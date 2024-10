El hermano de Esteban Lamothe cuestionó a Duki, Bizarrap y Nicki Nicole por su viaje para alentar a Franco Colapinto

Nicki Nicole, Duki y Bizarrap fueron criticados por el hermano de Esteban Lamothe (Twitter)

El último domingo Franco Colapinto compitió en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y hacia allí viajó un grupo de argentinos para alentar al piloto. Entre ellos, Duki, Bizarrap y Nicki Nicole: todos músicos de la misma productora discográfica y con cierto vínculo con el corredor.

El trío en cuestión se trasladó hacia la Ciudad de México en un vuelo privado y acompañados de su manager. Desde la aeronave se tomaron una fotografía que se viralizó a través de las redes sociales y más de un medio de comunicación digital decidió replicarla. De ahí fue que la vio Manolo Lamothe, hermano del actor Esteban, quien maneja una intensa actividad en Twitter y decidió dejar su reflexión al ver a los tres músicos.

“Pregunta: ¿está bien poronguear con la guita, avión privado y joyas en este momento del país? Me parecen bastante pelotudxs. ¿Qué queres que te diga?”, expresó Lamothe. Su tuit viajó casi a la misma velocidad de la foto de Duki, Bizarrap y Nicki Nicole, con muchas adhesiones y también más de una crítica. Ante las segundas, Manolo -que es baterista y actualmente toca en la banda de la cantante Nina Suárez- respondió y amplió su parecer. “¿Me puede parecer una grasada y ellos unos pelotudxs o te tengo que pedir permiso?”, le planteó a un usuario. “No me parece que sea el momento para frontear así. Sobre todo el Duki, que se hace el ‘Yo soy calle’”, argumentó también.

Una de las críticas más sonadas fue la que le aplicó Alex Caniggia, quien horas antes había criticado a Colapinto por su desempeño en la carrera. “Comentario bien de pobre HDP. La envidia mata. El que es millo, es millo. Vos sos barat, jodete rata”, se despachó el mediático contra el hermano de Lamothe, quien hizo caso omiso y decidió no responderle al hijo de Claudio Paul Caniggia.

La crítica de Manolo Lamothe a Nicki Nicole, Duki y Bizarrap por su vuelo en avión privado (Twitter)

El hermano mellizo de Charlotte Caniggia, por otra parte, había criticado a Colapinto en el mismo momento en que el piloto argentino estaba compitiendo en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, disputado el último domingo. “Todo bien con Fran Colapinto, pero cómo lo están inflando al chico. Hasta acá, humo”, escribió en su cuenta de Twitter el mediático.

Ante la respuesta negativa por parte de varios de sus seguidores y otros usuarios de la mencionada red social, Alex quiso bajar el tono de sus dichos, aunque, por otro lado, también redobló la apuesta. “Acuérdense que la crítica solo viene de un muerto de hambre con vida de mierda y barat, nada, solo eso, jajaja”, escribió junto a una serie de emojis que lloraban de risa. Y por último, mandó un tercer mensaje por el revuelo generado.

“Esta red social X es lo mejor del planeta Tierra. Todos podemos opinar lo que se nos cante la poronga y chúpenmela el que no piensa igual que yo, corta la boca”, cerró el hermano de Charlotte, haciendo oídos sordos a quienes lo atacaron por sus furibundas apreciaciones.

Manolo Lamothe, hermano del actor Esteban Lamothe, es músico: actualmente toca la batería en la banda de la cantante Nina Suárez (Instagram)

Colapinto resultó decimosegundo en el Gran Premio de México de Fórmula 1 celebrado por la fecha 21 de la temporada que se disputó en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El argentino ganó cuatro posiciones luego de largar décimo sexto y completó un nuevo fin de semana de buenas sensaciones.

Después de la carrera, el piloto de Williams analizó su rendimiento, se refirió a la posibilidad de haber alcanzado un puesto más alto en la tabla final y los desafíos que tuvo que atravesar para que el coche rindiera de forma efectiva tras un sábado de clasificación que no salió como esperaba tras quedar eliminado en la Q1: “Cerré todo el diferencial desde la vuelta uno para poder tener estabilidad y poder cuidar las gomas de atrás. Fue un poco como lo solucionamos, sacamos la de adelante para tener mejor carga aerodinámica y que la cola esté más tranquila y más pegada al piso. Pero no es lo ideal ir con todos los tools así que hay que trabajar para que no vuelva a pasar”.