y a qué se dedica

Alejandra Maglietti habló de su novio

Por primera vez, Alejandra Maglietti compartió con sus seguidores un instante de intimidad junto a su pareja, un hombre cuya vida y carrera permanecen fuera de los reflectores. La panelista sorprendió al publicar en Instagram una foto abrazando a su novio en el ascensor de su edificio, mostrando la calidez de una relación que mantuvo en privado durante más de un año y medio. Previamente, en su visita al programa de Mirtha Legrand, la modeló dio a conocer más detalles sobre este vínculo y reveló su satisfacción con una vida lejos del escándalo mediático.

La chaqueña rompió la barrera de la privacidad al subir a sus stories de Instagram una imagen junto a su novio, un escueto mensaje -“y se hizo domingo”-, y el emoji de corazón rojo. En la fotografía, ambos aparecen abrazados en el ascensor de su edificio, inmortalizando el momento. Aunque no muestra el rostro de su pareja, esta publicación marcó un hito en la relación, sorprendiendo a los seguidores de la modelo, quienes pudieron ver por primera vez una muestra pública de su romance.

La reacción no se hizo esperar. Sus fans expresaron sorpresa y curiosidad, ya que hasta el momento Maglietti había mantenido los detalles de su vida amorosa lejos de la exposición pública. Este gesto en redes fue interpretado por muchos como una señal de la estabilidad y la felicidad que vive actualmente la pareja.

Además de la imagen, la panelista se mostró sonriente y visiblemente enamorada al hablar de su pareja durante una entrevista en el programa de Mirtha Legrand. En medio de la conversación, reveló la profesión de su pareja, una coincidencia más que acaso los haya unido definitivamente.

“Mi novio es industrial. Es abogado, igual que yo, pero se dedica a lo industrial, hace envases, se dedica a hacer envases”, explicó Alejandra. Esta afirmación generó aún más interés en el hombre que conquistó el corazón de la modelo, precisamente por su alejamiento del mundo del espectáculo. Según Maglietti, esta diferencia en sus ocupaciones parece ser uno de los pilares que mantienen la relación sólida y estable. La modelo detalló que su pareja está completamente volcada en su trabajo en la industria de los envases, un ámbito con el que ella no tiene contacto. Esta distancia profesional podría estar contribuyendo a una relación que, en palabras de la propia Maglietti, es una fuente de felicidad y paz en su vida actual.

La foto de Alejandra Maglietti con su novio

Durante el programa, Mirtha -conocida abordar sin rodeos temas personales de sus invitados- le preguntó directamente a Maglietti si estaba en pareja. La respuesta fue contundente: “Estoy en pareja, sí, sí. Hace un año y medio estoy en pareja”, aseguró, dejando claro el tiempo que lleva esta relación que hasta ahora había pasado desapercibida.

La modelo continuó explicando que, aunque conviven desde hace tiempo, el matrimonio no es algo que hayan considerado seriamente hasta el momento. “Nos llevamos bien, vivimos juntos. No nos casamos, pero vivimos juntos. Estoy contenta”, concluyó, con una sonrisa que revelaba la tranquilidad de su actual situación sentimental.

En una entrevista reciente con Infobae, la panelista se había referido a su otra profesión, más vinculada a los tribunales que a los estudios de televisión. Dos pasiones que van por carriles diferentes, y que en el caso del derecho, tiene claro cuáles son los asuntos que más la interpelan: “Depende del tema, no necesariamente todo. Me cae algo de contencioso administrativo y no me divierte nada. Pero derecho de familia, libertad de expresión, derecho a la intimidad, esas cuestiones me gustan mucho y me gusta prepararme. Me gusta mucho leer, en la vida, en general”, señaló en diálogo con María Laura Santillán.