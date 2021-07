Showmatch y el Centro Ana Frank Argentina acordaron convertir un “inintencionado error” en una “experiencia educativa”

El show en el cual se exhibió la imagen de Ana Frank durante la performance de una participante

“Entre la producción de Showmatch y el Centro Ana Frank Argentina hemos acordado enviar a todos los medios el texto del presente acuerdo como una forma de abordar una situación conflictiva y dolorosa”: así empieza el comunicado conjunto entre el programa y la institución que, a partir del legado de Ana Frank, desarrolla un programa educativo destinado a concientizar sobre los peligros de la discriminación.

La situación dolorosa aludida tuvo lugar el viernes en el programa Showmatch. Mientras Sofía “Jujuy” Jiménez interpretaba la canción “Yo no soy esa mujer” de Paulina Rubio, detrás desfilaban imágenes de mujeres. El momento polémico se registró cuando la foto de Ana Frank, la adolescente judía que estuvo coulta en un desván con su familia hasta que fue capturada por los nazis y deportada a un campo de concentración donde murió con sólo 15 años, apareció en la pantalla en el mismo momento en que la intérprete cantaba: “Yo no soy esa mujer que no sale de casa”.

El caso Ana Frank, su testimonio registrado en un diario hallado por su padre -único sobreviviente de la familia-, constituye un emblema del Holocausto del pueblo judío durante los años de la dominación y persecución nazi.

Ana Frank con su familia (Anne Frank House)

Esto motivó una reacción de los voceros del Centro Ana Frank en Argentina -filial creada en 2009 de la institución surgida en Ámsterdam, Holanda, tierra natal de la joven- que se pusieron en contacto con la producción del programa para expresarles su disgusto.

El resultado de ese contacto es el citado comunicado que señala que, en relación “a los hechos sucedidos en el programa de Showmatch por el uso de una imagen de Ana Frank acompañando una presentación, el Centro Ana Frank ha hecho público el repudio a lo sucedido”.

El conductor y los productores del programa respondieron de inmediato con una aclaración y una disculpa.

“Tanto Marcelo Tinelli como la producción del programa -dice el texto- se han comunicado con el Centro Ana Frank manifestándose apenados por lo sucedido, y, sin quitar dimensión a lo que esto ha generado, expresan como un inintencionado error” la inclusión de esa imagen.

El Centro Ana Frank Argentina

Por otra parte, el programa y el Centro acordaron que “parte del equipo de producción (de Showmatch) realizará el próximo martes una visita al Museo Ana Frank en la que guías voluntarios puedan dar cuenta del legado” de la joven y del “valor de su Diario en la educación de millones de adolescentes y jóvenes del país y del mundo”. Las explicaciones del Centro y las imágenes que se filmarán serán “reproducidas en una emisión del programa”.

El comunicado, que lleva la firma de Chato Prada y Federico Hoppe, por la producción del programa, y de Héctor Shalom, por la institución que difunde el legado de la joven, concluye diciendo: “Entre el Centro Ana Frank y la producción ejecutiva de Showmatch hemos elegido por medio del diálogo y apelando a la buena fe de ambos, convertir el doloroso episodio en una experiencia educativa”.

El diario de Ana Frank, que además de testimonio de la persecución sufrida por los judíos en Europa es una verdadera pieza literaria, es uno de los libros más traducidos y leídos en todo el mundo.

El diario de Ana Frank

“La figura de Ana Frank reúne significados educativos y del uso de la memoria muy sensibles -dijo por su parte la DAIA en un comunicado-. Su figura, su trágica historia, nos demuestran la capacidad de las sociedades para desatar racismos, persecuciones y el quiebre de la empatía, sobre todo. Ana y su familia, estuvieron obligados a esconderse para no morir, y fueron delatados por sus propios vecinos con el final trágico conocido por todos”.

Y concluyen: “Por ello, utilizar su rostro adolescente en una coreografía de un programa televisivo, fue desafortunado y confuso, dejando de lado su lucha y resistencia”.

