Los Piojos mostraron un enigmático video de un ensayo de cara al regreso a los escenarios: el detalle que llamó la atención

Los Piojos mostraron un enigmático video de un ensayo de cara al regreso a los escenarios

Los Piojos publican un adelanto de ensayo, con un fragmento de la canción “Pacífico”.

La ausencia de Micky Rodríguez, bajista fundador, sigue siendo un tema central.

El regreso de la banda incluye siete fechas en el Estadio Único de La Plata y su participación en el Cosquín Rock 2025.

Lo esencial: el regreso de Los Piojos a los escenarios se perfila como uno de los eventos musicales más esperados en Argentina. Este martes, el grupo publicó en redes un video que muestra un ensayo instrumental del tema “Pacífico”, sin la voz de Andrés Ciro Martínez ni el bajo de Micky Rodríguez, quien confirmó su ausencia de esta nueva formación. Las especulaciones de los fans.

Andrés Ciro, Micky Rodríguez, Tavo Kupinski, Piti Fernández y Dani Buira, la formación clásica de Los Piojos

La vuelta de Los Piojos está cada vez más cerca. La banda surgida en la localidad bonaerense de El Palomar reencarnará en su nueva formación el próximo 14 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, lo que iniciará una serie de siete funciones (las otras serán el 15, 18, 21 y 22 de diciembre, más las del 25 y 26 de enero de 2025) y tendrá su continuación en el Cosquín Rock 2025.

De cara a este esperado retorno, la banda viene optando por un prudente silencio que rompe cada tanto a través de sus redes sociales con enigmáticas piezas. La semana pasaba y en sus cuentas oficiales de Instagram y X, habían publicado un breve video en el que se veía la intimidad de la sala de ensayo. Mientras sonaba un audio que cruzaba un fragmento del tema “Morella” (“Mírame bien, dijo al partir / no te sorprenda volverme a ver”) con una versión primitiva de “Cruel”, se veían los instrumentos, anvils yendo y viniendo, consolas puestas a punto y los apodos y apellidos de Andrés Ciro Martínez, Daniel Piti Fernández, Daniel Buira, Sebastián Roger Cardero y Juan Gigena Ábalos, los músicos que ya están confirmados para ser parte de los shows programados. Este detalle no fue pasado por alto por los fanáticos piojosos, dada la sonada polémica que destapó Teleshow hace casi dos meses, cuando se supo que Miguel Ángel Micky Rodríguez, bajista y fundador del grupo, no formaría parte de esta vuelta.

Los Piojos mostraron la intimidad de su sala de ensayo

Este martes y para aumentar la expectativa, apareció un nuevo video que podría considerarse el primer registro de un ensayo de esta vuelta de Los Piojos. En las imágenes en cuestión se ven manos manipulando instrumentos -guitarras, baterías, teclados y percusión- para hacer sonar el puente instrumental de “Pacífico”, canción de Civilización (2007), el hasta ahora último álbum de estudio del grupo. Pero no se ven ni se escuchan los dos instrumentos / elementos claves en este escándalo que viene tiñendo a la vuelta: ni el micrófono y la voz de Ciro ni el bajo de Micky.

Como el grupo viene evitando las declaraciones formales a los medios de comunicación, todo gesto virtual, por mínimo que sea, hace que se vaya filtrando algo de lo que está sucediendo puertas adentro. En ese sentido, en los últimos minutos, Gigena Ábalos, Miguel Chucky de Ípola y Facundo Changuito Farías Gómez, compartieron este nuevo video en sus perfiles de Instagram, con lo que terminan de confirmar su presencia en esta vuelta piojosa en guitarra, teclados y percusión respectivamente. “Ensayando con Los Piojos”, escribió el guitarrista de Ciro y Los Persas al compartirlo en sus stories, asegurando que ocupará el rol original de Gustavo Tavo Kupinski, fallecido en 2011.

¿Y el bajo? Según pudo saber Teleshow, Micky Rodríguez sigue afuera de esta vuelta pese a que desde el grupo le insistieron en que recapacite sobre su postura. Desde el entorno de la banda tampoco dan pistas sobre quién va a ocupar ese lugar pero aseguran que la decisión “va a sorprender”. En tanto, semanas atrás, Rodríguez se presentó en la Ciudad de Buenos Aires con su show Susversiones en el boliche Makena. A la salida de ese recital, un fan lo abordó. “¿Podemos ilusionarnos con verte en La Plata?”, le planteó al músico. “No sé, no sé”, dijo Micky y encendió las ilusiones de quienes esperan verlo allí. Sin embargo, horas más tarde, él mismo echó por tierra cualquier posibilidad de reconciliación.

“Debido a las repercusiones que tuvo mi respuesta ante una pregunta que me tomó por sorpresa a la salida del show del día viernes en Makena, quiero reafirmar lo que ya conté en la carta del día 23 de septiembre”, escribió en una historia de Instagram en alusión al comunicado que publicó hace más de un mes, confirmando que no sería parte del regreso, algo que había adelantado en primicia Teleshow. “Les agradezco de corazón tantas muestras de cariño y por el amor a la historia. ¡Nos seguiremos viendo en los próximos shows!”, cerró. “No sabemos por qué hizo esto. Está muy mal aconsejado, es un papelón. Los pibes no lo pueden creer, no saben qué quiso hacer. Nos da pena, creemos que está loco. El que se bajó es él y él se lo pierde”, confían por lo bajo desde el entorno de la banda a este medio acerca de la decisión que tomó el bajista fundador.