Las filosas frases de Analía Franchín contra Pampita y su supuesta relación con Martín Pepa: “Qué papel triste”

Analía Franchín arremetió contra Pampita y su supuesta relación con Martín Pepa

En el programa A la Barbarossa (Telefe) Analía Franchín lanzó una crítica contundente sobre Carolina Pampita Ardohain y su comportamiento tras la todavía reciente separación de Roberto García Moritán. La panelista del programa que conduce originalmente Georgina Barbarossa, aunque por estos días está siendo reemplazada por Lizy Tagliani, no escatimó críticas y dejó en claro su descontento con las apariciones públicas de la modelo, quien fue vista junto al polista Martín Pepa, su aparente nueva pareja, en varios lugares.

Todo comenzó cuando su compañera Pía Shaw comentó sobre cómo fue el fin de semana de Pampita. “Roberto estuvo con Anita, la hija de ambos, y Pampita tuvo un fin de semana que lo empezó el jueves yendo a Tequila y a Gardiner, obviamente con Martín Pepa”, contó la panelista. “¡La obviedad! Eso es lo que uno hace cuando quiere ‘caretear’ una situación y para que estén todos los medios atrás, diciendo: ‘Estoy bárbara. Nada me afecta’”, respondió Franchín con un notorio sarcasmo.

“El grupo de amigos fue el mismo, casi, que los acompañó al Teatro Colón. Había otros polistas también que formaron parte de este grupete. Bailaron y, dicen, que en el boliche ya se daban besos adelante de todos…”, siguió contando Shaw. “¿Puedo decir algo? ¡Qué mala que me vine hoy! Después se queja cuando los noteros van a su casa. Van a la obviedad de Gardiner, de Tequila, para que la vean. Ahora, el señor Martín Pepa, qué papel triste prestarse a esto de entrar a Tequila y ser perseguido por las cámaras. ¡La tengo seca a nivel pasa de uva!”, redobló la apuesta Franchín sin ningún tipo de filtros.

Pero la panelista no dejó el tema allí y arremetió aún más fuerte, aludiendo a Luciana Salazar como un ejemplo de lo que, según ella, representa salir con Pampita. “¿Y sabés lo que le dijeron los amigos? Lo que voy a decir es muy polémico, pero le dijeron: ‘Boludo, es un quemo salir con Pampita. Es como si salieras con la vedette rubia’. No me hagan nombrarla porque ya me amigué”, aludió Franchín. “Con Luli”, esclareció Pía Shaw para los televidentes desconcertados con el enigmático en alusión a Luciana Salazar. Pero la panelista lo confirmó: “Sí, los amigos le dijeron: ‘Es un quemo que salgas con Caro. Es como si salieras con LS’”.

Analía Franchín arremetió contra Pampita

Sus fuertes palabras sorprendieron al resto de la mesa y ahí acotó Noelia Antonelli, otra de las panelistas del ciclo: “¿Por qué sería un quemo?”. “Todas sabemos que vos podés estar con alguien, mostrarte y no mostrarte. Carolina hace todo para el público. Ahora, vos, Pepa, ¿te prendés en esa?”, respondió Franchín y cerró el tema.

Después de los rumores de que Pampita y Martín Pepa pasaron un fin de semana juntos, y de las versiones cada vez más fuertes de que empezaron una relación, la conductora fue abordada por el notero de A la tarde. El momento se dio cuando ella ingresaba a grabar a Los 8 escalones de los 3 millones, el ciclo de Guido Kaczka. Aunque prefirió no hablar del vínculo que mantiene con el empresario, sí se refirió a la familia de él y los tiempos para comenzar un vínculo amoroso tras su separación de Roberto García Moritán.

“No tengo nada para decir. Estoy en un momento de pasarla bien, salir con amigos, salir a comer y al cine”, aseguró, sonriente. “No entiendo por qué les parece tan raro que una persona pueda ir al teatro o pueda hacer su vida. No entiendo por qué piensan que les tengo que dar explicaciones”, lanzó, ya más filosa al ciclo de Karina Mazzoco.

La contundente reacción de Pampita cuando le preguntaron por Martín Pepa: “¡No me voy a ir al infierno!”

Sobre todo lo que se viene diciendo sobre el incipiente romance que estaría viviendo con el polista, afirmó que no todo lo que se dice es verdad. “No quiero hacer aclaraciones porque si no tengo que decir ‘esto sí y esto no’ y no quiero entrar en esa”, señaló, dejando entrever que una parte de los que trasciende es real.

Cuando el cronista ahondó en si la madre de él la acompañó a la caminata a la Basílica de Luján, Pampita primero se molestó y después, terminó reconociendo que conoce a la familia de Martín Pepa. “Si querés que hablemos de mí, yo, encantada. Conozco hace muchos años a la familia. Son amorosos y encantadores”, aseveró.

“Estoy con ganas de estar como estoy ahora. Trabajando, concentrada en mis cosas, cumpliendo con todos los contratos y con todo lo que tengo en agenda desde hace meses”, contestó la animadora al ser consultada si tiene ganas de volver a enamorarse. “Estoy siendo lo más profesional que hay que ser y cuidando a mis hijos. Y si algún día tengo que salir a comer, me parece que está bien, ¿no?”, lanzó.