Cómo es la vida de Mónica Cahen D’Anvers, a punto de cumplir 90 y a dos años de la muerte de César Mascetti

Sandra Mihanovich habló sobre los 90 años de su madre, Mónica Cahen D’Anvers , quien prefiere una celebración familiar.

La cantante reflexionó sobre la ausencia de César Mascetti y cómo acompaña a su madre en su duelo.

Mihanovich compartió cómo mantienen la conexión familiar visitándola en San Pedro, donde Mónica continúa activa en su emprendimiento.

Sandra Mihanovich habló de su madre Mónica Cahen D’Anvers, a punto de cumplir 90 y a dos años tras la muerte de Cesar Mascetti (Video: Implacables, El Nueve)

A punto de dar un recital en el teatro Ópera, en el que celebra los 40 años del lanzamiento de su álbum Soy lo que soy, Sandra Mihanovich estuvo como invitada en Implacables (El Nueve). Repasó su extensa carrera, contó cómo se siente con su debut en el VAR de Cantando 2024 y se refirió a cómo se encuentra su madre, Mónica Cahen D’Anvers, quien en pocos días celebrará sus 90 años. Será una fecha especial sin César Mascetti, su compañero de vida y componente histórico de su dupla en Telenoche.

“La mami está muy bien. El próximo 7 de noviembre cumple 90. Le preguntamos qué quería hacer y nos contestó que quería un almuercito familiar. No quiero grandes eventos multitudinarios y creo que tiene razón porque si vos hacés una fiesta a la que van cincuenta, cien o doscientas personas no estás con nadie”, aseguró la cantante.

“Es una fiesta para todo el mundo, pero tal vez no para el del cumple que por ahí está yirando de lugar en lugar. Le propuse hacer un almuerzo después con sus amigas, con sus compañeras de colegio que están, con sus primos y me pareció que estaba bueno hacer varios eventos”, completó la artista, mientras aseguraba que la periodista, quien sigue viviendo en San Pedro en su campiña, la acompañará en sus shows.

Mónica Cahen D'Anvers cumplirá 90 años el 7 de noviembre (Instagram, Lacampiniadesanpedro)

A dos años de la muerte de César Mascetti, Sandra contó cómo la conductora atraviesa el duelo de su gran amor. “Mamá está con un estado que es de ‘es lo que hay, es lo que pasa’. Está mucho más sola y la acompañamos mucho más”, se sinceró. “De repente, yo en la pandemia tenía mucho miedo de no verla nunca más a mamá porque a César le agarró una paranoia tremenda y estaban muy encerrados en San Pedro”, recordó.

“Durante casi dos años no la vi a mamá, literalmente no la vi. Él estaba muy asustado, muy paranoico. De repente ya no está César y ahora la tengo a mi mamá toda para mí. Y para Vane, Sol, Sebastián. En definitiva, la tenemos mucho”, señaló, mientras mencionaba a su hermano y los nietos de Mónica, quienes la acompañan estos días.

“La vamos a visitar un montón. Marita y yo vamos y nos quedamos un fin de semana, tenemos nuestro cuarto en su casa de San Pedro, miramos series, vamos al cine, salimos a comer y hacemos todo eso. También por otro lado ella viene a casa, tiene su cuarto. Compartimos un montón y es un placer. Es muy lindo tenerla”, contó Sandra, sobre el valioso tiempo que comparte con su esposa, Marita Novarro, y su madre.

César Mascetti y Mónica Cahen D'Anvers en los Premios Martín Fierro

Aunque la periodista se retiró de los medios hace más de 20 años, la cantante de éxitos como “Sin tu amor”, ”Honrar la vida“ y “Puerto Pollensa” aseguró que en las redes de su campiña en San Pedro Mónica aún despliega todo su profesionalismo y frescura a la hora de grabar videos para los posteos. “Le dicen por ejemplo de grabar un videíto para la primavera y la tipa es tremenda”, destacó. “La parás al lado de las rosas, ponés el teléfono y arranca. Dice todo lo que hay que decir, lo dice bien, inteligentemente, con la pausa, con naturalidad y veracidad. Es tremenda”, compartió.

Solo un vistazo en la cuenta de Instagram que La Campiña de San Pedro, su emprendimiento gastronómico y turístico, tiene en Instagram aparece Mónica charlando con las personas que visitan el lugar y compartiendo reflexiones.

“Para mí honrar la tierra es esencial, es fundamental, es la base de la vida, porque la tierra nos recibe, nos abre sus brazos, nos deja compartir. La tierra es una maravilla y para algunos como César y yo que nos hemos pasado los primeros 30 años de nuestras vidas con máquinas de escribir, con televisión y con cosas ‘anti tierra’, salvo lo que tenés en el balcón, el llegar y ver los resultados de la tierra es algo que te hace sentir muy bien. Me alegra enormemente el poder hacerlo”, comparte, rodeada de naturaleza.